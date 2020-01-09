跑步小品／回顧2019 減快50公斤的馬拉松人生

2020-01-09 09:38 運動筆記 張小凡

回顧我的2019

奇妙的一年，看見了自己的改變⋯⋯

產後的壓力爆食，一度讓自己的體重，

來到了人生的巔峰110公斤。

不要懷疑，這真的是我，七月擺在門口很不錯👍

直到～女兒童言童語的的跟我說：

媽咪，我們可以穿一樣的衣服嗎？

我想跟媽咪穿一樣的衣服😊❤️

就這麼一個小小的要求，我竟然無法答應女兒，

因為找不到110公斤能穿的親子裝⋯

非常難過，很自責，為什麼我會變成這樣呢？

「為愛而改變」

謝謝家人的支持跟鼓勵，幫我照顧女兒，

讓我有時間運動，搭配飲食習慣改變，

一路瘦到了80，這個過程很難形容，

一路上除了家人的支持，還有一個熱血姐姐，

無時無刻激勵著我，我有一個熱愛跑步的姐姐❤️

經過一段時間每天快走一萬步➕重訓，

體重來的了65，努力有了很棒的成績👍

「初馬」

姐姐說：哪裡弱，就要練哪邊！

一直以來過敏性氣喘，就困擾著我，

每次發作都要吃類固醇至少一個月，

那就來跑吧！

永遠不會忘記自己不知道哪來的勇氣！

有氣喘的我報名了高雄馬拉松的超半馬😊

朋友問：你哪來的勇氣，沒跑過就直接超半馬？

我不想輸給自己，爬也要爬完賽！

一路上真的非常想放棄，膝蓋很痛，很喘，

但熱愛跑步的姐姐跟姐夫，一路幫我加油，

不顧自己的成績陪著我跑，他們是醫護鐵人❤️

加油💪育華，快到了，在跑一下，休息一下。

然後我辦到了，高雄馬拉松🏃‍♀️成就達成。

什麼叫殘廢的感覺，瞬間懂了✌️

沒錯，我掰咖了，只能小碎步，像90歲婆婆般走著。一整個禮拜都雙腳不是自己般的活著。

但沿路的風景、姐姐、姐夫，一切都好棒👍

我愛上了路跑，愛上了馬拉松，愛上了這個感覺⋯

謝謝家人跟朋友在高雄馬拉松的陪跑跟加油💪

有你們真好，我愛你們❤️

「馬拉松人參」

就是人參，馬拉松就像吃人參般，很補的。

經過初馬的洗禮，愛上了這種感覺，

從此我的路跑人參，正式啟動。

謝謝跑友夫妻開車帶著我跟女兒去花蓮🙏

如果沒有你們，我跟女兒該怎麼辦呢？

很幸運靠你的神手抽中太魯閣馬拉松，

帶著女兒去到了花蓮，跟閨蜜相見歡❤️

感謝閨蜜幫我照顧女兒，讓我很放心的跑，

跟跑友，姐姐，一起看風景，成就達成。

這是我最後一次跑12K以下了，

這麼美的風景，才報12K真的覺的很可惜。

希望2020能在抽到，在看好好看一次太魯閣。

阿公店馬拉松，

真的很美，就是空氣不太好哈哈哈。

全民反酒駕公益路跑，

雖然成績沒有好過，但還是超越自己了✌️

很開心😃

屏東萬丹紅豆馬拉松

這場我超期待的，前一晚還興奮到失眠😊

這場感謝姐姐，姐夫，帶著我去跑，

一路上嘻嘻哈哈大笑的成就達成，

愛吃的人一定不要錯過這場，

補給超級優秀的，吃的我不要不要的，

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這是現在的我，

攝影師拍的真好，手癢就把他買下來了，

現在的我每天都在期待著下一場，

每天都在編織著生活的精彩，

這樣活著～真好

下一場2020高雄馬拉松～我來了✌️

一個熱愛跑步，熱愛運動，熱愛生活的媽媽！

沒有辦不到，我證明了這句話了❤️