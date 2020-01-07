親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
龍象大戰相對論
綜合
路跑

18小時到世界角落！二戰王牌空降師 最光輝一役靠划船...

運動筆記嘉義半程馬拉松 嘉義國際管樂節新年曙光
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA賽事懶人包 (1月6日)賽事精華- 活塞 vs. 湖人 (1月6日)

跑步講座／尼可拉斯·羅曼諾夫博士 從根本解決跑步傷害

2020-01-07 06:00運動筆記 跑步學堂

（圖片來源：Pose Method®、跑步學堂）

從根本解決跑步傷害

跑步是目前世界上最普遍的體育活動。跑步也幾乎是每一種運動的一部分，像是：足球、棒球、橄欖球。雖然如此，大部份的人卻都曾受過跑步帶來的運動傷害。

無論你是專業或業餘的跑者，或者你正參與的體育活動會使用到跑步，無論你是體能訓練師、物理治療師、體育醫師或是一名教練，這個認證課程都很適合你。

取得認證後，你將提升專業能力、成為跑步教育工作的領航者。

為了讓喜愛跑步的你能夠防患未然，跑步學堂特別邀請到姿勢跑法(Pose Method® of Running)創辦人尼可拉斯・羅曼諾夫博士（Dr. Nicholas Romanov）與姿勢跑法大陸與台灣官方總教練徐國峰在台授課，邀請大家一起學習姿勢跑法的要訣，助你跑得更快、更遠、更輕鬆，拒絕運動傷害。喜愛跑步的讀者們可別錯過囉！

課程資訊

報名項目

課程

費用

時間師資
Pose Method®跑姿診療課程（一天）

3/21(六)09:00~17:00

徐國峰

-- 姿勢跑法大陸與台灣官方總教練

349美金→台幣 $11,000元整

（無線上認證考試與無證書），上限10人。

Pose Method® Level 1

教練認證課程

3/21(六)09:00~17:00

3/22(日)09:00~17:00

徐國峰

-- 姿勢跑法大陸與台灣官方總教練

890美金→台幣 $27,000元整

（包括: 跑姿診療課程、線上認證考試與證書），上限50人。

Pose Method® Level 2

教練認證課程

4/4(六)09:00~17:00

4/5(日)09:00~17:00

 

尼可拉斯・羅曼諾夫博士（Dr. Nicholas Romanov）

-- 姿勢跑法(Pose Method® of Running)創辦人

瑟佛林．羅曼諾夫

（Severin Romanov）

-- CEO of Pose Method®

1,080美金→台幣 $33,000元整

（包括: 跑姿診療課程、線上認證考試與證書），上限35人。

師資介紹

分享

（圖片來源：Pose Method®）

關於尼可拉斯·羅曼諾夫博士

尼可拉斯·羅曼諾夫博士畢業於俄羅斯體育暨運動皇家學院，是運動相關科系的領導人物、專業田徑教練、也是運動生物力學、體育教學和運動訓練上的資深講師，尤其專精於田徑的訓練理論與實際訓練法。在 70年代中期，他致力於開發能夠提昇運動效率與表現的姿勢跑法（Pose Method），其中基本概念的運用範圍含括跑步、田徑、游泳、自行車、體操、競速滑輪與滑雪項目。

尼可拉斯·羅曼諾夫博士利用姿勢跑法來訓練世界各國的鐵人三項和跑步的精英選手以及業餘運動員，並曾擔任過兩屆奧運教練，分別是 2000年的悉尼奧運會與 2004年的雅典奧運會。此外，有不少他訓練出的選手也參加了 2008年北京奧運會。經過他訓練的選手中也有不少參加 2016年的里約奧運。目前他已經出版的著作有：《跑步，該怎麼跑》（臉譜出版社2010年出版，徐國峰譯）、《羅曼諾夫博士的姿勢跑法》（臉譜出版社 2015年 8月出版，徐國峰譯）。

（圖片來源：徐國峰）

徐國峰 運動作家

RQ共同創辦人，華人第一位引進與推廣 Pose Method訓練理論者，2015年起開始協助 Garmin、Under Armour、跑步學院、華為、愛燃燒、鑫悅動等培訓跑步教練，2019年創立 KFCS並開始培訓自行車與游泳教練。持續專注在耐力運動理論與訓練法的研究和書寫上，對自己的期許是：把耐力運動當成一生的志業，成為一位愈來愈優秀的運動家與作家。

報名資訊

【報名時間】即日起至 2/21或額滿提前截止 。

【報名費用】$11000元~$33000元

【課程時間】2020 年 3 月 21 、22兩日；2020 年 4 月 4 、5兩日

【上課場地】台中市（詳細地點待公告）

【報名好康】報名即贈送超優質紀念品  Pose Method® 運動上衣乙件。

（圖片來源：跑步學堂）

更多跑步課程訊息，請見跑步學堂官方粉絲頁。

＊跑步知識 盡在運動筆記＊

田徑運動家皇家

延伸閱讀

網傳隧道通車即封閉是騙子治國 警法辦轉載假消...

