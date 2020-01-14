親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

護衛韓國瑜爆紅 「特勤吳彥祖」將歸建：可以好好睡了

山東號服役：中國「反介入／區域拒止」戰略成形

運動筆記當一個聰明的跑者 － 2020 日月潭路跑 29Kjay的跑步筆記心得分享之沒4000萬別去簽書會
健行筆記旅途中的小確幸。桃園龍潭也有小葉欖仁秘境步道20191115-D2-遁入夢幻水漾森呼吸
NBA賽事懶人包 (1月13日)賽事精華- 黃蜂 vs. 太陽 (1月13日)

賽事心得／日月潭環湖馬拉松 當一個聰明的跑者

2020-01-14 10:02運動筆記 羅譽寅

過去一年來忙著幫選手安排訓練計劃，對自己也沒有很積極的要安排什麼目標，所以幾乎沒有報過任何比賽，平常都只是抽空的隨性運動一下。只有在11月底報了一場在家附近的石門水庫半馬，蠻意外以當時的體能狀態居然也可以跑到總排18名，所以又勾起再報一場路跑賽的念頭。

有圖有真相，下圖是我過去十二周的跑量，總計378公里（包含日月潭29K），所以平均每周只跑31公里左右，也就比日月潭一圈多一點......我想對大部分業餘跑者來說都是很低的跑量。加上十二月中還要去海南島辦鐵人三項訓練營，每天不是在看選手游騎跑就是在上課，能好好訓練自己的時間非常少。

跑量最高的一周是賽前一周的56k，很明顯就是賽前抱佛腳 XD

跑量最高的一周是賽前一周的56k，很明顯就是賽前抱佛腳 XD

對目前的我來說，純平路拚名次、突破自己的個人最佳成績都是不切實際的。日月潭一圈整路都是上下起伏的路線（手錶紀錄總爬升385米），最後還有一段約2.6公里、平均坡度5％的連續爬升。會選擇這麼硬的路線不是沒有原因的，我知道目前的體能絕對拼不過別人，但我可以用更聰明的方式去分配體力，說不定還可以跑出不錯的名次啊！日月潭這麼變態的路線正是展現Stryd功率計優勢的最佳場地，我想知道以目前的體能並根據功率去配速，在最後能贏過多少人！

實際紀錄的海拔高度圖

比賽日

賽前一天開車到日月潭住宿點，整理好比賽的裝備跟補給品，看完選舉後就早早上床睡覺了。早上 3:30 就起床吃早餐準備出門，開車到達比賽場地還不到五點，有非常充足的時間給我熱身。

賽前我已經擬定好比賽策略，根據11月底石門水庫半馬跑出平均240瓦，這次預計能夠跑在230~235瓦左右。所以我的策略很簡單，就是全程跑在230~235瓦之間，上坡會視坡度允許高 5~15瓦（最高不超過250瓦），下坡則讓自己順順跑下去即可，最後一段連續爬坡就看當下體感去決定。

不得不說，日月潭的清晨真的很美，過程中偶爾會分心看風景，在這裡跑步真令人心曠神怡。

當天氣溫也非常舒適，起跑氣溫在14度左右，山裡空氣也十分乾爽，但這樣的環境也很容易讓人有跑快一點的衝動。看看手錶，功率正好落在235瓦左右，配速在4:15/km上下，雖然身邊已經有好幾位跑者超過我，但我並不急著跟上或追趕，因為一切都在計劃當中，最後的爬坡才是關鍵。

由於全馬組提早29K組五分鐘出發，所以前十公里幾乎都在超越全馬集團。隨著里程數增加，在我身旁的跑者也越來越少了，過半程後已經追上了幾個在前半程超過我的跑者，此時我的體感仍然很可以，心裡也一直盤算著這樣的瓦數能否維持到最後，畢竟近期的訓練量實在低得嚇人啊 XD

很快就來到最後的大魔王爬升，一如預期，好幾位一直在我前面（連車尾燈都看不到）的跑者都在這裡被我追上了，而我還有力氣一步未停的繼續跑上去。

因為一路上全馬跟29k跑者都混在一起，我完全不知道自己排名多少，過程中就是專心在控制速度跟動作。回到終點列印完賽證書才發現自己總排竟然是個位數，真的很驚喜！還幸運撿到20~29歲組冠軍獎座，人生第一次在路跑賽上凸台 XD

