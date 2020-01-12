跑者2019回顧／找回喜歡跑步 為生活帶來改變的人生

默默遠離跑步，體能走下坡

2019年悄悄的離開了，這一年間沒有破pb或是亮眼的成績，只有一次又一次的感覺體力的退步，因為有無限多的事情要處理，加上沒再參加跑班，沒有固定的時間運動、跑友互相的激勵，而拿「沒時間運動」當作理由，慢慢遠離我的跑步人生。

每次的路跑賽事，雖然都有完賽，但很明顯的感覺身體的不一樣，想跑起來，但卻越來越慢，最後只能跑跑走走。

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2019年寶礦力路跑，雖然短短的10公里也跑不快，但因為太久沒跑步，連看看攝影師也笑不太出來.....

加入登山社，重啟運動生活

後來，學校新的一學期開始，想說要選個體育性社團加入，最後選擇加入登山社，也因為爬山需要一定的體能，因此我又慢慢開始跑步，到後來因為朋友的一句話讓我鼓起勇氣報名今年年4月底的馬拉松（這是我的初馬），但深怕無法完賽或是會受傷，才真正開始回歸之前規律的跑步生活。

大學登山社~~

晨跑，開啟一天的生活

因為早上通常不會安排事情，所以選擇利用早上的時間練跑，一開始起床真的是一件很痛苦的事，儘管每天都早睡，不過床的吸引力還是很大，通常會掙扎許久才出門，後來慢慢的才比較習慣，一直到現在，發現只要早上有跑步，那天的精神會比較好，可以完成更多事，也因此早起跑步的動力更大。

迎接一天的太陽公公和陪伴我晨跑的運動場

希望2020年我可以繼續養成晨跑的習慣，並且順利完成我的初馬～～

雖然我對於跑步還談不上迷戀，但我喜歡跑步為生活帶來的改變。