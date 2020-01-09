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運動筆記【東馬美食 / 交通案內】【回顧我的2019】回顧我的2019《改變》
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賽前情報／2020 東京馬拉松 美食、交通案內

2020-01-09 09:50運動筆記 郭奇育

大家好，我是奇育，AKA. 安迪，首先先祝賀2020年，有要跑東馬的跑友幸運中籤，希望大家順利歡樂完賽，以下來介紹一下我推薦的東京賽後補給餐廳，以及都內交通的票券購買方式。

東馬美食案內

名代 宇奈とと 浅草店〒111-0033 東京都台東区花川戸１丁目５−2最便宜的鰻魚飯 一人￥500(靠近地鐵淺草站)

(照片來源：WAttention 挖！日本 )居酒屋 沼津港 海將 〒110-0005 東京都台東区上野６丁目８−4 五味ビル生魚片吃到飽 一人￥1200(靠近地鐵御徒町站)

茶房松緒 〒113-0034 東京都文京区湯島２丁目３３−11 岡田ビル 1F中午套餐 一人￥1000 可以免費續白飯(可搭乘地鐵到湯島站，在湯島天滿宮旁邊)

敘敘苑燒肉 東京オペラシティ53 〒160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０中午套餐 ￥2500~4500 可眺望新宿都廳 VIEW超讚!!!辣個肉質真的沒話說! 正點!!!(靠近地鐵站西新宿五丁目、JR初台站)

鮨 石島 (江戶前壽司) 東京都中央區新富1-8-11共10貫壽司 一人￥1500 or ￥4000 (食材比較好)(排隊名店，店家上午11:30營業，建議提早去排)

金子半之助天丼 日本橋店 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町１丁目１１−15江戸前天丼￥980(地鐵三越前站旁)

AFURI柚子鹽拉麵 〒106-0032 東京都港区六本木４丁目９−4 ＵＦビル４ 1F柚子鹽味拉麵非常推薦!!! (醬油拉麵不推)(地鐵六本木站旁)

六厘舎拉麵TOKYO 東京ソラマチ店〒131-0045 東京都墨田区押上１丁目１−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ6F必點的” 味玉つけめん”，麵可選'大盛'(omori大碗的意思) !!!(晴空塔內6F)

東馬交通案內

搭乘地鐵：東京地鐵乘車券 (72/48/24小時)購買連結 (KLOOK需在機場取票、也可在Bic Camera出示護照現場購買)

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搭乘JR火車：可選擇JR一日券「東京都市地區通票」(都区内パス)購買方式：各JR站自動售票機皆可購買，先點選左邊的'おトクなきっぷ'，螢幕會跑出都区内パス，付錢後就可拿到車票了! 若是只搭短程，可以考慮買張西瓜卡(類似悠遊卡)，可直接在便利商店或車站儲值，無論是地鐵或火車公車都能使用喔。

最後推薦大家幾個跑步聖地，像是最有名的皇居(一圈5K)、代代木公園、光之丘公園、上野公園，都是很不錯的跑前訓練地點，預祝大家東馬跑旅順利，開心無傷完賽 ^^

#TOKYOMarathon2020 #東馬加油個人FB：https://www.facebook.com/chyi826個人IG：https://www.instagram.com/chyi826 

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