訓練心得／苦練一年為破3 只差1分鐘殘念~~~

先來出賣我的2位神隊友(照片去他們臉書偷的)

吳峻仲 (Jones)因為老婆手藝太好，把他養的白白胖胖，體重幾乎破百，因為愛上跑步，一路減了二十幾公斤，成為一個型男，這麼勵志，被稱為神隊友，當之無愧！

張煒晨 (火韋)三寶爸，住在女生宿舍，高中曾是田徑隊員，專長二百公尺，跳遠，爆發力十足！ 興趣:網購（誤～）因為小朋友戰鬥力十足，忙到他常睡眠不足，他卻能在家庭／工作／運動找到平衡點，被稱為神隊友，當之無愧！

跑者膝／韌帶撕裂找上我

從去年渣打後，我們３個就約好一起練漢森課表，週二練間歇／週四練配速，週六練３０Ｋ山路ＬＳＤ或馬拉松配速跑，因為我們３個都是上班族，為了不影響家庭，平常都是凌晨４：４０就集合，練到６點趕快提早餐回家叫小孩起床，而假日會提前到４：３０，我們就這樣的默默的吃著課表。暑假結束後，我們的成績有了明顯的進步，就這樣愈練愈起勁，沒想到１０月初時，我左膝因為舊傷造成受力不均，跑者膝／韌帶撕裂竟找上我。

因為實在太痛，連走路都有問題，我去楊梅２家骨科看，一家說我運氣很差，竟然是腰椎第5節滑脫；另一家說我膝蓋是退化性關節炎。雖然檢查結果天差地遠，但二家都叫我別跑了。當時，我真的萬念俱灰，心想怎麼會這麼嚴重！就這樣訓練全面中斷。。。想跑的時候，也只能用很慢的速度，慢慢跑～這段時間，我試了各種民俗療法跟水療，雖然不能說沒效，但還是痛，膝蓋也不太能彎！

１１月底，有朋友要我去壢新運動復健科找林頌凱醫師，我心裡還是抱著一絲希望，結果林醫師在看完Ｘ光片後，說看不出有上面的症狀，還說我是肌力不夠，要我多重訓，多復健，一定會好起來的！我必須跟你們說，我回家的路上，四處充滿著粉紅泡泡，人生似乎又充滿了希望！

第二期的漢森課表

楊梅後山ＬＳＤ３０Ｋ-小恐龍路線

馬拉松３０Ｋ配速

還來的及嗎？

在林醫師給了我建議後，１２月開始，我每週會去做３次左右的重訓，主要是加強腿部的肌力。確實對我的幫助很大，但膝蓋還是悶痛。我一直在想，渣打還來的及嗎？這時，我看到陳柏長醫師推薦的＂速ＸＸ＂，因為陳醫師本身是跑者，也因為軟骨切除復健後，長期仍有膝蓋悶痛的問題，在服用後改善不少。ＰＲＰ跟玻尿酸實在太貴，我打不起，這個不貴，我抱著死馬當活馬醫的心態，就試試看吧。上面說４～１０天有效，結果服用之後，還真的大有改善，膝蓋不在卡卡的，悶痛感也大幅改善，但。。。我必須說這是食品，不是神藥(在此不做任何推薦，因為對我有用，不代表對你有用)！

１／9在渣打剩下１０天的時候，我覺得自己離完全復原還有一段路要走，現在要拚全馬２５０真的太冒險了，弄不好還會受傷。於是，我跟二位神隊友說，我想陪你們破３，但如果中途我腳有問題，你們就跑自己的！（心裡ＯＳ：我真的好想跟你們一起破３啊～～～）

踏上賽道

時間很快，一下子就來到了１／１９渣打，今天的天氣超棒，１５度上下無風無雨！連天氣也來助攻，實在沒有理由不破ＰＢ啊！今天的配速跟補給策略如下：

賽前-賽前2小時用餐完畢，至會場先確認能量包，晶片都已戴上，上完廁所並完成寄物後，套上輕便雨衣進行熱身.剩半小時，喝紅牛，進行最後的小解，立即去擠到起跑線最前面. 起跑後第1K會稍快，先擺脫人群，即進入巡航模式.開賽-前半馬配速約:4:10/K，完成時間88分，這樣即使後段掉一點點，也不致於功虧一簣.後半馬配速約:4:15/K，完成時間90分.總完成時間約在2:58~2:59之間.補給:每站水站都要取水或運動飲料，不渴也要拿，確保身體不會缺水！能量膠8包，咖啡因2包，鹽錠2顆.能量膠: 5Kx1.咖啡因+鹽錠: 20Kx1，30Kx1.在離水站約200M時，即取出服用，請先含在口中，連同水或運動飲料一起吞下去！

賽前合照

到了總統府，因為Ｊｏｎｅｓ坐另一台車，一開始我們就跟Ｊｏｎｅｓ失散了，我跟火韋只好自己跑。

第１Ｋ時，人實在太多，為了閃人，我們大概慢了快３０秒，後面我就盡量配差不多的速度。到了半馬，我們找到Ｊｏｎｅｓ了，他在另一台破３列車上，但此時他有點掉速了，他要我們先跑，他調整一下。結果２７／３０Ｋ時，火韋各去要了一次肌樂來噴，我真的很怕他爆掉。但沒想到先爆掉的是我！！３４Ｋ時，我右腳大腿後側有點抽筋了（大概是代償造成的），我要火韋不要放，我先吃能量包並放慢速度調整一下，這招在去年有用，果然有效！雖然速度掉了，但至少抽筋的感覺有慢慢退掉，到了最後４Ｋ，我追上火韋了，我知道他沒力了，但我要他不要放，辛苦了這麼久，不能放啊！（跑者的話果然不能信：其實我也好想放，哈哈），最後幾Ｋ，負面情緒一直上來，跑到失神了，最後我們都不知道怎麼完成的。

最後完賽時間：

我：３０１

火韋：３０３

Ｊｏｎｅｓ：３１３

終點前火韋最後衝刺

終點前Ｊｏｎｅｓ最後衝刺

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隊友完賽合照

結論

好啦，比賽就是這樣，總是幾家歡樂幾家愁，就跟選舉一樣（咳咳。。。這裡不談政治）。火韋雖然沒破３，但去年萬金石ＰＢ３３７，台北馬３１０，進步到渣打的３０３，雖然不完美，但仍領到最佳進步獎一枚。

Ｊｏｎｅｓ有點可惜了，今年的漢森幾乎全勤，原本去年渣打３０９（他去年中途還去上了一次廁所），我一直認為他一定可以大破ＰＢ的，沒想到今年狀況反而不好，氣的他說回家立刻要報名國道馬來報仇！哈哈。。。一定要這樣自虐就對了，丂丂！

不管結局如何，過程我們都全力以赴啦，我想對你們說，你們是最棒的，先好好休息，今年還請多多請教唷！

跑步就是為了吃，賽後各隊友的超強補給

另外，恭喜各位隊友:

恭喜歡樂跑者俊偉 - 跑了十年，終於擺脫半馬２小時守門員的稱號，成績1:55

恭喜淑惠全馬大破PB，成績3:45

恭喜禎雅全馬大破PB，成績4:01

恭喜榮平哥，建銘全馬再破330，成績3:17，3:27

恭喜小陳，柳丁，吉詔，俊恩，小佳，革命黨，林瑩... 順利完賽！