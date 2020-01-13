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跑步小品／回顧2019 不追求名次的開心跑跑！

2020-01-13 06:00運動筆記 Min-Syuan Tu

本來只是趣味參加路跑，後來跑出興趣。

跑步身體健康，汗從臉上滴下來的感覺很好。

我開始會在河濱公園跑步。

也因為李公子很會也很喜歡跑步，

為了配得上他我也努力地跑啊跑。

設下跑十公里的目標，假日去河邊練習跑步，

我知道很多人覺得這很短，但對我來說很長。

有時跑著跑著膝蓋會痛，但我不以為意。

比賽那天我跑的腳快斷掉的跑完了，覺得自己超厲害。

然後就膝蓋痛，走路都痛，看醫生說是髕骨軟化，

然後開始做復健，清晨跑步的習慣也沒了，跑個一公里膝蓋都痛。

但老實說，平日白天上班、晚上去復健、假日看中醫，

這樣的日子真累，所以後來我也不是很認真在復健。

(很可惜跑跑界神鵰俠侶CP設定沒了，內心感到惋惜。)

腳痛覺得很無言也很難過，是不是以後就都不能路跑了呢?

不不不，我覺得不是的，

有人腳斷掉都能登上喜馬拉雅山了，

髕骨軟化也沒什麼的，只要還有腳就能動。

那我以後就參加趣味組就好啦，

三公里用走的也可以走完呢~

跑不動就用走的吧!

成績很差也沒關係的，

而且路跑我也不追求什麼名次，

大家一起動一動很開心呢!

開心就好呀!!跑跑跑~~~

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希望新的一年身體健康!

2020.01.12

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