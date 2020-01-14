賽事心得／日月潭環湖馬拉松 當一個聰明的跑者

過去一年來忙著幫選手安排訓練計劃，對自己也沒有很積極的要安排什麼目標，所以幾乎沒有報過任何比賽，平常都只是抽空的隨性運動一下。只有在11月底報了一場在家附近的石門水庫半馬，蠻意外以當時的體能狀態居然也可以跑到總排18名，所以又勾起再報一場路跑賽的念頭。

有圖有真相，下圖是我過去十二周的跑量，總計378公里（包含日月潭29K），所以平均每周只跑31公里左右，也就比日月潭一圈多一點......我想對大部分業餘跑者來說都是很低的跑量。加上十二月中還要去海南島辦鐵人三項訓練營，每天不是在看選手游騎跑就是在上課，能好好訓練自己的時間非常少。

跑量最高的一周是賽前一周的56k，很明顯就是賽前抱佛腳 XD

對目前的我來說，純平路拚名次、突破自己的個人最佳成績都是不切實際的。日月潭一圈整路都是上下起伏的路線（手錶紀錄總爬升385米），最後還有一段約2.6公里、平均坡度5％的連續爬升。會選擇這麼硬的路線不是沒有原因的，我知道目前的體能絕對拼不過別人，但我可以用更聰明的方式去分配體力，說不定還可以跑出不錯的名次啊！日月潭這麼變態的路線正是展現Stryd功率計優勢的最佳場地，我想知道以目前的體能並根據功率去配速，在最後能贏過多少人！

實際紀錄的海拔高度圖

比賽日

賽前一天開車到日月潭住宿點，整理好比賽的裝備跟補給品，看完選舉後就早早上床睡覺了。早上 3:30 就起床吃早餐準備出門，開車到達比賽場地還不到五點，有非常充足的時間給我熱身。

賽前我已經擬定好比賽策略，根據11月底石門水庫半馬跑出平均240瓦，這次預計能夠跑在230~235瓦左右。所以我的策略很簡單，就是全程跑在230~235瓦之間，上坡會視坡度允許高 5~15瓦（最高不超過250瓦），下坡則讓自己順順跑下去即可，最後一段連續爬坡就看當下體感去決定。

不得不說，日月潭的清晨真的很美，過程中偶爾會分心看風景，在這裡跑步真令人心曠神怡。

當天氣溫也非常舒適，起跑氣溫在14度左右，山裡空氣也十分乾爽，但這樣的環境也很容易讓人有跑快一點的衝動。看看手錶，功率正好落在235瓦左右，配速在4:15/km上下，雖然身邊已經有好幾位跑者超過我，但我並不急著跟上或追趕，因為一切都在計劃當中，最後的爬坡才是關鍵。

由於全馬組提早29K組五分鐘出發，所以前十公里幾乎都在超越全馬集團。隨著里程數增加，在我身旁的跑者也越來越少了，過半程後已經追上了幾個在前半程超過我的跑者，此時我的體感仍然很可以，心裡也一直盤算著這樣的瓦數能否維持到最後，畢竟近期的訓練量實在低得嚇人啊 XD

很快就來到最後的大魔王爬升，一如預期，好幾位一直在我前面（連車尾燈都看不到）的跑者都在這裡被我追上了，而我還有力氣一步未停的繼續跑上去。

因為一路上全馬跟29k跑者都混在一起，我完全不知道自己排名多少，過程中就是專心在控制速度跟動作。回到終點列印完賽證書才發現自己總排竟然是個位數，真的很驚喜！還幸運撿到20~29歲組冠軍獎座，人生第一次在路跑賽上凸台 XD

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數據分析

最後來看看數據吧，在功率的部分平均230.8瓦，剛好在計劃的下限，主要是因為最後一段長下坡把功率拉低了，到最後爬坡也沒有額外力氣跑出更高的功率，不過真的很滿意自己的表現了，成績完全在意料之外。

從曲線圖可以看到功率（黃線）在過程中無論上下坡都很穩定，而配速（藍線）則會因為路線起伏而變化，這就是我在前面所說的優勢所在！在過去跑這樣的起伏路線我們都只能憑感覺跑，對自己體感掌握得很好的跑者來說可能問題不大，但對大部分跑者來說都是很大的挑戰，一不小心就會在上坡跑太快，把能量提早搾光。

功率所代表的就是身體的能量輸出，說白話就是它能量化出你花多少力氣在跑步。配速會因為上下坡、順逆風而變化，爬坡或逆風時速度慢並不代表強度低，心率也容易受到外在因素影響。然而功率輸出多少就是多少，所以它是相對更客觀的強度指標 ；比賽中根據功率去調整速度能更有效且合理地分配體力，避免在上坡跑太快，到後段因體能耗盡而掉速的狀況發生。

像這次在跑好幾段陡坡時功率已經跑到245瓦了，而配速都掉到5:40~6:00/km，感覺很慢，但我知道這才是「對」的配速；我當然可以花更多力氣跑更快，但這樣絕對會大大提高後段爆掉的風險（尤其是以我目前的體能）。

訓練固然重要，但假如訓練得很好，卻在比賽當天因為配速不當而發揮不到該有的水平，那是多麼的可惜！因此有一個好的工具協助我們比賽非常重要，這也正是功率計的其中一個價值所在－－在比賽中聰明配速，完美發揮出當前體能狀態下的最佳水平。