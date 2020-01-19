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帶小比跑旅台灣／愛上鹽山萬人傳愛 為不能跑的人而跑

2020-01-19 09:44運動筆記 陳嘉齡

2020.01.12

上星期日我和小比去台南鹽山參加活動，這是由臺南市中小學家長協會與交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「愛上鹽山萬人傳愛」臺南61快道公益路跑。

這次公益路跑受贈單位為創世基金會臺南分會，以及臺南市偏鄉中小學。

一大早天未亮，我們就到了會場，謝大飛哥和鄭行期嫂，也忙著在那裡擺攤。

因為那裡海風很大又很冷，我怕比比感冒，所以就一直待在帳篷裡，免得比比吹風。

過沒多久，認識的友人一一到來，大家愉快的打招呼並拍照留念。

而蘇儀豐從他朋友拿了一碗鹿茸湯來給我，說要給我防寒，真的很謝謝他，喝下去果然是精神百倍，可惜我不是男的，看等一下會不會造那盃欸😂

天色未亮，選手一一出發，這次也託好友志榮的福，跟他們學校借了服裝來穿，不知道是我不會穿還是太笨了，那個裙子的帶子一開始就掉下來，帽子也是😆

我只好停在路邊把帽子放比比頭上，然後綁帶子，經過認識的跑友就一直狂笑，叫我一定要在攝影師前把裙子翻起來，你們這些茶某給我記住😆

正當我在綁帶子的時候，說時遲那是快，比比就被柯加祿大哥劫走了。喂，我……只能拼命追趕，打電話給他叫他在補給站等我，他也說好。因為衣服有鈴鐺不能跑快，一跑快鈴鐺的聲音，讓人覺得頭好痛，所以只能用快走的方式前進……

而因為前面一整個大逆風，冷風一直吹臉的關係，我一直狂流鼻涕，好心的Monica Li拿了一團衛生紙給我，然後我就包水餃包整路的，鼻子擰到好痛啊！途中看到美麗的日出，不禁停下腳步拍了好多張相片。

好不容易追到柯大哥了，才又把比搶回來。他陪跑了一段又跑走了，說要趕回去旅館吃早餐😆

看到柯大嫂帶著一個孩子，說他跑錯了，要帶他回去。可憐的孩子，莫名其妙加碼了。

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然後，蘇志濱濱哥又把我們告貴，我大聲跟他喊加油，恭喜我們今天的總一，可惜沒跟他拍到照。

然後，遇到好多認識的攝影師，他們好辛苦，在強風底下為大家拍照，大家還不買照片嗎？他們從很早就一直在那裡吹風坐了好幾個小時，真的要支持他們啊。

回到會場後，主辦單位也準備了魚丸湯，滷蛋，黑輪和飯湯讓大家吃。可惜飯湯的飯米心沒熟，而且只有一點點，所以吃完還是有種很空虛的感覺啊！

這種在強風底下，在61快速道路上從黑夜跑到白天的感覺真奇妙，也為我們的跑旅留下一個難忘的回憶。

再一次謝謝辛苦的志工為大家服務。

謝謝辛苦的攝影師為大家拍照。

#愛上鹽山萬人傳愛臺南61快道公益路跑

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

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