「番薯寮學堂」揭牌 高市旗山老街長輩不怕孤單

福原愛為小熊學堂特展開幕

推閱讀理解 徐匯中學導入PaGamO素養品學...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

醫護鐵人CPR、AED運動防護公益教學活動開跑

2020-01-07 06:00

運動筆記賽事相簿的幕後推手 羅布森樓梯升降椅

2020-01-07 06:00

跑步小品／台北越野跑 入門路線推薦

2020-01-07 06:00

跑步小品／回顧2019 心的體會

2020-01-07 06:00

帶小比旅跑台灣／山海河港市公益路跑 大家一起跑吧！

2020-01-07 06:00

賽事心得／嘉義半程馬拉松 雨中跑出第一名！

2020-01-06 09:45

帶小比旅跑台灣／曙光馬拉松 迎接新年日出

2020-01-06 09:36

跑步小品／回顧2019 完成人生第10馬

2020-01-06 09:30

跑步小品／回顧2019 因失戀開始跑馬

2020-01-06 09:25

廈門馬拉松開跑

2020-01-06 00:19

賽事心得／我的初馬旅程 化不可能為可能

2020-01-05 09:35

賽事心得／2020元旦馬 47跑者與好友相聚

2020-01-05 09:30

日本箱根驛傳 逾8成跑者穿同款鞋引關注

2020-01-04 16:45

賽事心得／長堤曙光元旦馬 以賽代訓意外跑出分組第一

2020-01-03 10:14

跑步知識／天冷越動越胖？ 不發胖跑步前中後補給菜單推薦

2020-01-03 09:55

賽事心得／芝加哥馬拉松 冷到鼻水都快結冰了

2020-01-03 09:43

賽事心得／北宜超級馬拉松 風景絕美

2020-01-03 09:32

賽事心得／長堤曙光元旦馬拉松 跟車破PB新體驗

2020-01-02 09:54

賽事心得／大阪馬拉松 怎麼能不向固力果致敬

2020-01-02 09:48

跑步小品／回顧2019：認真跑步的一年

2020-01-02 09:41

暈眩、耳鳴 吃什麼？調整生活作息？

2020-01-01 11:03

96回箱根驛傳／東海、青學、東洋、駒澤 4強賽前分析

2020-01-01 10:40
看更多

熱門文章

NBA／湖人大開火鍋店 詹皇大三元領銜奪5連勝

2020-01-06 14:00

NBA／明星賽首輪票數耀眼 戴維斯：湖人迷力挺

2020-01-06 15:55

NBA／浪花兄弟客場隨隊 柯爾：他們快坐不住了

2020-01-06 11:30

MLB／柳賢振被洋基打爆 吳昇桓預測仍可生存

2020-01-06 16:45

NBA／保護羅斯上場時間 教頭：沒人比我更想讓他打

2020-01-06 12:52

MLB／沙胖憶生涯 不滿意首K、開心到釀酒人

2020-01-06 11:57

NBA／動手術形同賽季報銷 厄文：念頭確實閃過

2020-01-06 10:54

中職／新球季可註冊4洋將 兄弟外籍兵團成形

2020-01-06 17:22

NBA／最年輕小將連戰雷納德、詹皇 活塞教頭：哈雷路亞

2020-01-06 14:07

NBA／享朗多、保羅同等待遇 瑞佛斯給貝佛利戰術表

2020-01-06 16:56

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

中職／彭政閔兩大紀錄 林益全本季可望超越

2020-01-06 19:08

NBA／學「木桶伯」搖手指 哈沃德想帶球迷情緒

2020-01-06 20:15

NBA／200次替補至少砍20分 威廉斯居史上第一

2020-01-06 16:19

NBA／布萊德利扭傷右腳 湖人主帥：他曾試圖重返賽場

2020-01-06 14:58

NBA／三星飆分創新猷 喬治：防守還要加強

2020-01-06 12:27

NBA／昔成遺珠落男兒淚 戈貝爾：入選明星賽當然是目標

2020-01-06 13:38

NBA／陷交易傳聞 佐蒙德：想終身待活塞

2020-01-06 11:07

日職／張奕崛起、瓊斯加盟 歐力士或成最大黑馬

2020-01-07 07:00

中職／兄弟、悍將4洋投到位 猿留李茲獅沒進度

2020-01-07 00:34

網球／和碧昂絲見面 大坂直美：錢的味道

2020-01-06 14:25

中職／悍將證實羅力歸隊 農曆年後正式報到

2020-01-06 21:04

MLB／道奇沒大手筆補強 克蕭：仍是國聯頂尖

2020-01-07 07:47

NBA／20次阻攻隊史次高 湖人開火鍋店5連勝

2020-01-07 00:09

NBA／布克飆40分無用 灰熊本季首度背靠背連勝

2020-01-06 13:13

NBA／超人哈沃德擬返灌籃大賽 飛人卡特也被拱

2020-01-07 09:02

NBA／快艇進攻創紀錄 教頭憂防守

2020-01-07 00:16

NFL／愛國者外卡戰出局 布雷迪時代終結？

2020-01-06 13:30

NBA／與羅斯相惜 哈沃德：我倆證明自己很努力

2020-01-07 09:37

NBA／奈皮爾連4場飆分 灰狼末節力壓騎士

2020-01-06 11:27

爆米花／合庫關鍵一勝續命 7日再戰興富發拚冠

2020-01-06 17:20

NBA／八村壘傷勢未癒 預估至少再休兩周

2020-01-06 10:58

SBL／努力學習中文中 巴克利：忘的比學的快

2020-01-06 17:17

中職／本土投手受洋投擠壓 3大獎連5季掛零

2020-01-06 20:05

爆米花／許順益將轉顧問 合庫拚冠當退休禮

2020-01-06 18:20

奧克蘭女網／「威伍」合拍首勝 小威：美夢成真

2020-01-06 20:27

網球／澳洲球后抗野火 芭蒂捐出布里斯本獎金

2020-01-06 11:43

排球／東奧資格賽國家隊最後一博 王明浚：享受比賽

2020-01-06 22:59

NBA／東西區單周最佳 字母哥、詹皇強勢獲選

2020-01-07 09:24

MLB／國民找布局投手回鍋 再簽砲手譚姆斯

2020-01-07 09:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top