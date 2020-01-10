跑步知識／如何判斷跑鞋合不合腳？

教你如何避免跑鞋不合腳的尷尬

「工欲善其事，必先利其器」，跑鞋，是跑者最重要的武器。一雙合腳的跑鞋，不僅可以幫助跑者更好的支撐這項運動，而且可以幫助跑者避免一些不必要的運動損傷的發生（如黑指甲、足底筋膜炎等）。而一雙不合腳的跑鞋，則往往造成跑者出現“花錢買罪受”的現象，傷病不斷，離跑步漸行漸遠。

（圖片來源：愛燃燒）

選擇一雙合腳的跑鞋，對跑者的重要性不言而喻。但是受限於各種因素的限制（大多數情況是出於自身的不夠了解），跑者並不能判斷一雙跑鞋是否合腳。特別是在跑鞋更新頻繁、叠代迅速的當下，不想花冤枉錢，又想要買買買，是大部分跑者面臨困境。

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今天，我們就來聊聊如何判斷一雙跑鞋是否合腳的話題，幫助跑友們解決這一問題。

如何判斷跑鞋合不合腳

鞋子合不合腳，「腳」最清楚。要想檢驗一雙跑鞋是否適合自己，最簡單的辦法自然是親自上腳試穿，但是並不是每次買鞋，我們都有機會及時間去親自試穿一款跑鞋，而且就算是親自試鞋，也不是沒有踩雷的情況（相信部分跑者深有體會）。

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（圖片來源：愛燃燒）

上腳試穿選不對，不試穿更難判斷，這是跑友們在選跑鞋面臨的兩個問題，而解決這兩個問題，也就解決了判斷一雙跑鞋是否合腳的問題。

上腳試穿選不對

“實踐出真知”，一雙跑鞋怎麽樣，在真實上腳後，其實跑者已經有了一個明確的認知。諸如這雙跑鞋的腳感如何？鞋楦寬度是否合適？鞋子透氣性如何？這些問題在上腳後都可以從鞋子身上得到一個明確的回答。

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有機會上腳試穿判斷一雙跑鞋合不合腳的問題更多的不是這雙鞋的性能如何，而是無法解決鞋子的性能與購買者之間的跑步需求是否匹配的問題。要解決這一問題主要要明確兩點：

1、明確自己的需求諸如自己需要的是一雙什麽類型的跑鞋（競速鞋？慢跑鞋or訓練鞋?）、自己日常跑步的場景（操場、公園步道、水泥路面）等。

了解清楚自己的需求，這樣在判斷時就不會迷茫，而是更理性的去選擇鞋款，減少了沖動消費的可能。

2、將需求與跑鞋進行匹配判斷該跑鞋對自己而言是屬於哪類鞋款同一鞋款對於不同能力的選手所屬的類型可能有所不同，如同樣是Pegasus系列，對於一些水平較低的跑者，無論是比賽還是訓練穿著都很合適，但是對另一部分水平較高的跑者而言，比賽穿著則稍顯笨重。

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判斷該類鞋款能否hold住自己的日常使用場景。就像你不會穿著一雙釘鞋在水泥路上跑步一樣，不同類型鞋子的使用場景並不相同，而且同一鞋款在不同場地上表現出來的效果也不相同。所以你要將自己的使用場景與跑鞋進行匹配，看該跑鞋能否hold住。

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判斷該鞋款是否適合自己的腳型有部分跑友可能存在高足弓、扁平足等問題，所以在選擇跑鞋時可能需要判斷下該鞋款是否匹配自己的腳型。這裏簡單貼一下各類腳型比較適宜的鞋款：

高足弓和內旋不足以及正常足弓和步態對應緩震型跑鞋

輕微低足弓和輕微內旋過度對應支撐型跑鞋

扁平足和過度內旋對應控制型跑鞋

之所以這個放在最後說，而不是最開始說，是因為有部分跑者比較在意，所以簡單提及，供這類跑友參考。

其實除特別嚴重的腳型情況外，相比於在選擇時因為鞋子與腳型不匹配而造成的傷病，因為不當跑步姿勢而造成的運動損傷的可能性可能更大。所以，與其糾正鞋款，不如改掉不良的跑步習慣。