分享

數據分析

最後來看看數據吧，在功率的部分平均230.8瓦，剛好在計劃的下限，主要是因為最後一段長下坡把功率拉低了，到最後爬坡也沒有額外力氣跑出更高的功率，不過真的很滿意自己的表現了，成績完全在意料之外。

從曲線圖可以看到功率（黃線）在過程中無論上下坡都很穩定，而配速（藍線）則會因為路線起伏而變化，這就是我在前面所說的優勢所在！在過去跑這樣的起伏路線我們都只能憑感覺跑，對自己體感掌握得很好的跑者來說可能問題不大，但對大部分跑者來說都是很大的挑戰，一不小心就會在上坡跑太快，把能量提早搾光。

功率所代表的就是身體的能量輸出，說白話就是它能量化出你花多少力氣在跑步。配速會因為上下坡、順逆風而變化，爬坡或逆風時速度慢並不代表強度低，心率也容易受到外在因素影響。然而功率輸出多少就是多少，所以它是相對更客觀的強度指標 ；比賽中根據功率去調整速度能更有效且合理地分配體力，避免在上坡跑太快，到後段因體能耗盡而掉速的狀況發生。

STRYD 跑步功率計

像這次在跑好幾段陡坡時功率已經跑到245瓦了，而配速都掉到5:40~6:00/km，感覺很慢，但我知道這才是「對」的配速；我當然可以花更多力氣跑更快，但這樣絕對會大大提高後段爆掉的風險（尤其是以我目前的體能）。

訓練固然重要，但假如訓練得很好，卻在比賽當天因為配速不當而發揮不到該有的水平，那是多麼的可惜！因此有一個好的工具協助我們比賽非常重要，這也正是功率計的其中一個價值所在－－在比賽中聰明配速，完美發揮出當前體能狀態下的最佳水平。

鐵人三項

延伸閱讀

大陸手表走私團 4年非法獲利近17.6億元

選後觀光股綠油油 高雄概念股打回原形

彰化南瑤宮搶頭香 改為路跑拜頭香

彰化南瑤宮除夕搶頭香改路跑 冠軍照拿8888...

