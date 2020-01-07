跑步講座／尼可拉斯·羅曼諾夫博士 從根本解決跑步傷害

（圖片來源：Pose Method®、跑步學堂）

從根本解決跑步傷害

跑步是目前世界上最普遍的體育活動。跑步也幾乎是每一種運動的一部分，像是：足球、棒球、橄欖球。雖然如此，大部份的人卻都曾受過跑步帶來的運動傷害。

無論你是專業或業餘的跑者，或者你正參與的體育活動會使用到跑步，無論你是體能訓練師、物理治療師、體育醫師或是一名教練，這個認證課程都很適合你。

取得認證後，你將提升專業能力、成為跑步教育工作的領航者。

為了讓喜愛跑步的你能夠防患未然，跑步學堂特別邀請到姿勢跑法(Pose Method® of Running)創辦人尼可拉斯・羅曼諾夫博士（Dr. Nicholas Romanov）與姿勢跑法大陸與台灣官方總教練徐國峰在台授課，邀請大家一起學習姿勢跑法的要訣，助你跑得更快、更遠、更輕鬆，拒絕運動傷害。喜愛跑步的讀者們可別錯過囉！

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