不試穿難判斷

買鞋時上腳試鞋，無疑是最保險的舉措，但是很多情況，我們沒有時間/機會去嘗試一款跑鞋，那麽這種情況下，怎麽判斷一款跑鞋是否適合自己呢？解決這一問題的關鍵在於盡可能多的消除信息不對稱的情況，跑友們可以從如下幾個方面入手。根據產品所提供的信息進行判斷各類運動廠商在宣傳旗下跑鞋時，都會不遺余力的對旗下鞋款進行介紹，雖然不否認存在言過其實的情況，但是大多數關於產品的介紹都可以參考。

不管是有經驗的跑者還是跑步新人都可以從廠商提供的產品介紹中獲取一定的信息。這些信息包括不限於廠商對於該鞋款的定位、鞋款的重量、鞋子舒適性、透氣性、緩震性能等相關介紹。

就現階段跑鞋而言，除卻新款、新系列的誕生外，大多數運動品牌的推出的新跑鞋都是在上一代基礎上的叠代，總體而言差別不是很大（部分鞋款存在大改的情況）。

（圖片來源：愛燃燒）

跑友們可以根據上一代跑鞋的特點以及更新的部分來判斷這雙鞋是否適合自己。（當然，相比實際穿著肯定有誤差）。

了解產品的信息可以讓我們對該鞋款有一個基本的認知。在簡單了解的基礎上，我們可以通過以下兩個辦法來更進一步。

1、向購買過該款跑鞋的跑友進行咨詢就像大多數跑友買鞋時會向有經驗的跑者咨詢一樣。在判斷一雙跑鞋是否適合自己時，跑友們也可以向購買過此類跑鞋的跑友進行咨詢，聽聽跑友對於該鞋款的評價，來判斷這雙鞋是否適合自己。諸如舒適性、更適合哪類跑者、鞋碼正不正，透氣性和耐磨性如何等。當然，有條件的話，可以拿過來試穿一下自然是最好的。

（圖片來源：愛燃燒）

2、 看有無相關跑鞋產品評測對於一些還未上市的鞋款，部分跑者會存在有想要“搶頭香”的行為，在產品發售之初便進行購買。對於這類情況，你很難找到可以咨詢的跑友，這個時候，跑者們可以關注跑圈的KOL。

（圖片來源：愛燃燒）

這類群體往往可以先跑者拿到新款跑鞋，而且對於跑鞋有著更深的了解，更懂跑鞋和跑者。跑友們可以看看這類群體對於該鞋款的評價。如果有相關的評測，那自然再好不過，可以了解一番，加深自己對跑鞋的認知。

（圖片來源：愛燃燒）

當然，即使不是新款跑鞋，跑者們在購買時也可以關註一下這些KOL們關於該鞋款的評價，對於自己買鞋也起到不小的幫助。

網路買鞋相比於實體買鞋最大的問題在於，相比於實體，網路的不確定因素更多，但是通過了解，也可以解決一部分不確定因素。

試鞋小方法

無論是網路還是實體，最後落實到的一個問題就是試鞋，介紹的最後，就和跑者們簡單說下試鞋時的注意事項，以幫助跑者們更好的判斷一款跑鞋是否合腳。

（圖片來源：愛燃燒）

＃多試穿多感受舒適度是跑友最需要關註的方面，所以在試穿跑鞋時，可以試著做幾下彈跳、原地跑，條件允許的話，也可以在跑步機上進行試跑，感受鞋子是否合腳、舒適、輕便等等。

＃盡量穿著跑步襪試鞋在試穿時，腳越接近平時跑步的狀態，試出來的鞋自然越合腳。所以建議最好穿上跑步時穿著的的襪子進行試鞋。

＃跑鞋大半碼長時間跑步腳會發生腫脹，所以腳尖部分最好留有5毫米左右的空間。大家可以從最適合的鞋號開始試穿，如果感覺有些小的話，可以試穿大半號的跑鞋。

原文出處：如何判斷跑鞋合不合腳？圖片來源：愛燃燒

以上內容由愛燃燒授權刊出，為尊重原著與忠實呈現文意，內容僅做簡體轉繁體，故可能因文化差異，而有不同的翻譯及語法詞彙，還請各位跑友們參酌。