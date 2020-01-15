訓練心得／帝芬尼訓練營-Run Faster 進展期

帝芬尼訓練營-Run Better/基礎期

嘿~我們進入 科學化第二周期-Run Faster/進展期

12/14 測了第一次10K，就有可設定自己的配速區間

進展期主課表「間歇訓練」

訓練目的

刺激最大攝氧量/提升有氧引擎效能、跑步經濟性/鍛鍊心理意志

周二固定有氧日-旱溪， 從65分鐘起跳，一次多個5分鐘，從天黑跑到天亮，之後要進行短坡衝刺*4

每周兩次間歇，剛開始只是不斷衝，越跑越沒力，教練指導第一趟要先看一下配速是否區間內，感覺体感，再來就保持住，輕快的跑，短時間02:30~04:00 一下子就會跑完，瞬間會很喘，但一下子又活起來，不過間歇後還要做肌力...

周日長跑日從10K~ 80分鐘，大家也習慣跑長時間 ...

技術動作

A.搭肩原地跑

B.彈力繩高舉過頭

做30秒，往前小跑10公尺，重作3組

我們經過團練教練指導後，抓到這兩個動作的要點，真的改善跨步的很棒的方法

力量訓練-B下肢剛性

這肌力做的大家哇哇叫，第一周大家都鐵腿，酸爆了，第二周開始適應.... 第三周加到7組，還行 ...

果然有訓練就會有進步.....

再加上跑步完都要做肌力，所以.....身体也習慣這一種刺激了

1/12 逢甲測10K ，伙伴們都進步了，好神奇，真的只要有用心在訓練上，自然就進步

而我也終於10K跑進1H內...雖然有一點辛苦，破了1H目標達成了，開心

團練日常照，每一次都是滿頭汗，但大家一起完成，一聲 YA ...再辛苦都沒什麼啦

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我的跑步日誌

這周期很明顯心率更低了，配速又快一點 ...

腳痛的情況少一點，只有一周肩頸酸到爆炸，還好求得良藥 ~

再來最可怕的巔峰期，Are you Ready? go ~