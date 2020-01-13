跑步小品／回顧2019 不追求名次的開心跑跑！
本來只是趣味參加路跑，後來跑出興趣。
跑步身體健康，汗從臉上滴下來的感覺很好。
我開始會在河濱公園跑步。
也因為李公子很會也很喜歡跑步，
為了配得上他我也努力地跑啊跑。
設下跑十公里的目標，假日去河邊練習跑步，
我知道很多人覺得這很短，但對我來說很長。
有時跑著跑著膝蓋會痛，但我不以為意。
比賽那天我跑的腳快斷掉的跑完了，覺得自己超厲害。
然後就膝蓋痛，走路都痛，看醫生說是髕骨軟化，
然後開始做復健，清晨跑步的習慣也沒了，跑個一公里膝蓋都痛。
但老實說，平日白天上班、晚上去復健、假日看中醫，
這樣的日子真累，所以後來我也不是很認真在復健。
(很可惜跑跑界神鵰俠侶CP設定沒了，內心感到惋惜。)
腳痛覺得很無言也很難過，是不是以後就都不能路跑了呢?
不不不，我覺得不是的，
有人腳斷掉都能登上喜馬拉雅山了，
髕骨軟化也沒什麼的，只要還有腳就能動。
那我以後就參加趣味組就好啦，
三公里用走的也可以走完呢~
跑不動就用走的吧!
成績很差也沒關係的，
而且路跑我也不追求什麼名次，
大家一起動一動很開心呢!
開心就好呀!!跑跑跑~~~
希望新的一年身體健康!
2020.01.12
留言