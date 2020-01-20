親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

凝視珍雅各：「反都更祖師母」戰後美國的城市保衛戰

運動筆記2020渣打馬苦練一年, 只為破3, 殘念~~~
健行筆記大坑/南觀音山(小百岳)鴨寶。西班牙國王步道Caminito del Rey分享
NBA賽事精華- 熱火 vs. 馬刺 (1月20日)焦點球員- LaMarcus Aldridge (1月20日)

賽事心得／渣打馬拉松 16週全馬計畫達成破4目標！

2020-01-20 06:00運動筆記 Chen Angel

2019年暑假，大哥大說我的下一場全馬目標就訂「破四」吧！我內心上演很多小劇場，「破四是啥米？小妹我的全馬最好也才4:19，你是發瘋了嗎」，我這個職業婦女要上班、陪小孩、做家務、練跑步，心裡抗拒著破四，我怎麼可能破四？

10月份開始16週全馬計畫，一週一週悄悄的過去，我們在群組討論、分享、關心著隊友的狀況，我們假日一起跑長課表、一起說笑，時間真的過得好快！中間當然會遇到隊友感冒、腳痛而中斷幾次練習，大哥總是告訴我訓練應該有的順序：休息、保養、訓練，沒有好的狀態就沒有好的練習效率，謹記在心。

賽前一週，大哥問「關於渣打馬 妳面對我是不是有種奇怪的情緒 …就是不想辜負我的期待 但又不想那麼辛苦 覺得我說的好像真的可以做到 但對自己又充滿懷疑，事實上對自己又有不想輸的心情」，完全答對！「我們只要按步就班的準備好 其它的就交給老天爺了好嗎」，好！當下那種完全被命中心裡感覺的情緒，五味雜陳想掉淚。我有賽前症候群。

期末考試終於來了，我前一晚9:30睡覺竟然1:15就醒了無法再繼續睡著，擔心浪費精神賴到3:00才起床沖熱水澡讓身體甦醒，吃了早餐、做了滾輪啟動大肌肉，仔細著裝出發比賽會場，拍了團照，大家照著大哥前一晚仔細交代的注意事項準備自己的比賽，而我緊張到不想說話。照慣例還是大哥和俊杰在前面引導，我跟嘉馨夾中間，親愛的老公在後面護航，目標是5k跑28分鐘，專業的配速員一路穩回終點，32k的時候我一直告訴自己加油剩下最後10k，37k時嘉馨應該要開出去卻一直跟在我身邊為我加油打氣，40k大哥說一年只拼這最後10分鐘了，不要放棄要加油，終點時間（3:56:08）我為我的期末考感動。

感謝文：

謝謝我的隊友每一次團練的陪伴，大家開心說笑總是讓疲憊消失的特別快，無私的各種奉獻，才能有現在的團隊❤️。

謝謝嘉馨、俊杰，我們一起跑過多少月黑風高的長課表😂，沒有你們我怎麼跑的下去。

謝謝親愛的老公，總是跟我協調好照顧女兒的時間才可以去跑步❤️

最後要謝謝我敬愛的大哥大大大兼教練，無私帶領著這個團隊、細心照顧著每一位需要你的隊友、為了陪我們練課表還晚睡、偷偷帶音響來監督我們夜跑、罵人也不嘴軟又好笑、比賽還要幫我檢查鞋帶🤭、跑完全馬還可以開車載我們回家、我的新紀錄總是有你的陪伴，好了好了⋯⋯再打下去會感動到淚流滿面😂

分享

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

訓練心得／苦練一年為破3 只差1分鐘殘念~~~

2020-01-20 06:00

跑步小品／從科技跑鞋爭議 看日劇「陸王」的啟示

2020-01-20 06:00

路跑／渣打馬做公益 視障跑者成績大躍進

2020-01-19 18:07

路跑研究／暴露高空污區 增加黃斑部病變機率恐導致失明

2020-01-19 09:50

帶小比跑旅台灣／愛上鹽山萬人傳愛 為不能跑的人而跑

2020-01-19 09:44

何信言老師的跑步小細節 基本間歇該如何訓練

2020-01-17 09:52

賽事心得／晚安臺北半程馬拉松 第一次參加傍晚路跑

2020-01-17 09:46

賽事心得／國家地理野生動物路跑 驚見美麗草原

2020-01-17 09:40

跑旅記趣／2天1夜大甲行程懶人包 (景點+美食+住宿)

