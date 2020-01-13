跑步小品／回顧2019 遇見更堅強的自己

開始規律運動其實是在2018年的暑假，當初只是想挑戰一場半馬當作送給自己的生日禮物，卻萬萬沒想到跑完初半馬後焦急想進步的心情讓我在不到一個月的時間遭受了運動傷害的困擾—恥骨疲勞性骨折。

就這樣一路休息了四個月，從翻身、起身再到走路跑步真的是一段非常漫長又痛苦的日子。2019年我的第一場路跑是03.24的發票盃，也許沒有以往跑的快，但能再次邁開雙腳對我來說已經心滿意足了。

隨著暑假的到來，能練跑的時間漸漸增加，這段期間也紛紛刷新了自己五公里以及十公里的紀錄，因此一直期待著下半年的賽事，果然賽季的開始—seiko就跑出比發票盃快上兩分半的成績。

2019年我為自己訂下了兩場目標賽事，一場是長榮半馬另一場則是我的初馬—大阪馬，也許是緊張的心情讓我在這兩場賽事都不小心摔倒了，大阪馬更是跌了好幾跤，不過愈挫愈勇，這兩場反而都跌出了pb。

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印象深刻的大阪馬挑戰的不僅僅是初馬，更是第一次一個人出國兩天一夜的快閃行程，不過賽道上日本人的熱情讓我深深愛上這種出國跑馬的感覺，希望畢業以後還能有更多的機會。

也許2019不是那麼順順利利，各種傷勢纏身，半馬的進步幅度也只有少少的兩分半，但每一次的挫折總讓我更加確定自己有多熱愛跑步，珍惜能跑步的時光，遇見更堅強的自己。