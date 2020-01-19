路跑研究／暴露高空污區 增加黃斑部病變機率恐導致失明

中國醫藥大學與亞洲大學研究團隊比對行政院環境保護署、健保署大數據資料庫發現，暴露在高空氣污染一氧化碳、二氧化氮地區居民罹患老年性黃斑部病變機率是較低地區的近2倍。

中國醫藥大學附設醫院眼睛疾病中心副主任梁中玲指出，黃斑部病變雖可治療，但無法完全恢復正常，建議民眾避免長期暴露在高空污地區。中央社 分享 facebook

中醫大附設醫院近視及眼睛疾病中心主任卓夙航、副主任梁中玲今天公布研究團隊自公元2000年到2010年比對衛生福利部中央健康保險署、環保署近4萬筆50歲以上患者研究結果發現，居住在一氧化碳、二氧化氮地區居民產生老年性黃斑部病變機率是其他地區近2倍。梁中玲表示，這是國內學術界首次發現空污物一氧化碳、二氧化氮會增加黃斑部病變機率，這兩種污染源主要來自燃燒及汽機車產生的空污，研究結果8月刊登在「調查醫學期刊」（JIM, Journal of Investigative Medicine）。卓夙航表示，研究發現二氧化氮和一氧化碳吸入人體後會進入血液循環，黃斑部所在的眼底有豐沛血流，可能誘發眼底黃斑部產生病變。梁中玲說，過去已知年齡增加與基因遺傳是黃斑部病情惡化的兩個高危險因子，症狀為視野中央變暗、模糊甚至扭曲變形，嚴重會導致失明。早期黃斑部病變很難被發現，雖可治療但無法完全恢復正常。卓夙航、梁中玲說，建議民眾避免暴露在高度污染區，愛好路跑的人避開車流量大的時間，減少吸入一氧化碳、二氧化氮等有害物質。