跑旅記趣／2天1夜大甲行程懶人包 (景點+美食+住宿)

每次跨縣市路跑，都要先看住宿和交通是否方便？

關於台中大甲旅遊資訊很少，

大部分都是遶境活動周邊美食這方面的文章居多。

藉由這次回顧去年 2019 國家地理野生路跑活動，

舉辦地點就在台中花博外埔區。

就從跑者的觀光視角出發吧~

想知道更詳細內容：請點我

大概摘要：

比賽日期在 12/22 星期日，我提早前一天搭火車到台中大甲站。

住宿地點選擇在台中大甲鎮瀾宮附近的旅館。

那我先介紹大甲附近的觀光資訊啦~

大甲景點-大甲鎮瀾宮

從大甲車站步行幾百公尺，就抵達赫赫有名的大甲鎮瀾宮啦！

不論白天還是晚上，都非常興盛的香火環繞著大甲。

大甲鎮瀾宮

電話：( 04 ) 2676-3522

地址：台中市大甲區順天路158號

大甲鎮瀾宮官網： 請點我

大甲鎮瀾宮粉專： 請點我

一進大甲鎮瀾宮的大門右手邊就看到一間紅色的寺廟？！

結果竟然是 2020 庚子金鼠年大甲媽祖遶境宣傳快閃店！！！

全台首座以媽祖戶外行宮造型為快閃店的外形，同時宣傳媽祖遶境活動。

快閃店左右側分別為遶境全攻略和打卡圖牆。

2020 庚子金鼠年大甲媽祖遶境宣傳快閃店

電話：( 04 )2688-2438

營業時間：( 平日 ) 09:00-17:00，( 假日 ) 09:00-18:00

備註：農曆新年及燈會期間 ( 請依官方發布時間為主 )

快閃店粉專： 請點我

快閃店活動專頁： 請點我

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龍哥：我要稱霸大甲！( 大喊 )

美食第一站：一品香水煎包

一品香水煎包

地址：台中市大甲區育德路58號

電話：( 04 ) 2688-4998

營業時間：上午5:30 - 下午6:30

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美食第二站：狐氣茶

狐氣茶 foxbubble

地址：台中市大甲區雁門路1-2號

電話：0968-285-222

營業時間：9:30 - 21:30

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美食第三站：裕珍馨

裕珍馨 ( 蔣公店 )

地址：台中市大甲區蔣公路131號

電話：( 04 ) 2686-1759

營業時間：08:30-22:00

官網： 請點我

台中拍照秘境-龍貓隧道

龍貓隧道-無患子森林

開放時間:24小時

地址：台中市后里區四月路五哩巷

備註：地理位置較偏僻，建議開車前往。

此照片為 2019 年 12 月 22 日拍攝。

大甲必逛-大甲蔣公路觀光夜市

大甲蔣公路觀光夜市

地址：台中市大甲區蔣公路

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美食第四站：康家阿媽ㄟ粉腸

康家阿媽 ㄟ 粉腸

地址：台中市大甲區蔣公路 131 號門口

電話： 0910 - 597- 631

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美食第五站：豪紀 無骨戰鬥雞

豪紀 無骨戰鬥雞

直接給五顆星，超級大推的啦！

只是網路上查不到該店家資訊。

好像也沒看到有部落客分享。

想吃到，就去大甲蔣公路夜市找吧，我已經給線索了。

旅館住宿：大甲茂華商務旅館

大甲茂華商務旅館位於大甲孔雀路上，鄰近大甲鎮瀾宮和大甲蔣公路觀光夜市。

旅館後門附設烘乾衣機服務，打開大門走出去就是蔣公夜市，外出覓食非常方便。

這間是豪華商務兩人房型，有一張大床可以在上面翻滾。

床躺起來蠻柔軟舒服很好躺。

房間內附一個小冰箱，裡面附贈兩瓶飲料和兩瓶礦泉水。

電視沒有第四台也沒有MOD，隔天還要路跑，所以很早就洗洗睡。

備註：房間隔音效果極差，半夜被走廊上大聲喧嘩的屁孩們吵醒。

他們吵鬧聊天約 10 分鐘，才恢復安靜。

旅館的餐廳供餐時間：6:30-9:30

我因路跑趕不及回來吃早餐，所以旅館提供的早餐我就沒有體驗到。

不過網路上查資料，旅館的早餐是採中式自助型的。

大甲茂華商務旅館

電話：( 04 )2687-3377

地址：台中市大甲區孔雀路55號

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