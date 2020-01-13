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台新金女子路跑報名中 霞海月老將親臨賽事現場

2020-01-13 06:00聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

2020_Taishin_Women_Run_TPE今(12日)邀請「鋼鐵小廚娘...
2020_Taishin_Women_Run_TPE今(12日)邀請「鋼鐵小廚娘Joyce」(圖右2)提前體驗「敲敲姻緣餅」活動。(中華民國路跑協會提供)
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目前正熱烈報名中的2020 Taishin Women Run TPE，即將於3月29日正式開跑，隨著2020年的到來，正好呼應賽事主題「愛你愛你」，Taishin Women Run TPE也在新的1年突破以往，邀請台北霞海城隍廟三座神明分尊「城隍老爺」、「城隍夫人」、「霞海月老」於賽事日當天親臨終點活動會場！台北霞海城隍廟文宣長吳孟寰指出，當天不光是眾神明親自到場，為了照顧廣大的女性跑者，霞海城隍廟也將贈送限量御守給完賽跑者，搭配「百年餅舖-李亭香敲敲姻緣餅」、「金明偉彩繪師現場手、臉彩繪活動」等周邊活動，與Taishin Women Run TPE攜手打造最浪漫的頂級女子路跑賽事，持續支持台灣體育。

首創神明坐鎮終點　「鋼鐵小廚娘」搶先體驗

2020年霞海城隍爺渡海來台第200年，能夠請到「城隍老爺」、「城隍夫人」、「霞海月老」力挺賽事，Taishin Women Run TPE與霞海城隍廟寫下台灣體壇的新頁，三座神明分尊的到來，期盼給跑友們獻上最誠摯的祝福。除「城隍老爺」為守護城市保佑百姓的象徵外，「城隍夫人」、「霞海月老」都深受女性的喜愛，「城隍夫人」相傳具有馭夫之能，起源於每年5月13日霞海城隍廟迎熱鬧時，避免女性信徒被愛看美女的「城隍老爺」煞到而設置；至於被視為掌管姻緣之神的「霞海月老」，供奉於台北霞海城隍廟將近50年，無論何時都有絡繹不絕的人潮祈求月下老人牽紅線。

縱橫許多路跑賽事的長跑正妹「鋼鐵小廚娘Joyce」，12日一早先是前往「李亭香餅舖」體驗「敲敲姻緣餅」，接著便到霞海城隍廟進行參拜。對於首次有運動賽事與霞海城隍廟結合，Joyce表示是相當難得的機會，也邀請女孩們一起報名2020 Taishin Women Run TPE，無論是單身或是已婚，都能在賽事日當天得到霞海城隍廟神明的保佑，且報名時間只到2月12日截止，女孩們報名要搶要快！

主辦單位中華民國路跑協會秘書長陳華恒認為，藉由Taishin Women Run TPE的舉辦，邀請海內外享譽盛名的霞海城隍廟獨家合作，期盼讓女孩們除了跑得健康美麗，更能透過月老紅線求得屬於自己的幸福。

「鋼鐵小廚娘Joyce」邀請女孩們一同參與2020_Taishin_Women_...
「鋼鐵小廚娘Joyce」邀請女孩們一同參與2020_Taishin_Women_Run_TPE，賽事日將請到台北霞海城隍廟三尊神明「城隍老爺」、「城隍夫人」、「霞海月老」出巡外，讓女孩們在辛苦參賽之餘，能夠祈求愛情順利，生活幸福。(中華民國路跑協會提供)
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完賽即贈限量御守　Taishin Women Run TPE眾多好禮大方送

除三尊神明到場坐鎮外，霞海城隍廟還提供限量御守提供給當天成功完賽的跑者們，如如願祈得姻緣者，大會將贈上幸福滿滿的禮物。不光如此，Taishin Women Run TPE也精心準備許多好禮等著送給跑者，凡完成報名的女孩即可獲得「NB DRY

排汗短袖上衣；成功完賽的跑友，更能拿到獨樹一格的「2020」精美完賽獎牌、完賽毛巾、時尚果凍袋以及「NB DRY」慢跑功能帽。主辦單位感謝許多企業夥伴紛紛投入2020 Taishin Women Run TPE行列，包含冠名贊助商台新銀行、頂級贊助商運動品牌New Balance、協力贊助商BraveLog、家樂氏、氧顏森活、健喬信元、All Sports以及合作贊助商維他露、True Yoga、給力貼、撒隆巴斯、長榮航空、愛康、Nature Valley、獅子寶寶、琣伯莉餅乾、L. Erickson等各領域知名企業提供貼心禮物，期待明年３月帶給各位女孩滿滿的愛，跟著跑者們一起「愛你愛你」！報名者請上中華民國路跑協會官網報名。

「鋼鐵小廚娘Joyce」體驗「敲敲姻緣餅」活動，呼籲女孩們於3月29日一起來參與...
「鋼鐵小廚娘Joyce」體驗「敲敲姻緣餅」活動，呼籲女孩們於3月29日一起來參與2020_Taishin_Women_Run_TPE，並透過周邊活動都能找到自己的幸福。(中華民國路跑協會提供)
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霞海城隍廟月老路跑中華民國正妹
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