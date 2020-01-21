賽事心得／渣打馬拉松 第一次吃完全馬課表就達BQ了！

故事源起是這樣的.

原本我是打算2014玩完CT226就要逐漸減少跑步練習.

然而2015首次選上. 日月潭環湖馬拉松配速員.

接連著2016入選了.運動筆記配速員,

這一頭栽下去後.. 就認識了一群. 另一個世界的人... (在我眼裡他們不是人...

(ho、小菇、智遠、大鳥哥)

2017這一年運動筆記就有4位車長去跑波士頓馬拉松.

這一天，我只能遠端看著他們分段成績不段更新

也在列車長群組裡，線上直播 & 加油.

直到他們全都完賽才去睡覺.. 記得那時候已經是台灣時間凌晨3點多吧..

當下覺得.很棒~ 身為夥伴一員真的很感動.

(小菇~黃金海岸跑步訓練班，一起完成助教任務)

這一位就是傳說中的波馬女神小菇.

好到推我去跑2019北海道馬拉松刷BQ....

可是這年我想玩的東西太多.像去敦煌跑3天沙漠，連11年的NS武嶺.

(事後證明我是聰明理智的. 於是~~這場放掉輕鬆跑. 哈.)

每年都車長會去波馬跑一波..

2020波馬，這次有我.「FB認證過的兄弟'國宇'」、「女神'素雅'」、「我老大大鯨鯊'小錫哥'」、「副總統'峻欽'」

大家都約我一起.. 但我始終沒這目標.. 哈.

一直拖拖拉拉的..

直到跑完2019北海道馬拉松.好像有機會一試了耶.

於是我拿出跑第33屆那霸馬時.得到的一本武功秘笈

這本秘笈得來不易.遠從桃園機場搭機到沖繩

經過通堂、暖暮拉麵等考驗後，在書店裡買到這本書．

由於我不是書商，也無代購服務，就不詳述

基本上就是有分破3及315課表.

(日本人開的課表，底打的很扎實...)

丹丹 教練(Daniel Hsu)教會我的事

麥甲碗內.看碗外. .... (還是台語來得貼切..

選定吃一份課表就直到把他吃完，不要吃到一半覺得別人的課表比較好.

而換課表...

而我設定目標為3:14'50" 可以第三波報名波馬

自己又評估了一下. 我吃315課表，一定跑不到315

所以吃300 打個折. 那剛好.. 315 (這大誤..千萬別這樣吃課表..)

課表20個週期當中.配合配速賽事當LSD練.

加上很幸運的1月1日曙光半程馬拉松是在星期三.

那天課表是要拉一個半馬強度.

那就不客氣的玩沙啦... 也破了個人半馬最佳。

1hr29'51"

練到最後3週時，對於目標有把握就缺乏信心.

我都會拉一些推測數據來強化自己.

這個半馬推估全馬的成績還滿準的.

前題是要有系統的長距離訓練及比賽時有良好的(環境、補給、配速策略)

http://www.marathonguide.com/fitnesscalcs/predictcalc.cfm

(推出來的成績大概相距不遠,也可把推出來的成績當A標，再往後退到B、C標)

來到賽事當天.

騎UBike到離會場最近的駐車站，停好車~

這時才換上4%跑鞋.

(前一晚休息日將鞋底清的很乾淨)

(丹尼、koni)

在寄放跑者包時遇到敦煌3日賽戰友koni~

寄好物後就帶他熱身跑去228紀念公園.

找我們NBRC朋友們~ 一拍完集合照.

腳都沒停繼續熱身跑去.台北賓館前跟,列車長朋友們集合.

這時koni說. 他想下課了. 哈~! (跟你說. 你破pb要請我吃飯啦.有熱身差很多的)

(NBRC 熱血有活力的朋友們)

這次我請來我兄弟國宇私配315列車，也約上茗車長一起出發

比較不會無聊。

大約5:40分時，前往出發線集合，往前鑽只能到第8排位置左右.

這位置也好，不然今天早晨也挺冷的.

這時周遭有許多熟面孔，也終於見到傳說中的以晴，快跟國宇說一聲～

最後10分鐘的暖身我習慣是原地跳躍.

