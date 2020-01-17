跑旅記趣／2天1夜大甲行程懶人包 (景點+美食+住宿)
每次跨縣市路跑，都要先看住宿和交通是否方便？
關於台中大甲旅遊資訊很少，
大部分都是遶境活動周邊美食這方面的文章居多。
藉由這次回顧去年 2019 國家地理野生路跑活動，
舉辦地點就在台中花博外埔區。
就從跑者的觀光視角出發吧~
想知道更詳細內容：請點我
大概摘要：
比賽日期在 12/22 星期日，我提早前一天搭火車到台中大甲站。
住宿地點選擇在台中大甲鎮瀾宮附近的旅館。
那我先介紹大甲附近的觀光資訊啦~
大甲景點-大甲鎮瀾宮
從大甲車站步行幾百公尺，就抵達赫赫有名的大甲鎮瀾宮啦！
不論白天還是晚上，都非常興盛的香火環繞著大甲。
大甲鎮瀾宮
電話：( 04 ) 2676-3522
地址：台中市大甲區順天路158號
大甲鎮瀾宮官網： 請點我
大甲鎮瀾宮粉專： 請點我
一進大甲鎮瀾宮的大門右手邊就看到一間紅色的寺廟？！
結果竟然是 2020 庚子金鼠年大甲媽祖遶境宣傳快閃店！！！
全台首座以媽祖戶外行宮造型為快閃店的外形，同時宣傳媽祖遶境活動。
快閃店左右側分別為遶境全攻略和打卡圖牆。
2020 庚子金鼠年大甲媽祖遶境宣傳快閃店
電話：( 04 )2688-2438
營業時間：( 平日 ) 09:00-17:00，( 假日 ) 09:00-18:00
備註：農曆新年及燈會期間 ( 請依官方發布時間為主 )
快閃店粉專： 請點我
快閃店活動專頁： 請點我
龍哥：我要稱霸大甲！( 大喊 )
美食第一站：一品香水煎包
一品香水煎包
地址：台中市大甲區育德路58號
電話：( 04 ) 2688-4998
營業時間：上午5:30 - 下午6:30
粉專： 請點我
美食第二站：狐氣茶
狐氣茶 foxbubble
地址：台中市大甲區雁門路1-2號
電話：0968-285-222
營業時間：9:30 - 21:30
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美食第三站：裕珍馨
裕珍馨 ( 蔣公店 )
地址：台中市大甲區蔣公路131號
電話：( 04 ) 2686-1759
營業時間：08:30-22:00
官網： 請點我
台中拍照秘境-龍貓隧道
龍貓隧道-無患子森林
開放時間:24小時
地址：台中市后里區四月路五哩巷
備註：地理位置較偏僻，建議開車前往。
此照片為 2019 年 12 月 22 日拍攝。
大甲必逛-大甲蔣公路觀光夜市
大甲蔣公路觀光夜市
地址：台中市大甲區蔣公路
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美食第四站：康家阿媽ㄟ粉腸
康家阿媽 ㄟ 粉腸
地址：台中市大甲區蔣公路 131 號門口
電話： 0910 - 597- 631
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美食第五站：豪紀 無骨戰鬥雞
豪紀 無骨戰鬥雞
直接給五顆星，超級大推的啦！
只是網路上查不到該店家資訊。
好像也沒看到有部落客分享。
想吃到，就去大甲蔣公路夜市找吧，我已經給線索了。
旅館住宿：大甲茂華商務旅館
大甲茂華商務旅館位於大甲孔雀路上，鄰近大甲鎮瀾宮和大甲蔣公路觀光夜市。
旅館後門附設烘乾衣機服務，打開大門走出去就是蔣公夜市，外出覓食非常方便。
這間是豪華商務兩人房型，有一張大床可以在上面翻滾。
床躺起來蠻柔軟舒服很好躺。
房間內附一個小冰箱，裡面附贈兩瓶飲料和兩瓶礦泉水。
電視沒有第四台也沒有MOD，隔天還要路跑，所以很早就洗洗睡。
備註：房間隔音效果極差，半夜被走廊上大聲喧嘩的屁孩們吵醒。
他們吵鬧聊天約 10 分鐘，才恢復安靜。
旅館的餐廳供餐時間：6:30-9:30
我因路跑趕不及回來吃早餐，所以旅館提供的早餐我就沒有體驗到。
不過網路上查資料，旅館的早餐是採中式自助型的。
大甲茂華商務旅館
電話：( 04 )2687-3377
地址：台中市大甲區孔雀路55號
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