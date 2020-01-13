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運動筆記【回顧我的2019】回顧我的2019
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跑步小品／回顧2019 第一年跑步就很不可思議

2020-01-13 06:00運動筆記 王俐俐

（由左至右：台中花博馬12K，台新女子馬21K，傑人盃接力賽，太魯閣馬21K，奧林匹克馬21K，矽品馬21K）

2019年，是我踏入跑步行列的第一年。至今回想起來也覺得不可思議，竟然可以跑步持續了一整年，一開始覺得跑3公里～5公里就很厲害了，從沒想過自己能跑到半馬距離，21公里如此的遙不可及。而促使自己跑步的動機其實是為了消滅負能量才開始：

背後傷心的故事至今仍是會在深夜裡回想起就情緒低落，而那封閉的2017-2018年，嚴重到多度懷疑自己是不是得了心理病憂鬱症，對任何人事物都起不了任何興趣也失去信心，但也在這時認識了一位遠在馬來西亞朋友，因為她的真心相待與陪伴，讓我慢慢地走出陰霾，聽取她的建議往外去活動。

於是，我嘗試的踏出去了，告訴自己跌倒也已躺好躺滿一整年了，休息夠了是該振作起來重新出發，就出去跑吧！釋放吧！

2019年2月24日，初體驗路跑賽事12K後，被這個又累又爽的運動更加吸引，跑完就開始想要挑戰跑更遠的目標，打鐵趁熱的被同事慫恿報名下一場賽事挑戰初半馬，那一種感覺就像剛戀愛般充滿粉紅泡泡新鮮期！

從報名2019台新女子半馬那刻到賽事日，不到2個月的時間，覺得緊張刺激，常常在想是不是太急了？沒有什麼練習真的能跑完半馬嗎？月跑量從沒破百過，我真的可以嗎？一直在質疑自己，但還是想要去嘗試看看！在從沒跑到半馬距離的我直接就在賽事上挑戰第一次跑半馬了！

很喜歡全部都是女生一起參賽的感覺，看到其他女生也這麼努力在跑，也刺激了我一直努力往前跑的動力，儘管我後面跑得歪七扭八、進補給站喝水太快嗆到、鞋帶鬆脫兩次，我也要全力以赴，最後，初半馬成績以2小時11分多完賽！

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經過初半馬，讓我更想要繼續跑下去，

因為，上癮，過癮！

但想要跑得輕鬆毫不費力，就要非常努力練跑！

所以有空就相約同事一起在跑步機練跑，或者自己到台北田徑場或暖身場練跑，週末就跑淡水河岸。

6月買了運動手錶後，更是刺激了我練跑的動力，第一次月跑量破100K了！

因為工作的關係，2019年下半年7月搬回家住後，向家人報備要外出跑步，爸爸都是搖頭嘆氣不發一語，那畫面深深的刻在我腦海裡一直重播多日，心裡覺得失落，不懂自己跑步做錯了什麼？為什麼不被認同？我選擇堅持繼續跑下去，不去想了。

一直到11月的太魯閣半馬，初次上凸台拿分9後，第一次能與家人分享開心的小成果，爸爸的態度緩和了！甚至現在是願意一大早天還沒亮的就載我出門練跑、參加賽事，雖然我不是很厲害跑步不是選手，但至少不再被反對做自己喜歡的事情了！我會繼續跑下去的！

我的2019總跑量1412公里。

2019總共報名了5場賽事，

在這之中也有很多的第一次：2月 路跑賽事初體驗（台中花博馬12K 成績1小時27分29秒) 遇上下雨之外還第一次得到黑指甲！鞋子不合的關係所導致。4月14日 初半馬（台新女子馬21K 成績2小時12分04秒）

6月 第一次月跑量破百公里，擁有了運動手錶果然會增進跑步動力！

9月28日第一次跑接力賽事（傑人盃，一人跑約4.2公里，成績20分47秒）

11月2日第二次半馬，第一次上凸台（太魯閣半馬分9 成績2小時3分14秒）12月1日第三次半馬，第二次上凸台（奧林匹克半馬分3 成績2小時0分20秒）

12月22日第四次半馬，第一次遇上生理期跑賽事，狀態不佳但也努力完賽（矽品半馬 成績2小時06分8秒 ）12月28日第一次在操場上跑完半馬！現在，跑步已成為我生活中重要的一部分，一日沒跑當作休息，二日不跑覺得怪，三日不跑便覺面目可憎！很喜歡跑步時跟自己獨處，靠著跑步紓壓讓心靜下，可以思考很多事也可以什麼都不思考。

2020新的目標是挑戰初馬，

想跑一場全馬送給30歲的自己！

繼續努力跑下去吧❤️

田徑

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