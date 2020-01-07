醫護鐵人CPR、AED運動防護公益教學活動開跑

本活動開放報名內一周便多場爆滿!代表國內運動安全的觀念逐漸成熟。為推動賽事安全的信念及落實運動防護，醫護鐵人結合美國運動防護品牌LP SUPPORT、社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會、台灣鐵人賽事安全協會等多個公益組織及GARMIN、XTERRA等多個知名運動企業，於2020年每月於全台從北到南六個城市舉辦'LP SUPPORT醫護鐵人CPR、AED及運動防護公益教學活動'，課程中包含強化一般市民之CPR/AED急救技能外更增加了相關運動防護知識。

2020年1月19日在“台北馬拉松世界”開跑第一梯次活動，除了邀請醫護鐵人創辦人陳彥良親身教學運動防護（熱身、收操、抽筋預防與緩解、貼紮實務分享）外，更邀請雙和醫院急診醫學科主治醫師徐嘉鴻進行CPR及AED實務教學，開放市民免費參加，現場還有抽獎活動。

醫護鐵人創辦人陳彥良指出：本年度各梯次活動報名者除了有一般市民還有運動愛好者外，難能可貴的是還有多個知名的賽事主辦單位動員工作人員一同參予，例如：承辦台北馬拉松的中華民國路跑協會、國家級中華民國鐵人三項運動協會、國際級鐵人三項主辦單位IRONMAN、CHALLENGE、XTERRA等，用行動共同支持賽事安全。

醫護鐵人自2016年創立以來，以公益方式支援海內外三百多場耐力型賽事，於賽中提供非侵入性治療（馬拉松、自行車、鐵人三項、長泳賽、越野跑及越野鐵人三項）外，於2019年更達成年度101場賽事的創舉，一路努力帶動起拚成績也要無傷完賽的運動風氣，更是以實際行動將賽事安全的信念從賽場推廣至社會大眾，讓安全防護更落實在社會的每一個角落。民眾若想加入醫護鐵人的行列，可以參考並點選以下醫護鐵人所推出的循序漸進的活動連結

1. CPR、AED及運動防護公益教學活動 => 培養運動安全的基本知識

2. 醫護鐵人夜跑團 => 養成運動的習慣

3. 醫護鐵人學校 => 強化運動的技能與體適能

4. 醫護鐵人EMT專班 => 取得衛服部發證及醫護鐵人所需具備基本的EMT1證照

5. 成為醫護鐵人 => 具備相關完賽經驗及規定證照，參加醫護鐵人所贊助的協會，台灣鐵人賽事安全協會會員

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圖一 2019年醫護鐵人支援台北馬拉松共五十多人 圖片來源：筆者自行拍攝

雙和醫院急診醫學科主治醫師徐嘉鴻認為台灣民眾普遍熱心助人，但真正面臨緊急情況時往往少了救護知識，加上平時CPR、AED上課地點及機會相對有限，本次結合社會資源，以免費的方式讓一般民眾更能無負擔地參與活動。從台北、新竹、台中、台南、高雄，由北至南以半年為一周期，1至12月於各地巡迴展開，結合醫護專業與賽場實務讓課程充滿新意。

表一 LP SUPPORT醫護鐵人CPR、AED及運動防護公益教學活動全台時程 圖片來源：筆者自行提供

LP SUPPORT醫護鐵人CPR、AED及運動防護公益教學活動即日起開放報名，有意參加者請至LP SUPPORT官方網站及粉絲團、醫護鐵人官方網站及粉絲團報名。