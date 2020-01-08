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跑步小品／回顧2019 與傷痛相處學會放下

2020-01-08 09:56運動筆記 Nico Huang

「會面是離別的開始，再見就是人生的全部。」 -太宰治

2019對我來說是不停接受失敗之後，學習與傷共處再往前的一年。回顧2019年的賽事，雖然腿傷至今還沒好但也是相當精彩啊！（以及測了最多5000公尺的一年！😆）

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2018年底剛結束Path Breaking第一屆的訓練，無懸念的加碼跑了1月的渣打馬之後腿壞掉，3月SKECHERS LADY’S RUN半馬跑不到10KM就只好上救護車(成就解鎖？)，休養一個月之後用4月的PUMA螢光半馬測試結果依然不妙。就放下跑步的一切開始玩耍，上山下海單車環島。 單車環島影片連結

5月底Path Breaking第二屆開訓後收心，專心準備柏林馬。6月爆發香港反送中，每天看新聞以為是在演電影(但不是！)，於是8月參加香港加油線上跑。9月飛德國拿到第一面世界六大馬的獎牌超開心！

柏林馬影片連結

10月遵守諾言穿上小澎裙，12月台北馬第一次不用抽籤，但卻跑得繼初馬之後的第二爛成績。這是我的2019年，雖然跑步成績不亮眼，但還是很開心依然繼續跑著。

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回想2019年的一切雖然有點不完美，有些心願沒達成，但我依舊非常感謝！至少我還有健康的身體可以去探索未來，去發現更美好的靈魂。感謝2019賽道上的大家，2020我們繼續跑下去！

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