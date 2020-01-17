賽事心得／晚安臺北半程馬拉松 第一次參加傍晚路跑

第一次參加傍晚的路跑，也是第一次看到晚上的大佳河濱公園。

當天到捷運站搭乘大會提供給選手的接駁車抵達會場。

台北的天氣不錯，只是風很大，感覺有點冷。

由於好天氣，公園還是隨處可見一般騎單車或是溜狗的民眾。

想知道更詳細內容：請點我

我報名 8.3 K

集合時間為16:40，開跑時間 16:50。

開跑時間快到，選手們開始聚集在起跑線後方，先卡位兼做熱身。

天氣有點冷，有些人選擇穿外套跑步。

開跑沒多久，就看到美麗的夕陽。

每次路跑我都喜歡沿途拍攝美景。

跟著一大群人浩浩蕩蕩的跑步啦~

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耶~完賽啦！

最後 1K 努力衝刺，拿下第 526 名。

雖然才 8.3K 但是快看到終點線還是有'終於抵達'的感覺。

因為抱病跑步過程中，感覺快渴死了。

夜幕降臨，溫度逐漸降低。

風呼呼的吹著，背上的汗水早已滲透衣服，嘴巴口乾舌燥。

在跑步過程中，偶爾劇烈咳嗽和流鼻水。

還好完賽時間，在我預計的一小時內。

你看看胡迪得意的嘴臉，拿到獎牌超開心的啦！

按照我跑步完賽習慣，找胡迪拿著獎牌和終點線合照。

這算是深夜咖啡因的風格吧！( 笑 )

完賽證明書

這次參賽人數真的蠻少的，才 1059人參加。

女生共 491名報名參賽。

比賽當天溫度 22 度。

比賽號碼布 40288 號。

這次路跑號碼布背後有黏晶片，蠻特別的設計。

不同以往的路跑單位提供的晶片，是綁在跑鞋上面。

號碼布上同時附上晶片押金退還卷、摸彩存根、摸彩聯。

路跑的紀念 T 恤，以後晚上跑步可以穿這件囉！

完賽禮的物資大合照XD

( 不包含貓咪 )

我在擺拍物資照的時候，肥蔓硬要刷存在感，喜歡入鏡。

所以物資照要有貓，也莫名變成深夜咖啡因的特色之一？

這次路跑心得：

1、每次路跑的感覺就像是第一次跑步的新手，

既期待又興奮，還有一點緊張。

2、跑步的過程中，都是和自己的內心對話。

特別是跑 21K 更是考驗自身的意志力。

雖然每次跑 21K 的過程當中，都在懷疑人生。

但是完賽後的成就感是加倍的。

原來，我也可以做到！