賽事心得／國家地理野生動物路跑 驚見美麗草原

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2019 年國家地理頻道共舉辦三場路跑，分別為地球日、海洋日，還有這場野生動物。

地球日路跑舉辦地點在台北，我報名 21k 。

海洋日路跑舉辦地點在新竹南寮漁港，我報名 5k。

想不到我無形之中變成國家地理頻道迷。

這場野生動物路跑舉辦在台中花博外埔區。

比賽日期在 12/22 星期日，我提早前一天搭火車到台中大甲站。

住宿地點選擇在台中大甲鎮瀾宮附近的旅館。

星期日早上六點多搭乘小黃去路跑會場。

想知道更詳細內文：請點我

11k 開跑時間為七點整，選手們已經在起跑線蓄勢待發了。

按照以往參加路跑時間，七點開跑覺得算晚了。

雖然地點很偏僻，但還是吸引不少人地理頻道迷參加。

前一天我有來現場打算看場地結果被警衛攔。

只好在外圍稍微瞄一下，霧蠻濃厚的。

可見度不到前方幾百公尺，而且還下毛毛雨。

昨天特地去大甲鎮瀾宮拜拜祈禱路跑當天順利。

還好今天天氣晴，非常涼爽適合跑步的好日子。

想不到台中后里花博外埔區這麼美~

光線透過樹林間的光影，早起跑步有美照！

跑步路程慢慢的往下坡開始跑，看到美麗的摩天輪。

我就知道已經來到麗寶樂園外圍嚕！

在跑步過程中有遇到爸爸推娃娃車，衝的比我還快，然後還停下來等他老婆。

我真的很佩服，有點狂。

我當下給自己的短期目標，不能輸給娃娃車。

於是開始一段拉鋸戰~

每次聽到娃娃車輪子在耳邊滾動的聲音，

就會神經緊繃加把勁往前衝。

結果沒想到不只我這樣想，

當我不小心跑比娃娃車慢的時候，

就看到娃娃車前一堆人在那邊跑，

好像在護航開路一樣。

跟娃娃車的拉鋸戰維持到休息站，

之後就再也沒看到娃娃車出沒了。

( 拍謝，說的好像恐怖片！)

話題轉回比賽情況~

從麗寶樂園跑下來的坡路有大轉彎的地方，

有點不習慣左右腳高低落差跑。

跑的過程中有點害怕突然拐到腳。

所以下坡速度不敢跑太快。

平常都是在平地跑步居多，

第一次跑有大坡的，不是很習慣。

也沒有料到這次路跑有一點山路的路段。

放輕鬆心情，欣賞沿途美景，努力調適步伐節奏。

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跑到平地驚見美景，大家紛紛停下腳步。

這片草原就是大家情不自禁停下腳步留影的美景啊！

終於最後 500 公尺啦~

我就開始盡全力衝刺到終點。

抵達終點才想到，這場是沒有計時的路跑。

難怪大家都用慢慢走的。

胡迪無奈表示，人帥得獎拍照，怎樣拍都帥！

這次完賽禮，獎牌一枚。

完賽證明書要自行上官網查詢。

這是在家裡拍的物資照如下：

1、按照國家地理頻道慣例附上過期雜誌。

2、活動紀念衫

3、棒球帽

4、多功能的織帶，可以掛獎牌或掛工作證和悠遊卡。

5、肥皂45g

6、修護唇膏(莓果口味)

通常國家地裡頻道舉辦的路跑物資，還會有環保矽膠杯。

但這場環保矽膠杯列為另外加購，我就沒買了。

因為我參加很多場國家地理頻道舉辦的路跑，

已經累積不少環保矽膠杯。

備註：這次路跑補給站不提供紙杯，需要自備杯子。

跑完 11k 心得：

夭壽~終於跑完了，這次 11k 只是為 1 月份的 21k 做暖身阿。

明年上半年我已經報名 7 場路跑，平均每個月跑 1 場。

四月份要跑兩場，分別為 10k 和 21k。

其中有 4 場 21k，六月嘉義那場就 25k。

完全就是逼死自己的節奏~