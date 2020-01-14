在地跑團齊聚 新竹市城市馬志工趴圓滿成功

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「新竹市城市馬拉松志工趴」大成功（圖片來源：筆記實業）

「2020 新竹市城市馬拉松」將於 2 月 23 日起跑，屆時賽道上的補給站將由新竹在地跑團熱情響應，一個團隊負責一個甚至多個補給站。為了彌補志工當天無法參賽的遺憾，以及連繫各跑團志工的情誼，執行單位筆記實業特別在 1 月 12 日 上午 6 點於南寮運動公園舉辦「新竹市城市馬拉松志工趴」。

活動內容除了試跑新竹市城市馬比賽路線，現場也提供食物飲料，供各跑團盡情享用，安排豐盛的抽獎活動，讓 113 位志工們在賽前補足體力，最後參與跑團將獲得由筆記實業提供的團旗一面，現場授旗並迎接新竹市城市馬的到來！

熱心志工們自發性準備補給，提供給來到現場的跑友。（圖片來源：筆記實業）

志工們試跑新竹馬路線後後享用豐富的補給。（圖片來源：筆記實業）

今天活動現場有許多豐盛的補給，大多出自杜哥與杜嫂之手，杜哥在活動後表示：「第一時間知道運動筆記要辦新竹市城市馬的活動，就決定要來回饋給運動筆記；因為運動筆記長期以來讓跑友有一個平台可以分享想法、了解賽事、得到運動相關知識，非常感謝！」

對此，杜哥與杜嫂特地從昨晚開始備料泡麵、香菇、新竹貢丸以及自己種的高麗菜等，特別於今早熬煮成「跑者特調」，看到跑者跑完吃著熱湯十分感動。

杜哥（圖中央藍衣）為了今天的活動昨晚開始備料「跑者特調」的食材。（圖片來源：筆記實業）

兩人提到：「因為我們也是跑者，在各個賽事中受過志工服務，今天角色互換，服務跑者，經過今天，更告訴自己往後要好好珍惜志工準備的食物、好好謝謝他們」，最後杜哥再次感謝運動筆記，也感謝一起來幫忙的志工，「因為有大家的幫忙，才能完成這次的服務。」

杜哥與杜嫂十分熱心，為這次的志工趴準備豐盛的補給（圖片來源：筆記實業）

身為在地新竹人的 62 歲謝素蘭（前左三），負責比賽當天第一站的補給，今天抽到三鐵冠軍的「順澤宮簽名帽 」，直呼自己超幸運！（圖片來源：筆記實業）

來自遠東路跑社的小貞，今天擔任跑者試跑路線，她說：「活動中大家都很熱心、活動辦得很不錯，摸彩也很豐盛。」同為遠東路跑社的小城表示：「今天志工趴路線規劃很好，身為新竹在地人，看到許多認識的跑友相聚很開心！」

遠東路跑社的小貞（右）與小城（左）在志工趴擔任跑者試跑賽道（圖片來源：筆記實業）

一場賽事的成功除了跑者努力實現自我外，背後還有一群默默奉獻的志工夥伴，他們選擇用不同的方式參與家鄉賽事，將熱情灌注在賽道上，無非是新竹市城市馬拉松最美的風景之一。因此在 2 月 23 日比賽當天，跑者們經過補給站時，別忘了向這群跑團志工說聲謝謝，為彼此喝采、一起留下難忘的回憶！

跑團所屬補給站介紹（新竹市城市馬比賽當天）

【聯電路跑社】 站名：w0匝道口站

組別：全馬組（ 5 公里處）、半馬組（ 5 公里處）

【R2R新竹團】 站名：w1 中正市場

組別：全馬組（ 6.5 公里處）、半馬組（ 6.5 公里處）

【新竹路跑社聯合艦隊1】 站名：w2 中央公園

組別：全馬組（ 9.2 公里處）、半馬組（ 9.2 公里處）

【湖口愛跑團】 站名：w3 創新育成中心

組別：全馬組（ 12.14 公里處）、半馬組（ 12.14 公里處）

【錸德慢跑社竹22晨跑團】 站名：w4 千甲車站

組別：全馬組（ 14.86 公里處）、半馬組（ 14.86 公里處）

【旺宏路跑社】 站名：w5 柯子湖河濱溼地

組別：全馬組（ 18.5 公里處）

【新竹路跑社】 站名：w6 頭前溪自行車道

組別：全馬組（ 21.5 公里處）、半馬組（ 17.5 公里處）

【226強風吹拂】 站名：w7 濕地公園

組別：全馬組（ 24.5 公里處）、半馬組（ 20.5 公里處）

【動就對路跑團】 站名：w8 槺榔站

組別：全馬組（ 26.5 公里處）、半馬組（ 22.5 公里處）

【R2R新竹團】 站名：w9 榮濱站

組別：全馬組（ 29.5 公里處）

【新竹路跑社聯合艦隊2】 站名：w10 環保教育館

組別：全馬組（ 32.5 公里處）、健跑組（ 3.5 公里處）

【遠東新世紀馬拉松社】 站名：w11 金城湖站

組別：全馬組（ 35.5 公里處）

【新竹路跑社聯合艦隊4】 站名：w12 環保局站

組別：全馬組（ 38.7 公里處）、健跑組（ 7 公里處）

【新竹路跑社聯合艦隊5】 站名：親子站

組別：折返 3.5 公里

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