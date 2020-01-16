親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

台灣大選的香港因素：為何港人湧台觀選？

廝殺261回合…5G首波競標戰決標 標金衝天價1,380億元

運動筆記廈馬!威【我穿著台北馬的跑衣跑到廈門馬】【知識】如何突破全馬障礙，教練這樣說！
健行筆記【基隆。 安樂】遠眺蔚藍海岸。 編號3小百岳~大武崙山 【劍龍稜】富有攀爬樂趣的郊山
NBA2020新春賀歲- 畫龍點睛2020新春賀歲- 清晨奇緣

賽事心得／廈門馬拉松 優質場地還有賽後泡腳

2020-01-16 09:31運動筆記 Wenkuei Chang

這是場35000人一同跑全馬的賽事，比起東京馬約3萬人還多，光是起跑，就分了5槍(梯次，A區至K區)，第一槍跟最後一槍就差了30分鐘。

先說說第一天的報到；廈門是大陸早期最先開放的城巿之一，因此馬拉松比賽也辦了18年，賽事等級僅次於北京與上海，因此也有全中國各地而來的跑者（我看到吉林跟新彊的跑者），很多人可能是一下高鐵就先到展場中心報到，因此在報到入口前先得寄放行李，避免在會場內影響動線；由於報到處非常的廣敞，因此並沒有塞人的情況，最重要的是領完物資與號碼布時，要先去一台NB上確認是不是自己的號碼布，這個很重要，避免跑到第一名才發現不是別自己的晶片(大家可能知道我在講2019台中國際馬拉松的案例)，確認完後才是整個報到完成。

雖然第一槍(梯次)是7點，但賽事當天很早就交管了，我搭計程車到最近下車點還要走約1KM才到達會場，整個會場可能有中正紀念堂這麼大，再走到我的J區又花了點時間(也許這也是這麼晚起跑的原因之一)，到處都是密密麻麻的人群，對我來說，找到我的區域後，最重要的是廁所在哪裏，還好廁所也不算太少，分布在很多地點，男跑者也有溝槽式的流動廁所，雖然臭氣沖天，但也減少了排隊上密閉式廁所的時間。

小弟不才，分到第J區，所以A區的人跑了21分鐘才輪我我起跑，算算我前面大概有2萬人吧，所以起跑後前五公里都是滿滿的人牆，沒辦法跑快，但我本身也跑不快，所以也沒什麼差別；每2.5K就一個補給站(共計15個)，每一個補給站在進站前1K左右都有告示牌，每一個告示牌也會寫明這個補給站有多長(最長到723M)，避免所有人擠在一起，至於補給品很一般，不過是我人生吃過最好吃的小橘子，然後在後段的補給站的馬路上，都是滿滿的橘子皮，還蠻可觀的。

分享

賽道方面，廈門這段路的馬路很平坦，沒有下水道坑洞，整個交管、志願者(志工)團體很多，整體來說算是很優質的場地，賽道是沿著廈門島的下緣，有一段海景跟廈門世茂海峽大廈的確很美，很多跑者還有停下來拍照；沿途中還有一個路段掛著八個超級大的大字，每個字大概有三層樓這麼高，正對者小金門，去過廈門或在小金門當過兵的朋友應該知道我在講哪一個路段了。

賽後休息區可能為了避免大家堵在終點門口，還要走約100M才有跑者服務區(休息區)，有一個特別的地方就是休息區有冰水泡腳池，如果想要冰敷腳的人，志工會給你塑膠的腿套，可以跟一群人一起泡泡腳舒緩一下，這點台灣的馬拉松可以學習一下，不過前提是要有足夠大的場地才可以。

整體來說，我給予廈門馬高度評價，報名費只要RMB120元(NTD540元)，在台灣全馬應該沒這麼便宜的，而且台灣跑者還不用抽籤。最後想請教神人，為什麼我已是穿著不算差的台北馬的跑衣，以及NIKE的運動褲，我的奶頭跟該邊跑完後還是痛痛的？

