賽事心得／胡志明市馬拉松 景點與美食巡禮

Ho Chi Minh City Marathon 2020

大約花費:10000-13000

越捷航空 Vietjet Air : 4471

越南簽證:1500

網卡:150(4天吃到飽)

住宿:2000(4天有人平分住宿)

HCMC馬拉松報名費:2000

其餘花費:5000

有任何疑問都可以交流

遠征旅跑IG

遠征旅跑 FB

逛傳統市場是最容易了解當地文化的方式，沒有特別安排去哪吃餐廳或小吃，到處走走逛逛嘗試才是最棒的行程。Google maps很方便會告訴如何搭公車，如果要叫車事先下載好Grab app價錢會直接顯示在APP上，切記要對好車牌再上車，如果只是踩踩點拍拍照片，會有很多時間可以按摩放鬆，因為只安排短短幾天所以沒有去統一宮、戰爭博物館、湄公河、古芝地道...等景點。

領取物資:Tan Trao Street, Phu My Hung, District 07, Ho Chi Minh City

1/4日大約5點抵達會場旁的飯店，整理一下散步去領物資(領物只到晚上8點)，走路到會場不用200公尺，真是一大慶幸，看來明天可以睡晚一點了，因為明天可是要4:30分起跑，物資有一個袋子與一張號碼布(上面沒印名子)超級怕跟朋友拿錯，紀念衣是完賽才領取。

取完物資先去填飽肚子，往Cressent mall路上看到一家露天餐廳，點了6菜1炒飯1炒麵一個人平均NTD200，填飽肚子繼續散步去MALL逛逛。Cressent mall算很好逛，許多品牌都有3~7折優惠，但我們沒有多買東西，反而對超商比較感興趣，琳瑯滿目的軟糖、巧克力。

4點30起跑果然有點不適應，因為天還滿黑的所以也沒看到景點，有些路段差不多只有一臺車能經過的大小折返後需要很注意，但路線指引很明確，最終以1:17:45完賽榮獲第二名，在等待頒獎期間，逛一逛會場有很多活動及遊戲，賽後補給有喝不完的水跟飲料(約水2種、飲料3種以上)最有印象的是大會提供的某一種水竟然是甜的，跑完半成馬拉松後開啟旅遊模式。

平西市場BINHTAY MARKET

胡志明市歷史最悠久的市場之一，每天人流不絕，建築特色以中國風設計為主題，共為上下兩層，各式各樣的商品。

安東市場An Dong Market

如果要買果乾等伴手禮去安東準沒錯，我覺得三個市場中最好逛的是安東，市場旁還有安東廣場可以去，只是有的東西需要批貨才給買。

天后宮 / 穗城會館

位於胡志明市第五郡的天后宮建於乾隆年間，號稱是越南現存最老的廟宇，由於香火鼎盛，1910年拿出信徒獻金，成立西貢最早的華語學校「穗城學校」。

關帝廟 / 義安會館

位於胡志明市第五郡的義安會館，正確年份已無可稽考，古色古香的廟宇，祭祀三國名將關羽。

范五老街 Pham Ngu Lao Street

以越南將軍「范五老」命名，包含了 碧文街 Bui Vien、黃花探街 De Tham 及其延伸的道路集小巷弄延伸的範圍，這裡聚集著小吃攤、餐館、酒吧，夜色闌珊之下，坐在路邊喝啤酒的旅人鋪滿了整條大街，充滿著東南亞熱帶風情。

還在附近發現超好吃的起司塔，冰進冰箱隔天餅皮一樣酥脆，價錢也比臺灣便宜。

濱城市場Ben Thanh Market

胡志明市最大的市集。這裡販賣各類商品，從生鮮食品、小吃熟食、日常雜貨到各種工藝品、紀念品，應有盡有，走累了坐下來喝杯椰子水或點一杯糖水來喝吧！

耶穌聖心堂 / 新定教堂（粉紅教堂）

因為外牆漆著鮮豔的粉紅色，所以得名粉紅教堂，教堂的綠地庭院佇立著一尊耶穌像，每個角落都很適合取景。

西貢聖母大教堂(紅教堂) Notre Dame Square

兩座鐘樓約58公米高，所有的材料均來自法國，直到今天紅色的磚仍然沒有褪色，所以有著紅教堂的暱稱，教堂正前方佇立著一尊聖母瑪莉亞的雕像，絕對是個必訪景點。

胡志明市中心郵政局

中央郵局位於市中心地區，是法國殖民時期所建的第一座郵局，建於19世紀末，哥德式的風格外觀富麗典雅，建築牆體為黃粉色，內部裝飾古典，有穹頂、圓形花窗等、壁燈，很值得ㄧ訪，順便寫張明信片寄給遠在家鄉的朋友。

胡志明市大劇院

1900年落成於胡志明市中心城區第1郡，屋頂上的天使手扶聖琴及拱門下方的兩位女神，外牆上精美的浮雕和花紋，也是必訪景點之一，如果有閒暇時間到裡面享受一場表演，旅跑中又會多了一點特別的回憶

分享 facebook

胡志明市人民委員會大廳

於1908年落成，整體充滿法式風情，雕花樑柱、拱型窗戶既氣派又典雅，穿過馬路前方就是阮惠街行人徒步區，道路兩側栽種許多樹木花草，還有長椅供人小歇，同起街與阮惠街呈平行，可以一路走到河畔，現今同起街仍位於胡志明市的商業活動的中心地，從中高檔的精品店面至平價的伴手禮店應有盡有。

日航飯店Hotel Nikko Saigon二樓La Brasserie餐廳

越南旅行最期待的一餐，龍蝦、紅蟳、花蟹，蛤蠣，淡水蝦…等海鮮吃到飽，熟食及及甜點皆為自取，餐點還有擺盤一整個食慾提升，很想每樣東西都品嚐，但品項實在太多。

咖啡公寓

胡志明市最文青的景點之一，IG、FB打卡景點，老舊公寓轉行為咖啡廳，每間都別具不同風格，雖然不是咖啡控，到當地還是要朝聖越南特產咖啡。

最後回國前一晚，竟然親身經歷飛車搶劫，拿著手機查詢著下一站該往哪走，一臺機車從我眼前疾馳而過，手瞬間感覺被拉扯，下意識握緊手機，張嘴大喊罵了SHIT，歹徒停下機車轉頭瞪了我一眼，又瞬間騎走，驚魂未定的我，一旁的越南人比個動作把手機手進口袋裡，很慶幸一切平安，手機也還在手上!!!