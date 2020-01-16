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運動筆記廈馬!威【我穿著台北馬的跑衣跑到廈門馬】【知識】如何突破全馬障礙，教練這樣說！
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跑步知識／如何突破全馬障礙？ 教練這樣說！

2020-01-16 09:26運動筆記 NIKE

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許多跑友明明跑過多場半馬始終沒有全馬經驗，擔心自己沒辦法完賽或是擔心無法良好分配生活與訓練重心你也是嗎？

到底我們該如何突破內心障礙，勇敢挑戰初全馬呢？

以上內容由 NIKE 贊助刊出。

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