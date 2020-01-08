親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

女星何如芸嫁豪門16年婚變 今離婚官司首開低調現身

惡火滅島的眼淚：澳洲野火浩劫下的「袋鼠島」危機

運動筆記【回顧我的2019】想知道自己可以多認真【回顧我的2019】從我居住的城市開始
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA精彩演出- Carmelo Anthony致勝跳投 (1月8日)今日十大好球 (1月7日)

跑步小品／回顧2019 想知道自己可以多認真

2020-01-08 10:03運動筆記 Phoebe Weng

2018年3月跑完靜岡馬拉松後本來想放棄跑步改上健身房，無奈有了年紀後少了大量的有氧運動後體重就快速上升，在2018年下半年又重啟跑步的人生，也為自己設立目標，希望能有一天可以跑在波士頓馬拉松的賽道上。所以我也就從一個歡樂馬跑者成為追求成績的跑者了，畢竟沒有跑進BQ，連報名的資格都沒有啊～於是找了教練開始了不一樣的跑步生活。

2019年3月的東京馬拉松是上了3個多月的課程後第一次驗收成績，賽前給自己設定的目標是04:29:59。在這之前，我四場全馬中最好的成績是04:57:06。這個訓練期除了每週一次上課外，其他的自主訓練並不認真，最高月（2月份）跑量才126公里，上班、小孩、高爾夫球跟其他雜事總是很容易就分走了我跑步的時間，所以在35公里處就嚴重的掉速了；再加上對賽事準備的心態還沒有從歡樂馬者調適過來，賽前一天逛了一整天的銀座還喝了太多的綠茶，半夜肚子痛到睡不著；比賽前不願意花時間排隊上廁所，結果出發後在5公里處花了10分鐘排隊上廁所；最後東京馬以04:34:36完賽。這次東京馬遇到了下雨，雖然出發前就告訴自己平安完賽就好，但是還是有點遺憾，明明有機會跑進目標的。。。。。。

2019年10月的芝加哥馬拉松是第一次上了完整的一個訓練週期後要再次的驗收成績，經過了7個月1000公里的訓練，這次芝加哥馬拉松給自己設定的完賽目標時間在3小時50～59分。本來很希望自己可以在這場賽事跑進BQ的，但是賽前一個月的半馬驗收成績不盡理想，下修了目標時間。這是第一次跑歩覺得有壓力，跑前一個星期，好幾個晚上睡覺前都還會複習一下配速的轉換，跟要停的水站。美國用英哩跟台灣用公里不同，真的蠻考驗心算能力的；補給的水站不是固定距離補給，也很考驗記憶力😅；在高樓林立的市區，手錶GPS配速完全沒用，只能靠體感配速好難，因為1公里差10秒，完全沒辦法用體感辨別，但是總成績就差7分鐘了😂。不過沒有遺憾，因為第一次跑到大腿抽筋(是不是很認真🙄），39公里大腿開始抽筋，一路一邊跑走，一邊拉筋，最後進終點時大抽筋還動用了志願者來攙扶才能領到水喝，雖然39公里抽筋時掉下了不甘心的眼淚，但是這場比賽我盡力了。這次跨過了破四的門檻，希望在不久的將來能跨越BQ的門檻。

分享

高爾夫林立

延伸閱讀

慶祝Tomica 50週年！買東京改裝車展預...

邱毅：邱義仁11月初飛東京 要謝長廷找楊蕙如...

