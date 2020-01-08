跑步小品／回顧2019 一年跑20場不是口袋深

回顧2019年 總共參加了20場的路跑賽事

會持續不間斷的參加路跑賽事 只是為了強迫自己運動罷了

若想偷懶 總是會有說不完的理由和藉口 可以讓自己不動

既然報了名就會有動力練跑 練跑不為追求速度

只為了能順利在時間內完賽 這樣持續進行循環

就能養成運動的好習慣

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朋友笑說

要口袋夠深才能一直參加賽事（畢竟現在的報名費都不便宜）

我笑笑回答

花錢報名賽事有完賽禮及完賽獎牌可拿

總比去醫院批價拿藥單來的好吧

在賽道上可以遇見不同類型的俊男美女

在醫院裡只能看見滿面愁容的病患

在賽道上可以有很多的美食配運動飲料

在醫院裡只能以藥水拌藥丸入口

在賽道上有無敵美麗的風景可欣賞

在醫院裡只能一直盯著螢幕上的數字不斷的跳

在賽道上有熱情的志工及啦啦隊幫你加油

在醫院裡只能聽醫生護士耳提面命的叮囑

在賽道上有設計精美的排汗衣可穿

在醫院裡只有簡單素色的護理服可替換

在賽道上有志工幫你掛上完賽獎牌

在醫院裡只有護理人員為你吊上點滴

在賽道上可以和親人朋友一起度過快樂時光

在醫院裡只能引頸期盼親人朋友有空來探訪你

在賽道上的號碼布可以讓攝影師看見你 方便你賽後上網搜尋美照

在醫院裡的號碼辨識手環(或腳環)是為了讓護理人員確認那就是你

以避免用藥錯誤

綜合以上 有沒有覺得花錢報名參加賽事好像划算很多呢

2020年 我不是在賽道上 就是正在前往賽道的路上 那你呢