2020-01-17 09:34

跑步知識／關節活動度訓練—踝關節

2020-01-17 09:25

賽事心得／廈門馬拉松 優質場地還有賽後泡腳

2020-01-16 09:31

跑步知識／如何突破全馬障礙？ 教練這樣說！

2020-01-16 09:26

跑步小品／越野與路跑的差異及訓練方式

2020-01-16 09:22

Formosa宜蘭國際馬拉松即將登場 邊飽邊欣賞田園美景

2020-01-15 15:12

訓練心得／帝芬尼訓練營-Run Faster 進展期

2020-01-15 09:35

渣打馬19日鳴槍 首推菁英禮遇、企業接力

2020-01-14 18:22

賽事心得／日月潭環湖馬拉松 當一個聰明的跑者

2020-01-14 10:02

jay的跑步筆記簽書會 訓練心得分享

2020-01-14 09:55

跑步知識／肝醣超補完整攻略 但真的需要超補？

2020-01-14 09:50

跑步知識／挑戰半馬Sub 2？五招訓練攻略助你一臂之力

2020-01-14 09:41

在地跑團齊聚 新竹市城市馬志工趴圓滿成功

2020-01-14 09:32
看更多

熱門文章

NBA／MVP連線69分無用 詹姆斯再讓火箭失速

2020-01-19 12:40

NBA／重訓1周長3.6公斤肌肉 葛里芬直呼威廉森非常人

2020-01-19 14:23

NBA／拓荒者替雙星拉票 中文拉攏姊妹市高雄人

2020-01-19 14:40

NBA／拍屁股領到T遭驅逐 騎士湯普森喊冤提上訴

2020-01-19 10:58

NBA／美國隊集訓砍掉阿德巴約 波總如今回想直搖頭

2020-01-19 10:50

NBA／續任先發飆全隊最高27分 羅斯率活塞33分差宰老鷹

2020-01-19 11:44

NBA／勇士拆穿魔術奪2020年首勝 柯瑞賽後樂扮記者提問

2020-01-19 12:46

NBA／威斯特斷言必超越諾維茨基 唐西奇：還需進步很多

2020-01-19 14:55

中職／偷暗號風波 徐生明「在嘉抓間諜」最著名

2020-01-20 07:00

三大外野手乏人問津 已成自由球員市場唯一輸家

2020-01-20 07:00

NBA／湯普森返母校受表揚 樂收人當浪花兄弟榮譽成員

2020-01-19 15:50

中職／百萬月薪球員 恐連兩年無望

2020-01-19 20:14

NBA／柯瑞客串轉播、記者 訪問讓隊友忍不住大笑

2020-01-19 17:40

澳網／費德勒開炮 轟空汙出賽指標慢半拍

2020-01-19 11:33

NBA／輸魔術「太刺激」 詹皇火大拆火箭

2020-01-19 23:42

日職／宋家豪連兩年一軍春訓 王彥程二軍起步

2020-01-19 18:09

6搶1／兄弟3教練支援國家隊？領隊：還沒有答案

2020-01-19 19:26

NBA／華克同布朗缺陣 塞爾蒂克不敵太陽8戰吞6敗

2020-01-19 11:21

日職／離冠軍最遙遠 歐力士物換星移的25年

2020-01-20 07:00

澳網／今年首場大滿貫賽登場 費德勒問空汙怎打

2020-01-19 23:55

中職／進度依舊慢 「薪」事恐又拖過年

2020-01-19 22:19

澳網／熬過最痛苦一年 大坂直美忽略雜音拚連霸

2020-01-19 10:36

NBA／馬刺首辦原住民之夜 雙星砍41分澆熄熱火

2020-01-20 09:16

中職／百萬月薪 今年又掛蛋？

2020-01-19 23:45

UBA／台科大捍衛主場 3連勝保級

2020-01-19 21:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top