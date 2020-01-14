jay的跑步筆記簽書會 訓練心得分享

jay的跑步筆記看書面就知道作者是誰了哈哈所以不重要

是一名臺灣人在美國工作的馬拉松跑者

作者全馬最佳成績2小時38分，大概是我這生來說有可能達成或不可能達成的成績吧～成績相當好

業餘選手的夢想是破三(來自電影馬拉松小子)但jay讓我看見希望，自己總有一天會破三的。

書中提到跑步的想法和跑步訓練兩部分

先說說跑步訓練，裡面內容有基礎入門400課表到240課表，書中表格請自行買書參閱哈哈

訓練的方式我認為因人而異，書中提到「不要跟別人比較，每個人的歷程都不同，心態上你要更要相信，現在的自己不會是最好的，而總是存在一個更好的版本」，總之就是跟自己比就好了哈哈。

再說說跑步的想法

1.跑步也是生活的一種方式

成績可能對我來說已經不重要了，我現在是享受在跑步和訓練的過程，就是因為喜歡所以才去跑，經而讓周遭的人愈來愈好，大家一起好，一種分享的力量，書中提到如果你是這種跑者的話，我反而羨慕你^^，所以我很幸福了哈哈。

2.跑步能當飯吃嗎？

跑的在多在瘋，「書中提到跑了3,4,5,6個小時的步，還沒有人付你錢，但是沒關係」可能99%的人都不能理解，但是我是那1%的人所以感覺幸運多了，也知道跑就對了，在終點遇見更好的自己對於市民跑者，就像一本心靈雞湯，慢慢品嚐，細細回味，對我而言就是如此，正因為喜歡，所以才要繼續跑下去，為了健康為了遇見更好的自己。

所以才要繼續跑下去，為了健康為了遇見更好的自己對於市民跑者。

OS沒4000萬別去簽書會

#我是萬仁之跑步日記

#南無阿彌陀佛

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