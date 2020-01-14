在地跑團齊聚 新竹市城市馬志工趴圓滿成功
「新竹市城市馬拉松志工趴」大成功（圖片來源：筆記實業）
「2020 新竹市城市馬拉松」將於 2 月 23 日起跑，屆時賽道上的補給站將由新竹在地跑團熱情響應，一個團隊負責一個甚至多個補給站。為了彌補志工當天無法參賽的遺憾，以及連繫各跑團志工的情誼，執行單位筆記實業特別在 1 月 12 日 上午 6 點於南寮運動公園舉辦「新竹市城市馬拉松志工趴」。
活動內容除了試跑新竹市城市馬比賽路線，現場也提供食物飲料，供各跑團盡情享用，安排豐盛的抽獎活動，讓 113 位志工們在賽前補足體力，最後參與跑團將獲得由筆記實業提供的團旗一面，現場授旗並迎接新竹市城市馬的到來！
熱心志工們自發性準備補給，提供給來到現場的跑友。（圖片來源：筆記實業）
志工們試跑新竹馬路線後後享用豐富的補給。（圖片來源：筆記實業）
今天活動現場有許多豐盛的補給，大多出自杜哥與杜嫂之手，杜哥在活動後表示：「第一時間知道運動筆記要辦新竹市城市馬的活動，就決定要來回饋給運動筆記；因為運動筆記長期以來讓跑友有一個平台可以分享想法、了解賽事、得到運動相關知識，非常感謝！」
對此，杜哥與杜嫂特地從昨晚開始備料泡麵、香菇、新竹貢丸以及自己種的高麗菜等，特別於今早熬煮成「跑者特調」，看到跑者跑完吃著熱湯十分感動。
杜哥（圖中央藍衣）為了今天的活動昨晚開始備料「跑者特調」的食材。（圖片來源：筆記實業）
兩人提到：「因為我們也是跑者，在各個賽事中受過志工服務，今天角色互換，服務跑者，經過今天，更告訴自己往後要好好珍惜志工準備的食物、好好謝謝他們」，最後杜哥再次感謝運動筆記，也感謝一起來幫忙的志工，「因為有大家的幫忙，才能完成這次的服務。」
杜哥與杜嫂十分熱心，為這次的志工趴準備豐盛的補給（圖片來源：筆記實業）
身為在地新竹人的 62 歲謝素蘭（前左三），負責比賽當天第一站的補給，今天抽到三鐵冠軍的「順澤宮簽名帽 」，直呼自己超幸運！（圖片來源：筆記實業）
來自遠東路跑社的小貞，今天擔任跑者試跑路線，她說：「活動中大家都很熱心、活動辦得很不錯，摸彩也很豐盛。」同為遠東路跑社的小城表示：「今天志工趴路線規劃很好，身為新竹在地人，看到許多認識的跑友相聚很開心！」
遠東路跑社的小貞（右）與小城（左）在志工趴擔任跑者試跑賽道（圖片來源：筆記實業）
一場賽事的成功除了跑者努力實現自我外，背後還有一群默默奉獻的志工夥伴，他們選擇用不同的方式參與家鄉賽事，將熱情灌注在賽道上，無非是新竹市城市馬拉松最美的風景之一。因此在 2 月 23 日比賽當天，跑者們經過補給站時，別忘了向這群跑團志工說聲謝謝，為彼此喝采、一起留下難忘的回憶！
跑團所屬補給站介紹（新竹市城市馬比賽當天）
【聯電路跑社】
|【R2R新竹團】
【新竹路跑社聯合艦隊1】
【湖口愛跑團】
【錸德慢跑社竹22晨跑團】
【旺宏路跑社】
【新竹路跑社】
【226強風吹拂】
【動就對路跑團】
【R2R新竹團】
【新竹路跑社聯合艦隊2】
【遠東新世紀馬拉松社】
【新竹路跑社聯合艦隊4】
【新竹路跑社聯合艦隊5】
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