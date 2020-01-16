賽事心得／廈門馬拉松 優質場地還有賽後泡腳

這是場35000人一同跑全馬的賽事，比起東京馬約3萬人還多，光是起跑，就分了5槍(梯次，A區至K區)，第一槍跟最後一槍就差了30分鐘。

先說說第一天的報到；廈門是大陸早期最先開放的城巿之一，因此馬拉松比賽也辦了18年，賽事等級僅次於北京與上海，因此也有全中國各地而來的跑者（我看到吉林跟新彊的跑者），很多人可能是一下高鐵就先到展場中心報到，因此在報到入口前先得寄放行李，避免在會場內影響動線；由於報到處非常的廣敞，因此並沒有塞人的情況，最重要的是領完物資與號碼布時，要先去一台NB上確認是不是自己的號碼布，這個很重要，避免跑到第一名才發現不是別自己的晶片(大家可能知道我在講2019台中國際馬拉松的案例)，確認完後才是整個報到完成。

雖然第一槍(梯次)是7點，但賽事當天很早就交管了，我搭計程車到最近下車點還要走約1KM才到達會場，整個會場可能有中正紀念堂這麼大，再走到我的J區又花了點時間(也許這也是這麼晚起跑的原因之一)，到處都是密密麻麻的人群，對我來說，找到我的區域後，最重要的是廁所在哪裏，還好廁所也不算太少，分布在很多地點，男跑者也有溝槽式的流動廁所，雖然臭氣沖天，但也減少了排隊上密閉式廁所的時間。

小弟不才，分到第J區，所以A區的人跑了21分鐘才輪我我起跑，算算我前面大概有2萬人吧，所以起跑後前五公里都是滿滿的人牆，沒辦法跑快，但我本身也跑不快，所以也沒什麼差別；每2.5K就一個補給站(共計15個)，每一個補給站在進站前1K左右都有告示牌，每一個告示牌也會寫明這個補給站有多長(最長到723M)，避免所有人擠在一起，至於補給品很一般，不過是我人生吃過最好吃的小橘子，然後在後段的補給站的馬路上，都是滿滿的橘子皮，還蠻可觀的。

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賽道方面，廈門這段路的馬路很平坦，沒有下水道坑洞，整個交管、志願者(志工)團體很多，整體來說算是很優質的場地，賽道是沿著廈門島的下緣，有一段海景跟廈門世茂海峽大廈的確很美，很多跑者還有停下來拍照；沿途中還有一個路段掛著八個超級大的大字，每個字大概有三層樓這麼高，正對者小金門，去過廈門或在小金門當過兵的朋友應該知道我在講哪一個路段了。

賽後休息區可能為了避免大家堵在終點門口，還要走約100M才有跑者服務區(休息區)，有一個特別的地方就是休息區有冰水泡腳池，如果想要冰敷腳的人，志工會給你塑膠的腿套，可以跟一群人一起泡泡腳舒緩一下，這點台灣的馬拉松可以學習一下，不過前提是要有足夠大的場地才可以。

整體來說，我給予廈門馬高度評價，報名費只要RMB120元(NTD540元)，在台灣全馬應該沒這麼便宜的，而且台灣跑者還不用抽籤。最後想請教神人，為什麼我已是穿著不算差的台北馬的跑衣，以及NIKE的運動褲，我的奶頭跟該邊跑完後還是痛痛的？