受訓首度跑馬拉松 跑者血管年輕4歲

運動筆記賽事相簿的幕後推手 羅布森樓梯升降椅

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

醫護鐵人CPR、AED運動防護公益教學活動開跑

2020-01-07 06:00

訓練心得／補給也能科學化 中階跑者的突破之路​

2020-01-08 09:48

跑步講座／尼可拉斯·羅曼諾夫博士 從根本解決跑步傷害

2020-01-07 06:00

賽事心得／東京馬拉松 人生第一場路跑當最後一場在跑

2020-01-08 09:30

運動筆記賽事相簿的幕後推手 羅布森樓梯升降椅

2020-01-07 06:00

跑步小品／台北越野跑 入門路線推薦

2020-01-07 06:00

跑步小品／回顧2019 一年跑20場不是口袋深

2020-01-08 09:59

跑步小品／回顧2019 與傷痛相處學會放下

2020-01-08 09:56

跑步小品／回顧2019 心的體會

2020-01-07 06:00

帶小比旅跑台灣／山海河港市公益路跑 大家一起跑吧！

2020-01-07 06:00

賽事心得／嘉義半程馬拉松 雨中跑出第一名！

2020-01-06 09:45

帶小比旅跑台灣／曙光馬拉松 迎接新年日出

2020-01-06 09:36

跑步小品／回顧2019 完成人生第10馬

2020-01-06 09:30

跑步小品／回顧2019 因失戀開始跑馬

2020-01-06 09:25

廈門馬拉松開跑

2020-01-06 00:19

賽事心得／我的初馬旅程 化不可能為可能

2020-01-05 09:35

賽事心得／2020元旦馬 47跑者與好友相聚

2020-01-05 09:30

日本箱根驛傳 逾8成跑者穿同款鞋引關注

2020-01-04 16:45

賽事心得／長堤曙光元旦馬 以賽代訓意外跑出分組第一

2020-01-03 10:14

跑步知識／天冷越動越胖？ 不發胖跑步前中後補給菜單推薦

2020-01-03 09:55

賽事心得／芝加哥馬拉松 冷到鼻水都快結冰了

2020-01-03 09:43

賽事心得／北宜超級馬拉松 風景絕美

2020-01-03 09:32

賽事心得／長堤曙光元旦馬拉松 跟車破PB新體驗

2020-01-02 09:54

賽事心得／大阪馬拉松 怎麼能不向固力果致敬

2020-01-02 09:48

跑步小品／回顧2019：認真跑步的一年

2020-01-02 09:41
看更多

熱門文章

NBA／安比德手指恐怖扭曲 西蒙斯：看到快吐了

2020-01-07 16:32

NBA／唐西奇38分大三元 獨行俠擊退公牛

2020-01-07 12:19

NBA／約柯奇生涯新高47分 金塊射鷹居西區第二

2020-01-07 11:27

NBA／馬刺對戰公鹿第50勝 德羅展：助球隊建立信心

2020-01-07 16:28

NBA／本季最多30分大三元 唐西奇：就只是數據

2020-01-07 15:09

NBA／馬刺狂轟19記三分球 終結公鹿5連勝

2020-01-07 12:41

澳職／拚回美職的跳板 曾仁和加盟奧克蘭蜥蜴

2020-01-08 07:16

MLB／洋基為首9隊花了600億 還有3隊FA掛蛋

2020-01-07 11:15

中職／球探艾迪頓出手 中信洋投米蘭達確認加盟

2020-01-07 11:33

中職／月薪躍居桃猿第二高 陳俊秀有壓力

2020-01-07 15:10

NBA／近兩戰猛轟59分 巫師史密斯在傷兵中殺出重圍

2020-01-07 11:55

中職／再度合作葉君璋 張建銘加入味全當教練

2020-01-07 10:45

NBA／八人進傷兵照贏綠衫軍 巫師史密斯獲MVP歡呼

2020-01-07 10:53

大馬羽賽／周天成、王子維接棒出賽 戴資穎晚場登場

2020-01-07 18:03

NBA／狀元佛爾茲得分創新高 魔術送籃網6連敗

2020-01-07 11:11

NBA／婉拒比灌籃大賽 戴維斯願當哈沃德工具人

2020-01-08 08:53

中職／中信農場有遠見 富邦球員發展部也該延續

2020-01-08 07:00

日職／不捨郭俊麟遭裁 許銘傑看好仍有旅外機會

2020-01-07 14:34

中職／曾豪駒穿新衣上任 重視一二軍調度

2020-01-07 10:58

爆米花／興富發奪隊史首冠 合庫3連霸夢碎

2020-01-07 15:23

NBA／傳國王有意延攬庫茲瑪 塞爾維亞射手恐成籌碼

2020-01-07 10:17

NBA／安比德手指扭曲仍打全場 76人退雷霆止四連敗

2020-01-07 11:44

排球／打到一半「跳電」 中華女排遭泰國直落三

2020-01-07 21:43

NBA／波格丹諾維奇35分領軍 爵士驚險奪6連勝

2020-01-07 11:52

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

爆米花／封王留美好回憶 前兄弟球員蔡明覺引退

2020-01-07 16:46

MLB／紅襪被爆2018奪冠年 也曾竊取對手暗號

2020-01-08 07:57

爆米花／冠軍戰後終於休息 吳昇峰還想拚6搶1

2020-01-07 17:03

中職／富爸爸加持 桃猿球員「薪」情好

2020-01-07 23:44

NBA／怒拍板凳席、嗆高層 勒夫為幼稚行為致歉

2020-01-08 09:33

爆米花／一路被吳昇峰K慘 比力安在冠軍戰贏了

2020-01-07 17:44

中職／考量舊傷 林立選擇複數約保障

2020-01-07 15:36

ABL／梅奧35分白搭 富邦勇士遭菲律賓火焰逆轉

2020-01-07 19:02

爆米花／姜建銘打擊率4成84 奪下大會打擊王

2020-01-07 17:58

中職／三年約走完還想拚 王溢正：看身體狀況

2020-01-07 16:32

NBA／無名指變形硬撐 安比德：盡一切所能

2020-01-07 23:53

排球／不敵亞洲霸主伊朗 中華男排尬大陸拚開胡

2020-01-07 18:46

田徑／傷好6成 向俊賢不放棄東奧夢

2020-01-07 20:08

中職／首獲複數年約 黃子鵬：挑戰才開始

2020-01-07 14:33

MLB／太空人宣判日將至 傳球員非受罰對象

2020-01-08 09:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top