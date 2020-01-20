跑步小品／從科技跑鞋爭議 看日劇「陸王」的啟示

新的一年2020年，去年對於長跑來說是屬於破紀錄的一年，Eliud Kipchoge穿著尚未上市的原型鞋，成功突破全馬2小時的壁壘。 向人類極限發出挑戰。

向全世界的跑者證明：追求偉大的目標不僅僅出於個人理想，更是推動整體運動發展的精神。

目前，世界田徑協會打算禁止具有爭議的鞋款，但是已經創造的世界記錄仍保留。

跑鞋界原本是個百花齊放的市場，每個品牌各有拖鞋和赤腳特色有等等。

是我在跑步，運動員、業餘、市民和全世界的人類才是左右成績的關鍵。大迫傑說，「我們這些選手只是盡全力活用擁有的事物盡情奔跑，就只是這樣」。

赤裸裸的雙腳才是我們人類最好的一雙鞋，從原始人到現在2020年的現在人，我們從一出生從爬開始到站立到開始走路，甚至開始跑步一步步慢慢來。原始人那時有鞋子的出現嗎？我想沒有吧～

鞋子的出現的確是要保護我們的腳腳但回歸原始，我們可是從無到有，的確佩服我們人類。建議赤腳跑要在操場練，視個人情況在路上跑。

每個人都不一樣，每個人的想法會成真，我們都是朝好還要更好的目標邁進中。隨著歷史的演變到了現在，最重要的是人，不是裝備，因為最好的裝備已經在我們身上了。

科技進步無可避免，「它們是公平的。我努力訓練，科技一直在進步，我們必須與科技一起走下去。」

是人在跑，而不是跑鞋。

這對跑鞋引發最大爭議之處，是以泡綿和碳纖維製造的中底物料，為跑手提供有如彈弓一樣的「力量回饋」，每跑一步的力量不會被中底吸收或卸走，反而會提供推進力。國際田聯等專家們的小組正在調查，預計一月底會有結果。

讓我想到日劇《陸王》

大概介紹一下來自維基和個人意見

2017年10月15日起的連續劇，訴說著也是隨著科技與技術不斷地進步更新，思考方式與生活型態也漸漸改變，無法跟上腳步的人、事、物，勢必被時間的洪流給沖垮淘汰；但是仍有些美好的東西值得被留住，透過老手藝與新思維的再生、翻轉，綻放更璀璨的光芒。就以一家百年足袋老舖，企圖打造新式跑鞋的奮鬥過程，告訴觀眾，還有可能望向遠方，擁有更廣袤的藍海市場。

突然一個轉念，他想到也許可以透過自家製作足袋的縝密手工，引進新技術，來打造出一款新式又耐用的跑鞋。從零開始，誓言打造一雙舉世無雙的輕量跑鞋——「陸王」，並且讓做跑鞋的初心——茂木選手穿上陸王，一起站上第一名的頂峰。

靠著傻勁與韌性。誰不會失敗呢？遇到挫折時，降低損失、排除問題、尋找解方，一步一步來，就算仍有失去，就算不是每次都能逆轉成功，只要不放手，契機、轉機就有可能存在，這是《陸王》給觀眾們的積極訊息。充滿著昭和氣息，獲得滿滿的正向力，老派、熱血又溫暖。

個人感想，我們一定會越來越進步的，還有真的不錯看，算是跑完後或跑前的心靈雞湯等等，收穫滿滿，『人生沒有如果和或許，你需要的是下定決心，然後，你周遭的一切都會動起來幫你完成夢想』。(來自書中沒有不可能的人生)

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