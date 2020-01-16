跑步小品／越野與路跑的差異及訓練方式

前言: 本文章主要會介紹越野的一些常識，說明越野跟路跑的差異性，如何訓練跟推薦賽事

越野與路跑的差異

第一、地形

路跑：路線基本都在柏油路/青石磚/水泥...等，路面比較堅硬，地形不外是平路跟上下坡，運動肌群著重在下半身腿部肌群。

越野：路線包含樹林/亂石/朔溪/爛泥，除了上下坡還要鑽跟攀爬。

第二、補給

路跑：補給站大多數彼此距離2-4K，每個補給站點差距約選手移動時間30分鐘左右，來提供選手能量補給。

越野：補給站距離約4-10K不等，每個補給站點差距約選手移動時間60-120分鐘左右

第三、路線

路跑：路線是官方決定的固定路線，一旦選手跑出路線之外，嚴重會造成失去比賽資格。

越野：路線不是絕對的，官方的路標指示通常只是比較可以通行的路線，在某些通行路線上需要選手自行判斷。

第四、運動肌群大不相同

路跑：利用慣性讓身體產生加速度而持續前進，主要訓練著重在腳掌、大小腿、臀肌。

越野：因應地形除了需要在腳掌、大小腿、臀肌的路跑肌群訓練外，更需要動用到大量的其他肌群輔助身體隨時轉換方向。

簡單來說，越野是種奔跑在大自然的運動，決定成績好壞的關鍵不僅僅是訓練，還包括了判斷、膽量、反應...等因素。

如何訓練

第一、重訓

前面說過越野需要的肌群比較全身性，所以除了基本的路跑訓練，可以增強心肺跟腿部的常用肌群外，你還需要增加重量訓練， 來加強身體其他肌群，簡單方便的重訓效果有：1.負重深蹲(雙手拿啞鈴或壺鈴做深蹲也可以) 2.波比跳(每次跳10下休息60秒，1天做3次就可以了)

第二、登高練習

小弟我是找個1200公尺爬升約100的坡不停上下跑，也可以去登山步道或是樓梯，連續跑步運動30分鐘以上或距離5~8K即可，這個練習建議2周最少1次 ; 上述訓練是屬於緩慢進步型的，個人偏向訓練盡量不影響生活/工作，所以效果大約需要持續3個月以上才明顯感覺進步