相關新聞

跑步知識／肝醣超補完整攻略 但真的需要超補？

2020-01-14 09:50

跑步知識／挑戰半馬Sub 2？五招訓練攻略助你一臂之力

2020-01-14 09:41

在地跑團齊聚 新竹市城市馬志工趴圓滿成功

2020-01-14 09:32

jay的跑步筆記簽書會 訓練心得分享

2020-01-14 09:55

跑步知識／身體柔軟度好 可以有效提升運動表現？

2020-01-13 06:00

跑步小品／回顧2019 遇見更堅強的自己

2020-01-13 06:00

跑步小品／回顧2019 不追求名次的開心跑跑！

2020-01-13 06:00

台新金女子路跑報名中 霞海月老將親臨賽事現場

2020-01-13 06:00

跑步小品／回顧2019 跑帥也跑快！

2020-01-13 06:00

跑步小品／回顧2019 第一年跑步就很不可思議

2020-01-13 06:00

跑者2019回顧／找回喜歡跑步 為生活帶來改變的人生

2020-01-12 09:10

跑者2019回顧／冷熱無常的賽道 是考驗意念的道場

2020-01-12 09:06

賽事心得／胡志明市馬拉松 景點與美食巡禮

2020-01-10 09:45

跑步知識／如何判斷跑鞋合不合腳？

2020-01-10 09:28

賽前情報／2020 東京馬拉松 美食、交通案內

2020-01-09 09:50

跑步小品／回顧2019 減快50公斤的馬拉松人生

2020-01-09 09:38

跑步小品／回顧2019 想知道自己可以多認真

2020-01-08 10:03

跑步小品／回顧2019 一年跑20場不是口袋深

2020-01-08 09:59

跑步小品／回顧2019 與傷痛相處學會放下

2020-01-08 09:56

訓練心得／補給也能科學化 中階跑者的突破之路​

2020-01-08 09:48

賽事心得／東京馬拉松 人生第一場路跑當最後一場在跑

2020-01-08 09:30
看更多

熱門文章

MLB／太空人偷暗號懲處出爐 再開除總管與教頭

2020-01-14 05:52

NBA／克拉克森化身板凳暴徒 交易後助爵士9連勝

2020-01-13 13:42

勇士本季是場災難 格林變成一個災星

2020-01-14 07:00

NBA／復出首秀僅失手1球 厄文：希望每晚都這樣

2020-01-13 17:19

NBA／雷納德生涯破9000分 同梯第7人達成

2020-01-13 14:35

NBA／展現強韌意志力 羅斯：布萊恩一直是榜樣

2020-01-13 16:32

NBA／約柯奇全能領軍 主場終結快艇連勝

2020-01-13 12:41

NBA／改穿22號球衣原因？ 巴特勒：受吉布森鼓舞

2020-01-13 15:55

NBA／安東尼暖心新年禮 送單親媽媽汽車

2020-01-13 17:34

中職／富邦悍將開訓談薪八成 陳鴻文有望加薪

2020-01-13 13:08

6搶1／交富邦決定 洪一中接中華隊教頭有轉寰

2020-01-13 16:47

中職／獅體能測驗 吳國豪折返跑100趟驚艷全隊

2020-01-13 15:47

中職／選擇留富邦 陳鴻文仍有旅外夢

2020-01-13 17:36

中職／先發土投難出頭 洋將限2投1野才有未來

2020-01-14 07:00

NBA／忘不了奧克拉荷馬 康特當地辦學校

2020-01-13 14:10

MLB／「我沒有作弊」 辛區將矛頭指向柯拉

2020-01-14 09:52

中職／再被點名接六搶一 洪一中：開訓完再說

2020-01-13 13:25

NBA／太陽第四節力壓黃蜂 近8戰奪5勝

2020-01-13 12:38

日職／台灣球員看好看滿 沖繩春訓這時間去最好

2020-01-14 07:00

中職／高國慶感冒參加體適能 現役最老想守三壘

2020-01-13 11:41

中職／獅打線安排 林岳平只確認開路先鋒陳傑憲

2020-01-14 06:11

NBA／賽前恭賀前暴龍隊友奪冠 德羅展感謝球迷愛戴

2020-01-13 19:56

NBA／厄文復出高效率 主帥：回來得正是時候

2020-01-14 00:17

中職／春訓釐清球員定位 洪一中：能打就有位置

2020-01-13 13:52

MLB╱抗議小熊偷年資 布萊恩特拚季後成為FA

2020-01-13 22:42

中職／新球季目標 江國豪瞄準十勝加新人王

2020-01-13 17:55

NBA／騎士菜鳥動刀 球季提前報銷

2020-01-14 07:40

6搶1／教頭今有機會產生 洪總：公司說好就去

2020-01-13 23:43

中職／敵隊洋投豪華 獅盼結合情蒐提前準備

2020-01-14 06:01

中職／回想八搶三中加衝突 富邦打教印象深

2020-01-13 14:13

NBA╱「長途拉車+睡眠不足」鵜鶘轟聯盟賽程安排荒謬

2020-01-13 22:42

印尼羽賽／桃田賢斗退賽 周天成男單領銜

2020-01-14 08:50

中職／林岳平認為二刀流棘手 林安可必須夠強

2020-01-13 15:53

NFL╱心痛！例行賽所向披靡 烏鴉再次失意季後賽

2020-01-13 22:43

中職／傷癒復出移防一壘 吳桀睿還接統一獅隊長

2020-01-13 16:27

中職／想拚單季10勝10轟 林安可：新人王再說啦

2020-01-13 15:25

中職／和潘威倫同隊14年 潘武雄這5個字形容

2020-01-13 17:03

網球／澳洲野火燒不停 ATP捐50萬美元助重建

2020-01-13 11:27

NBA／湖人朗多手指骨折 戴維斯連3場休兵

2020-01-14 10:53

中職／高國慶2004年展開生涯 林靖凱還沒念幼稚園

2020-01-13 17:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top