然身體、心跳整個達到工作溫度.

5~4~3~2~1 Go.

一出發並沒有太多阻礙大家速度相當.

在第一個400公尺. 就被佐哥超車,

佐哥:丹尼~今天跑很快喔~

首席:沒有啦.今天穩穩跑目標.315

佐哥:加油喔~!

首席:... (佐哥飄走了...

也太快了. 大概是配4'20"pace/1km

而我目標配速是. 4'35"~4'37"

穩穩打完這場.

繞完中正紀念堂一圈後.

右轉往中山北路方向

這時己無轉彎問題，直線道路至美術館為止.

只要將自己節奏、呼吸、腳步放鬆即可.

補給策略上. 依舊是自帶小水壼.(賽前喝咖啡的空瓶,2次使用)

30分鐘補一次能量膠.45分鐘一次鹽碇(1小時一次)

因為我兄弟是運動筆記配速員. 超級穩健.

我只看幾次錶，體感確認好後，我也是用體感來配速.

第一個5公里.跑出. 22'40"

繞過美術館樂群一路時.

我發現周圍氣氛很像我在當列車長的氛圍.

結果回頭一望..

首席:兄弟..你回頭看一下.

國宇:媽呀~ 好大一團.!!

首席:大概有20~30位跑者跟車.

這時很明顯成為一個集團，前面是空的.

國宇當第一個排頭，而我緊粘第2位.

這時周圍跑者也聊起來. 大家目標一致是315

我也跟大家打一下廣告.這位是運動筆記配速員.

很穩的.黑牌列車長~大陣仗啊~!

第2個5公里跑了.22'26'

10公里跑了45分06秒.不錯很穩定.

過了12公里.我的定點私補也快到了.

我請書豪幫我準備水及能量膠.

於是我獨自開出去.

過了指定地點.. 沒看到人..

沒有.. 就是沒有...

這下.糟了. 前面水站沒進. 補給這時候沒吃..

完了.~!!!!

跟國宇說出了些狀況.

當下只想到Kipchogie說的.遇到困境就要冷靜面對

沒有什麼好怪罪的.也是磨練自己的好機會.

他真是一位身心靈都強大的人.

好~ 檢視一下自身還有帶那些東西.

還好. 口袋裡還有一點點葡萄乾及一點點的Bcaa軟糖.

這時先把那把葡萄乾吃掉.

這時右手邊的跑者(國宇的朋友)

他說:我這邊還有2包能量膠..給你們.我今天跑這樣就好.

首席:不行.你有你的目標.不可以，這2回事.

沒多久，後頭傳來聲音～

峻欽:嘿~~~ 首席~~~~

首席:院長.

峻欽:今天要跑多少？

首席:315

峻欽:我要跑330

首席:乾~ 我聽你在~~~ ooxx

後來想到～～

首席:院長.你有沒有多的能量膠？

峻欽:有啊.你要幾包.. ？

首席:靠腰喔. 你拉賽還當真.. !

峻欽:來這包給你.我這邊還有~ 東拉出一個~ 這邊還有又拿出一個..

首席:乾.. 你是小蜜蜂喔~! 帶這麼多還可以跑這麼快..

謝過院長後. 他就加速離開了.

進入河濱跑滿15公里.

第3個5公里. 跑出22'39"

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跑到彩虹橋時我們另一個希望寄託在大鳥哥身上.

希望大鳥哥這裡有私補可以吃一下.

跑到彩虹橋時.

遠遠看到大鳥哥跟我們招手.

心想.喔~ 老天有眷顧~ 感恩大鳥哥,讚嘆大鳥哥

這時候大鳥哥手伸了出來.

我手也伸了出去.

擊掌~~

大鳥哥:丹尼~~~~ 加油!!!

對~~ 就這樣~ 就是只有擊掌~~~~~

國宇:乾... 只有擊掌..

首席:...T T

心想.一定是我平時太拉賽，大鳥哥這時不整我等何時...

