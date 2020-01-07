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運動筆記賽事相簿的幕後推手 羅布森樓梯升降椅

2020-01-07 06:00運動筆記 AF

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2019 奧林匹克路跑（圖片來源：小宇

運動筆記攝影師不畏豔陽、颳風以及下雨，替各位跑友拍照！大家都感謝攝影師的辛勞， 2019 年有多場的免費照片可以下載，還要特別感謝 羅布森樓梯升降椅　（唱：感恩的心～）

羅布森樓梯升降椅汪世旭總經理（圖片來源：運動筆記）

或許您對羅布森樓梯升降椅不熟悉，但大家都與羅布森有共同的連結，就是汪世旭總經理本身也是一位跑者。人稱汪總的他不僅是台中馬拉松扶輪社發起人，在各大馬場、超馬賽事、台灣百岳都有他的足跡；汪總在訓練的過程中體會運動員的辛苦，希望回饋社會與幫助運動員，進而長期贊助曹純玉、謝千鶴及游雅君及部分短跑選手，藉此希望這些的選手不用擔心生計、能無後顧之憂地訓練、備戰，完成前進東京奧運的夢想。

羅布森贊助的三位選手曹純玉、謝千鶴、游雅君（圖片來源：運動筆記）

羅布森在 2019 年共襄盛舉，提供以下 14 場賽事相簿，鼓勵運動好手們免費下載，期望協助運動筆記推動路跑運動，吸引跑友持續運動，現在趕快來和羅布森一同回顧 2019 年各路好手的路跑英姿吧。

【羅布森賽事相簿 年度回顧】

#運動筆記賽事相簿

2019 新北市萬金石馬拉松

聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松

宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽

2019 SEIKO SUPER RUNNER 城市路跑賽

第15屆三星公益路跑

第七屆日月潭環湖馬拉松長榮航空城市觀光半程馬拉松

雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松

2019 戀戀二水 跑水馬拉松

第十屆合歡山馬拉松

國際奧林匹克路跑

台北馬拉松

萬丹紅豆馬拉松

北港媽祖盃全國馬拉松

羅布森樓梯升降椅代言人陳昭榮（圖：羅布森）

陪伴 讓你行動自如

羅布森樓梯升降椅雖然並非你我生活常見的家具，但我們身邊仍會有長輩或朋友行動不方便，不要讓因為上下樓梯不方便而縮限了生活圈，有機會到外面走走和朋友聊見面，擁有正常的社交生活才是羅布森想推廣的理念。三年前開始羅布森樓梯升降椅贊助了三位選手也是希望不要讓現實縮限的選手的夢想，【陪伴 讓你行動自如】是這三支影片所要傳達的理念，原本羅布森汪總想低調助人，但後來想想選手所需要的不只是低調的協助，應該也要讓更多人知道選手故事、心路歷程，藉由羅布森的拋磚引玉可能選手獲得更多的協助。

謝千鶴｜不死鳥

擁有無限的韌性，經歷多次手術也沒有擊敗她，因為「不死鳥」這個稱號，更激勵了她不輕易放棄的意志：我一定要撐住！

謝千鶴（影片來源：運動筆記）

曹純玉｜馬拉松寶貝

總是悶著頭持續挑戰，對於挑戰從不畏懼，而是默默地接受它、並嘗試跨越它，直到現在，她仍一直想著：挑戰！

曹純玉（影片來源：運動筆記）

游雅君｜玉兔女神

很早就確定自己這輩子想要跑步，尋找契機朝田徑界發展。儘管訓練辛苦，走過傷痛低潮、在經驗豐富的教練帶領下，未來她還要一直跑下去：生活，跑步！

游雅君（影片來源：運動筆記）

台灣品牌 ─ 羅布森 LOBSANG 樓梯升降椅

羅布森樓梯升降椅，為台灣自主研發的樓梯升降椅品牌。整合與工業研究院官方研發綠能薄型馬達，並探索日本、歐洲關鍵技術，以世界級的高度來創造源自台灣（MIT）的樓梯升降椅，因應台灣建築特色，製作更符合住家樓梯的，內建五種語言提醒，讓使用者操作簡易方便，精密測量住家樓梯製作專屬軌道，保留居家動線使用，成為國內升降椅品牌的領先指標。

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