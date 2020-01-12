跑者2019回顧／冷熱無常的賽道 是考驗意念的道場

在跑步中，你只能依靠自己－Mo Farah

從養成跑步習慣的2012年開始，身邊一些覺得跑步很無趣的人都問過我一個相同的問題：「跑步這麼單調無聊，跑的時候妳心裡究竟在想什麼？」其實，蠻多時候我是沒有思考在放空，鮮少出現混亂無章的思緒，就只想著「完成」。到了2019年，我不斷學習如何好好和自己相處，仔細觀察心靈及身體變化，努力嘗試改善自己的缺點，了解並維持自己的優勢，不為了討好誰，不拚成績數字，不求輸贏比較，是為了取悅自己、享受過程，突破現況而跑。

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#世上沒有任何人任何事能阻擋我前進除了我自己

我是follow my own rule的佛系跑者。關於練跑，並沒有遵循特定課表和訓練方式，只有「寧願平時訓練吃苦，也不願賽事當天痛苦」的信仰和執念，殊不知2019年「莫非定律」大肆發揚，多場賽事都是天候不從己願：結束冬季抗寒訓練後的3月台南古都馬竟是高溫日曬，夏季耐熱苦操後迎戰9月莫斯科馬，卻是淒風苦雨的陰濕賽道，12月的嘉義馬拉松迎接我的也是罕見全程濕透的豪雨怪風！在幾段痛苦難熬的過程裡，幾度快撐不住時不免回想那些曾經熱血沸騰的訓練時刻，那些無論下雨、艷陽、早晨、夜晚、寒風的自主訓練，也因為是自我意識主宰的跑著，一直不放棄跟自己跑著，是自己覺得最獨靜、心無波瀾、平凡無奇卻特別珍貴美好的時光！「迎向逆風，就有機會超越別人佔上風啊！大雨驟落，可是求之不得的降溫神器！烈陽狂曬，能蒸發掉一身穢氣霉味」，原來只需要一個轉念，就更能專注把自己投入跑道中，不怨不疑，直到完成。

＃不只專注，更要全力以赴

跑了幾年下來，發現最難跨越的障礙並不是惡劣的天氣、顛簸的路面，而是需要不斷和軟弱的自己搏鬥，因為#最難打敗的敵人永遠是自己，我要擊敗的並不是其他人，而是內心發出要我乾脆放棄的那股聲音。我必須相信在痛苦煎熬後，才能擁抱全新的自己；我也必須堅持不放棄，夢想就能延續；想像終點等待的不只是完賽獎牌和群起歡呼，是另一個成長蛻變的我！

每一次意外的跑步旅程，讓我更加確定原來還不到自己的極限。跑步最棒的地方不在輸贏或快慢，而在於引領我發現更多的可能！無論陰晴不定，不管跑到面目猙獰，只要還能在跑步的路上，我不負自己，我跑我快樂，哪怕有點瘋狂、有些莫名其妙，朝心之所向的地方繼續前進！

檢視2019年重要賽事和特殊訓練(O賽事＊訓練)

2019-3-3 台南古都馬拉松(全馬) O

2019-3-10 SKECHERS LADY’S RUN(半馬) O

2019-4-21 新北市鐵道馬拉松(第一棒) O

2019-5-11 貓空小辛巴山路練跑＊

2019-6-16 ASICS ASICS GEL-KAYANO 26體驗活動 ＊

2019-9-22 Absolute Moscow Marathon 2019(全馬) O

2019-10-20 開廣飛跑盃接力賽(第一棒) O

2019-11-17 2019美津濃馬拉松接力賽(第二棒) O

2019-11-24 FORMOSA 2019樂活盃彰化親子路跑(17K) O

2019-12-18 第七屆爭鮮盃馬拉松(半馬) O

2019-12-29 2019第四屆嘉義馬拉松-國際管樂節(全馬) O

#人生就像跑馬拉松有曲折才值得

#可以喘息但不要洩氣

#可以休息但不能放棄

#逆風適合飛翔

#下雨有助降溫

#烈陽蒸散霉氣