好~那補給策略少了能量膠，就只能吃大會準備的東西，

水站停留跑跑停停的我不是很喜歡這種跑感。

(大鳥哥是真的有準備很多好料的給大家喔. ^^)

(恭喜嘉家完賽，&百傑唷)

第4個5公里跑. :22'45'依舊是穩定前進

這時也發現,一直有位女生跑者跟著我們跑.

我覺得眼熟. 看一下她號碼布上的名字.

靠腰. 她就是張嘉家啊~!

我好歹是..鐵人界玩沙前輩..

馬祖鐵人三項.記得有被她電

首席:嘉家呀~

嘉家:是啊~ 哈.

首席:還有在比三鐵嗎.？

嘉家:有啊~~~

首席:一起加油.315

嘉家:嗯目標315

第5個5km 22'55'

還是穩定的狀態.

跑到26公里時.是我跟”書豪”約的第2個定點補給

這時心裡其實沒有抱著希望.

可是心裡還會有點擔心. 是不是出門發生什麼狀況

國宇:書豪~~~~!

丹尼:書豪~~~~ YA~!!

向書豪招手~他跑了過來.

書豪併肩跟我們跑著，把我的小水瓶及綁好的3包能量膠拿給我

並說明12km,不能進入.賽道..

我表示. Ok 的~ 謝謝你，辛苦了.

我快速把一包抽給國宇

說了一聲~ 真是即時雨呀~!

補給狀況解除後，心裡少個掛念，其實擔心書豪勝過於自己.的這個掛念.

第6個 5km 跑出22'45'

這時也遇到. Ho 跟熊頭幫大家加油.

他們加油.超好笑的.

可以了啦. 棄賽啦~~~~ 哈哈.

開始原路折返最後的12公里.

腳的狀況還ok~

體能還算是飽滿~

第7個5km 跑22'59'

就在38公里時.右腿後側開始.有些部位小肌肉開始抖動..

心裡嘆了一下.. 唉，這就是肌力練太少.

抖了厚，有飽飽的體能也沒用. 抽起來一切就gg了.

加上這段要上自行車引道稍掉了一點速度.

第8個5km 跑出. 23'07'

腳的狀況.有時會忽然小抽一下.

我調整方式是減少使用右腳力量.

更重要的是.心情要更平靜.

禪定有助於跑步一說.

剩1公里時，我也跟嘉家說.

我腳有點快抽筋.妳315沒問題的. 這段可以開了.

武松哥也放下一句話. 丹尼穩住.

然後…. 就飄走了. …..

剩下國宇兄弟. 繼續帶配速.

很可惜有體力卻無法開.. 真是玩沙首席無誤.

就這樣. 自我鼓勵的喊出.

BQ~~~~ BQ~~~~~~ 我要去波馬~!

國宇. 也從. 800m 600m 400m 200m 喊著~!

雖然看到攝影我還還是在耍寶..

Mo Fara 動作. 哈.

(有攝影師還是要搞笑的兄弟檔)

衝線~~!

耶~! 3小時14分13秒. BQ 了.

轉個身，向賽道、加油的群眾們致敬.

啦~啦~~~ 第一次吃完全馬課表，挑戰BQ就達標啦~~~ 啦~~~~

國宇一直講. 宋~~~ 宋~~~~~~ 哈.

我一直在那邊~~ 哼著~~ La~~~La~~~ BQ~~~ La ~~~ 跟傻子一樣. 哈.

見到朋友就想抱一下. 哈.

結果湯哥抱我抱的更狠. 恭喜他BQ了.

我懂那感覺. 跑馬的喜悅. 是看你付出多少心力.

花愈多. 你得到的喜悅會更高~~~

(湯哥喜極而泣呀. 就是這種喜悅，2021一起去波馬)

再次感謝支持的朋友們, 謝謝你們的鼓勵.

我可以用第3波報名波馬. 320 BQ

特別感謝, 兄弟國宇、書豪、我妻子小白. 及CC開間歇要追上我們補紅牛... 哈.還有沒提到的朋友們.感謝~

(恭喜上茗破330 刷pb 328)

(強者我兄弟、國宇、感謝你)

(仙女的鏡頭總是霧霧的.仙界嘛~ 不意外)