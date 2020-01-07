跑步講座／尼可拉斯·羅曼諾夫博士 從根本解決跑步傷害
（圖片來源：Pose Method®、跑步學堂）
從根本解決跑步傷害
跑步是目前世界上最普遍的體育活動。跑步也幾乎是每一種運動的一部分，像是：足球、棒球、橄欖球。雖然如此，大部份的人卻都曾受過跑步帶來的運動傷害。
無論你是專業或業餘的跑者，或者你正參與的體育活動會使用到跑步，無論你是體能訓練師、物理治療師、體育醫師或是一名教練，這個認證課程都很適合你。
取得認證後，你將提升專業能力、成為跑步教育工作的領航者。
為了讓喜愛跑步的你能夠防患未然，跑步學堂特別邀請到姿勢跑法(Pose Method® of Running)創辦人尼可拉斯・羅曼諾夫博士（Dr. Nicholas Romanov）與姿勢跑法大陸與台灣官方總教練徐國峰在台授課，邀請大家一起學習姿勢跑法的要訣，助你跑得更快、更遠、更輕鬆，拒絕運動傷害。喜愛跑步的讀者們可別錯過囉！
課程資訊
報名項目
|課程
費用
|時間
|師資
|Pose Method®跑姿診療課程（一天）
3/21(六)09:00~17:00
徐國峰
-- 姿勢跑法大陸與台灣官方總教練
349美金→台幣 $11,000元整
（無線上認證考試與無證書），上限10人。
Pose Method® Level 1
教練認證課程
3/21(六)09:00~17:00
3/22(日)09:00~17:00
徐國峰
-- 姿勢跑法大陸與台灣官方總教練
890美金→台幣 $27,000元整
（包括: 跑姿診療課程、線上認證考試與證書），上限50人。
Pose Method® Level 2
教練認證課程
4/4(六)09:00~17:00
4/5(日)09:00~17:00
尼可拉斯・羅曼諾夫博士（Dr. Nicholas Romanov）
-- 姿勢跑法(Pose Method® of Running)創辦人
瑟佛林．羅曼諾夫
（Severin Romanov）
-- CEO of Pose Method®
1,080美金→台幣 $33,000元整
（包括: 跑姿診療課程、線上認證考試與證書），上限35人。
師資介紹
（圖片來源：Pose Method®）
關於尼可拉斯·羅曼諾夫博士
尼可拉斯·羅曼諾夫博士畢業於俄羅斯體育暨運動皇家學院，是運動相關科系的領導人物、專業田徑教練、也是運動生物力學、體育教學和運動訓練上的資深講師，尤其專精於田徑的訓練理論與實際訓練法。在 70年代中期，他致力於開發能夠提昇運動效率與表現的姿勢跑法（Pose Method），其中基本概念的運用範圍含括跑步、田徑、游泳、自行車、體操、競速滑輪與滑雪項目。
尼可拉斯·羅曼諾夫博士利用姿勢跑法來訓練世界各國的鐵人三項和跑步的精英選手以及業餘運動員，並曾擔任過兩屆奧運教練，分別是 2000年的悉尼奧運會與 2004年的雅典奧運會。此外，有不少他訓練出的選手也參加了 2008年北京奧運會。經過他訓練的選手中也有不少參加 2016年的里約奧運。目前他已經出版的著作有：《跑步，該怎麼跑》（臉譜出版社2010年出版，徐國峰譯）、《羅曼諾夫博士的姿勢跑法》（臉譜出版社 2015年 8月出版，徐國峰譯）。
（圖片來源：徐國峰）
徐國峰 運動作家
RQ共同創辦人，華人第一位引進與推廣 Pose Method訓練理論者，2015年起開始協助 Garmin、Under Armour、跑步學院、華為、愛燃燒、鑫悅動等培訓跑步教練，2019年創立 KFCS並開始培訓自行車與游泳教練。持續專注在耐力運動理論與訓練法的研究和書寫上，對自己的期許是：把耐力運動當成一生的志業，成為一位愈來愈優秀的運動家與作家。
報名資訊
【報名時間】即日起至 2/21或額滿提前截止 。
【報名費用】$11000元~$33000元
【課程時間】2020 年 3 月 21 、22兩日；2020 年 4 月 4 、5兩日
【上課場地】台中市（詳細地點待公告）
【報名好康】報名即贈送超優質紀念品 Pose Method® 運動上衣乙件。
（圖片來源：跑步學堂）
更多跑步課程訊息，請見跑步學堂官方粉絲頁。
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