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

跑步知識／如何突破全馬障礙？ 教練這樣說！

2020-01-16 09:26

跑步小品／越野與路跑的差異及訓練方式

2020-01-16 09:22

Formosa宜蘭國際馬拉松即將登場 邊飽邊欣賞田園美景

2020-01-15 15:12

訓練心得／帝芬尼訓練營-Run Faster 進展期

2020-01-15 09:35

渣打馬19日鳴槍 首推菁英禮遇、企業接力

2020-01-14 18:22

賽事心得／日月潭環湖馬拉松 當一個聰明的跑者

2020-01-14 10:02

jay的跑步筆記簽書會 訓練心得分享

2020-01-14 09:55

跑步知識／肝醣超補完整攻略 但真的需要超補？

2020-01-14 09:50

跑步知識／挑戰半馬Sub 2？五招訓練攻略助你一臂之力

2020-01-14 09:41

在地跑團齊聚 新竹市城市馬志工趴圓滿成功

2020-01-14 09:32

跑步小品／回顧2019 第一年跑步就很不可思議

2020-01-13 06:00

跑步小品／回顧2019 跑帥也跑快！

2020-01-13 06:00

台新金女子路跑報名中 霞海月老將親臨賽事現場

2020-01-13 06:00

跑步小品／回顧2019 不追求名次的開心跑跑！

2020-01-13 06:00

跑步小品／回顧2019 遇見更堅強的自己

2020-01-13 06:00

跑步知識／身體柔軟度好 可以有效提升運動表現？

2020-01-13 06:00

跑者2019回顧／找回喜歡跑步 為生活帶來改變的人生

2020-01-12 09:10

跑者2019回顧／冷熱無常的賽道 是考驗意念的道場

2020-01-12 09:06

賽事心得／胡志明市馬拉松 景點與美食巡禮

2020-01-10 09:45

跑步知識／如何判斷跑鞋合不合腳？

2020-01-10 09:28
看更多

熱門文章

NBA／唐西奇太全能 柯爾：想到柏德和哈登

2020-01-15 14:27

NBA／菜鳥莫蘭特技壓哈登 小瑞佛斯讚有巨星能力

2020-01-15 15:10

MLB／紅襪教頭柯拉名譽掃地 美媒：值得嗎？

2020-01-15 18:12

NBA／哈登飆41分無濟於事 莫蘭特率灰熊6連勝

2020-01-15 11:52

中職／兄弟16日開訓典禮 王建民披黃衫現身

2020-01-15 18:46

NBA／受詹皇啟發辦學校 康特不計前嫌給美言

2020-01-15 16:32

NBA／厄文轟32分白搭 爵士破籃網10連勝

2020-01-15 11:13

NBA／奪冠後應有更長觀察期 泰隆魯坦承心有不甘

2020-01-15 17:05

MLB／喊取消作弊球隊冠軍 沙胖嘆生涯尾聲無冠

2020-01-15 10:54

NBA／楊恩有超級球星夢 過來人卡特給經驗

2020-01-15 11:26

MLB／涉偷暗號案還說謊 貝爾川能否保飯碗？

2020-01-15 18:07

NBA／不僅退休球衣 諾維茨基雕像要同日揭幕

2020-01-15 14:17

影／太空人中外野攝影機偷暗號 細節全都露

2020-01-15 16:05

MLB／偷暗號也是求生之道 曹竣崵：不能怪別人

2020-01-15 16:19

日職／隨樂天桃猿一同春訓 王柏融：練習量大

2020-01-15 12:45

中職／翻譯生涯甘苦談 蘇元泰自嘲「偽單親」

2020-01-15 15:41

印尼羽賽／周天成、球后爆冷落馬 王子維突圍

2020-01-15 23:00

NBA／威廉森處女秀戰馬刺 鵜鶘：沒有時間限制

2020-01-16 08:18

印尼羽賽／周天成首輪爆冷出局 王子維晚間登場

2020-01-15 16:53

賽場上無不執迷破解對手暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00

NBA／率灰熊衝上西區8強 教頭盛讚菜鳥莫蘭特

2020-01-15 14:40

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

NBA／僅3節就砍37分 字母哥領公鹿樂勝尼克

2020-01-15 12:10

NBA／楊恩回歸末節轟21分 老鷹展翅壓太陽止連敗

2020-01-15 11:40

中職／整年都一樣模式 曹竣崵：國內暗號太單純

2020-01-15 23:43

MLB╱去年傷兵多 洋基改組防護團隊

2020-01-15 17:52

MLB／獅洋投羅里奇的叔叔 有望成紅襪新教頭

2020-01-15 11:33

NBA／聯盟撤銷技術犯規 德羅展：一點也不意外

2020-01-16 08:58

NBA／對位哈登不怯場 莫蘭特：我享有很多樂趣

2020-01-15 23:47

日職／張奕開工進牛棚練投 力拚開季先發輪值

2020-01-15 17:36

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

2020-01-16 07:00

日職／「很多人比我好」中田翔對奧運興趣缺缺

2020-01-15 22:07

棒球／以色列奧運不被看好 教頭相信奪牌機率5成

2020-01-15 20:34

MLB／柯拉坦承做錯事 紅襪開訓可能沒教頭

2020-01-16 08:49

澳網／三巨頭齊聚 慈善賽募款助野火重建

2020-01-15 21:47

6搶1／馮勝賢南下拜會洪一中 16日宣布總教練

2020-01-15 16:13

冬青奧／林威宇、張恩婗冰球摘銀 我首登頒獎台

2020-01-16 00:08

MLB／偷暗號醜聞燒到紅襪 判決未出柯拉先被鍘

2020-01-15 23:41

MLB／大都會對評論敏感 塔薛爾拉要貝爾川下台

2020-01-16 09:32

SBL／台銀洋將逛年貨大街體驗揮毫 瓊斯最愛這一味

2020-01-15 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top