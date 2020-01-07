跑步小品／回顧2019 心的體會

我的跑步初心

我從2016年開始接觸跑步，只因為報名了鐵人三項標鐵，就不得不開始練習我最討厭的跑步，原本只想突破自己的舒適圈，心願只求完賽但因為我腳踝有舊疾，覺得能軀動我笨重的身體跑起來就是件不簡單的事，有了3k就慢慢報10k、21k、42k，就這樣開啟我的跑步人生。

突破鐵人三項的距離-鐵人70.3

直到2019年我又設定目標（可能己有跨出心裡小小的障礙）因為我連續比了三年的標鐵了想說這次就再進階一點，所以又與一群同伴報名了鐵人70.3！我其實最怕的就是游泳了，但還好文峰哥帶著大家練習游泳，我就更有勇氣去挑戰看看，比賽那天我知道孩子與老公再終點等待著我，我期待一家人起進終點，我真的辦到了！

突破游泳的距離-日月潭泳渡

因為明年又有鐵人三項的目標，想要突破更長距與水性的恐懼，我初次報名了日月潭泳渡，yes,i do我渡了！渡完後回頭看，這3公里真的好遠喔！

初超馬-鎮西堡

我想突破全馬的距離，我選了鎮西堡54K做為我初超馬賽事，我知道我很不自量力，沒練到那就想安排賽事，但我既然設定目標，我就努力練習，我要上班回家也要陪著孩子，其實都要抽出時間來練習，所以我會盡量跟著團練，我知道我雖然不快，但我的目標只是想突破自己而己，有一群人陪跑，就可以跑得遠，對吧！

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突破自己的飲食習慣

運動、營養與休息其實都息息相關，因為想好好吃，好好動，好好活著，我開始學著用心做好料理，盡量採健康飲食為主，希望攝取到原物的營養素，而非設限卡洛里了，透過下廚更讓我體驗到用心看見平凡中的不平凡。

突破全馬的速度-太魯格馬拉松

11/1太魯格馬拉松是我的生日馬，平常都有練習山路，就想驗收今年自己練習成果，從破過PB6小時的我這次竟然跑了4：49分，我超越了自己全馬的速度，我自己有嚇一跳，胖歸胖還是可以破pb的。

突破最遠的距離-環台北冬季超馬67K

最後，環台北冬季超馬67K是我2019年年終賽事，跟著一群好友團報沒想到跑到28K開始撞牆期，到50K時腳傷舊疾讓我痛到想棄賽了，這過程我的好友戴小芳不斷回頭跑拉著我的速度，讓我不敢停下腳步，我內心好煎熬喔，謝謝親愛的戴小芳，願意放慢腳步陪著我跑，因為妳回頭是我支撐著我往前跑的動力！當疼痛上身時脆弱感就出現想妥協了，還好再這路上有你們這群朋友的等候、隨車私補、打氣、末班列車，剩最後15公里路上還有我不認識你（妳）替我加油，終於撐到最後的5公里，我看著好友們我內心激盪不己，沒有你（妳）們我是真的真的到不了這裡，謝謝大家牽著我的手到達終點了，對你們來說或許不算什麼，但對我而言是一種友情的力量，所以『心中區戰力強』不是叫假的。

心的體會

我一直以為跑步很單純，目標是可以靠自己完成的，放慢腳步雖能欣賞風景，但環台北冬季超馬這一場賽事讓我最刻骨銘心內心更有新的體會，原來跑步的旅程中最美麗的不是風景，而是你們的陪伴，謝謝你們帶著我超越自己的距離，2019年要先謝謝自己的身體，更要謝謝老公孩子的支持與陪伴讓我參與運動，謝謝自己傻傻的堅持讓運動豐富了我的生活，認識的每一位朋友開闊我身心的視野，讓我2019年過的很精彩，2020年請您繼續努力看見更好的自己喔！