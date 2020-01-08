跑步小品／回顧2019 想知道自己可以多認真

2018年3月跑完靜岡馬拉松後本來想放棄跑步改上健身房，無奈有了年紀後少了大量的有氧運動後體重就快速上升，在2018年下半年又重啟跑步的人生，也為自己設立目標，希望能有一天可以跑在波士頓馬拉松的賽道上。所以我也就從一個歡樂馬跑者成為追求成績的跑者了，畢竟沒有跑進BQ，連報名的資格都沒有啊～於是找了教練開始了不一樣的跑步生活。

2019年3月的東京馬拉松是上了3個多月的課程後第一次驗收成績，賽前給自己設定的目標是04:29:59。在這之前，我四場全馬中最好的成績是04:57:06。這個訓練期除了每週一次上課外，其他的自主訓練並不認真，最高月（2月份）跑量才126公里，上班、小孩、高爾夫球跟其他雜事總是很容易就分走了我跑步的時間，所以在35公里處就嚴重的掉速了；再加上對賽事準備的心態還沒有從歡樂馬者調適過來，賽前一天逛了一整天的銀座還喝了太多的綠茶，半夜肚子痛到睡不著；比賽前不願意花時間排隊上廁所，結果出發後在5公里處花了10分鐘排隊上廁所；最後東京馬以04:34:36完賽。這次東京馬遇到了下雨，雖然出發前就告訴自己平安完賽就好，但是還是有點遺憾，明明有機會跑進目標的。。。。。。

2019年10月的芝加哥馬拉松是第一次上了完整的一個訓練週期後要再次的驗收成績，經過了7個月1000公里的訓練，這次芝加哥馬拉松給自己設定的完賽目標時間在3小時50～59分。本來很希望自己可以在這場賽事跑進BQ的，但是賽前一個月的半馬驗收成績不盡理想，下修了目標時間。這是第一次跑歩覺得有壓力，跑前一個星期，好幾個晚上睡覺前都還會複習一下配速的轉換，跟要停的水站。美國用英哩跟台灣用公里不同，真的蠻考驗心算能力的；補給的水站不是固定距離補給，也很考驗記憶力😅；在高樓林立的市區，手錶GPS配速完全沒用，只能靠體感配速好難，因為1公里差10秒，完全沒辦法用體感辨別，但是總成績就差7分鐘了😂。不過沒有遺憾，因為第一次跑到大腿抽筋(是不是很認真🙄），39公里大腿開始抽筋，一路一邊跑走，一邊拉筋，最後進終點時大抽筋還動用了志願者來攙扶才能領到水喝，雖然39公里抽筋時掉下了不甘心的眼淚，但是這場比賽我盡力了。這次跨過了破四的門檻，希望在不久的將來能跨越BQ的門檻。