跑步小品／回顧2019 跑帥也跑快！

我是JJ 今年49歲 跑齡大約快3年 跑了17場馬拉松 (冬山河50 鎮西堡54)

跑步對我而言 除了官方說詞 運動健身之外 其實是我偷哭的最佳時機

父親走後 我常常會利用要跑步 而暫時離開媽媽身邊 邊跑步邊哭

一直到 認識跑團開始 才知道 跑步的學問 挺多的

也才開始體會 跑步帶給我的不是只有宣洩思念這部分

我轉個念 我要開心 老爸在天上 才會放心

我的初馬 2年前的太魯閣馬拉松 跑了545

很普通的成績

今年夏天 我開始跟著跑團的大魔王 密集的訓練

尤其是 暑假期間 跑量都來到了300

我住在花蓮 往北 往南 都是山路

避暑嗎 那就往中橫跑囉 一路跑到西寶國小豁然亭60K

耐熱嗎 跑台11經193橫跨海岸山脈52K

一連串的訓練

接著 因緣際會 大前輩更分享了好多跑步的技巧以及訓練方式

在今年的太魯閣馬拉松 我跑出了 447 (比前2年進步了1小時多)

但 心裡還是覺得 沒達標 有點傷心

就在太馬後 沒有在行程內的賽事 鹿港馬拉松

在好姊妹的邀約 我決定再試一次

於是....在耐熱訓練有成的基礎下

我432完賽 而且是輕鬆完賽

期間補給站啤酒喝了好多杯

實在是太開心了

接著 隔周 又參加了 既定的賽事

三仙台馬拉松(半馬) 2.08分二完賽(雨中完賽)

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2019我所設定的目標 全馬430 半馬破2

雖沒達成 但我已經非常滿意了

對跑步的循序漸進 訓練方式 有更深的認知

相信 2020 花蓮姊姊 一定可以再突破

我跑不快 我跑的是態度

我是靠我的咖咖 完成我美美帥帥的照片

累積這些照片 到老的時候

我要一張一張拿出來 細細的品味

我的想當年 .......

我是J 我跑帥也跑快

2020一起帥一起跑出健康的人森......

一起凍齡吧