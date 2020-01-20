賽事心得／渣打馬拉松 16週全馬計畫達成破4目標！

2019年暑假，大哥大說我的下一場全馬目標就訂「破四」吧！我內心上演很多小劇場，「破四是啥米？小妹我的全馬最好也才4:19，你是發瘋了嗎」，我這個職業婦女要上班、陪小孩、做家務、練跑步，心裡抗拒著破四，我怎麼可能破四？

10月份開始16週全馬計畫，一週一週悄悄的過去，我們在群組討論、分享、關心著隊友的狀況，我們假日一起跑長課表、一起說笑，時間真的過得好快！中間當然會遇到隊友感冒、腳痛而中斷幾次練習，大哥總是告訴我訓練應該有的順序：休息、保養、訓練，沒有好的狀態就沒有好的練習效率，謹記在心。

賽前一週，大哥問「關於渣打馬 妳面對我是不是有種奇怪的情緒 …就是不想辜負我的期待 但又不想那麼辛苦 覺得我說的好像真的可以做到 但對自己又充滿懷疑，事實上對自己又有不想輸的心情」，完全答對！「我們只要按步就班的準備好 其它的就交給老天爺了好嗎」，好！當下那種完全被命中心裡感覺的情緒，五味雜陳想掉淚。我有賽前症候群。

期末考試終於來了，我前一晚9:30睡覺竟然1:15就醒了無法再繼續睡著，擔心浪費精神賴到3:00才起床沖熱水澡讓身體甦醒，吃了早餐、做了滾輪啟動大肌肉，仔細著裝出發比賽會場，拍了團照，大家照著大哥前一晚仔細交代的注意事項準備自己的比賽，而我緊張到不想說話。照慣例還是大哥和俊杰在前面引導，我跟嘉馨夾中間，親愛的老公在後面護航，目標是5k跑28分鐘，專業的配速員一路穩回終點，32k的時候我一直告訴自己加油剩下最後10k，37k時嘉馨應該要開出去卻一直跟在我身邊為我加油打氣，40k大哥說一年只拼這最後10分鐘了，不要放棄要加油，終點時間（3:56:08）我為我的期末考感動。

感謝文：

謝謝我的隊友每一次團練的陪伴，大家開心說笑總是讓疲憊消失的特別快，無私的各種奉獻，才能有現在的團隊❤️。

謝謝嘉馨、俊杰，我們一起跑過多少月黑風高的長課表😂，沒有你們我怎麼跑的下去。

謝謝親愛的老公，總是跟我協調好照顧女兒的時間才可以去跑步❤️

最後要謝謝我敬愛的大哥大大大兼教練，無私帶領著這個團隊、細心照顧著每一位需要你的隊友、為了陪我們練課表還晚睡、偷偷帶音響來監督我們夜跑、罵人也不嘴軟又好笑、比賽還要幫我檢查鞋帶🤭、跑完全馬還可以開車載我們回家、我的新紀錄總是有你的陪伴，好了好了⋯⋯再打下去會感動到淚流滿面😂