跑步小品／台北越野跑 入門路線推薦

前言

大家好，我是奇育，也可以叫我安迪，我接觸跑步運動已有3年的時間，途中接觸了越野跑後，一直深深愛上那種爬升爆心跳的感受，也積極參與許多野跑活動 (Salomon玩跑俱樂部、運動筆記野跑團練、Xterra Taiwan野跑)，認識了許多野跑教練與朋友；越野跑給我的回饋是，登頂的那片美景，即便路途再累再辛苦，只要看到美景後，一切都值了的感覺!!!而最棒的莫過於野跑後的美食補給，高強肚必須的!!!

野跑裝備簡介

一雙好的越野跑鞋(最為重要)、輕便的運動衣褲、可選擇緊身褲或壓縮腿套、水袋背包、足夠的補給 (水、鹽糖、乾糧、能量膠)、帽子、太陽眼鏡、輕便外套、更換衣褲、塑膠袋(可裝髒的衣褲)、雨衣、手套、頭燈、手杖、錢、手機、行動電源。

越野跑入門路線推薦

軍艦岩朝聖趣

整體路線可跑性高，交通方便，建議路線可從捷運石牌站上至陽明大學，可走一般軍艦岩登山步道，或是選擇走到山頂操場後，走旁邊的小門，接到唭哩岸山，續接軍艦岩，一路跑到照明寺、丹鳳山、台灣幸福石、弘法大師岩(不動明王)等景點，終點為熱海溫泉飯店，可到北投溫泉區走走看看，著名的景點有地獄谷、北投圖書館，亦可享用美食與溫泉，是很棒的野跑行程，補給美食大推吳家牛肉麵(韓國美食節目也來採訪過)，日歸溫泉推薦瀧乃湯(單次150元)。

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金面山剪刀石

交通方便，假日人潮眾多，因內湖山系四通八達，我選擇從西湖捷運站上，徒步900公尺即可抵達入山口(環山路一段136巷24弄)，因周遭為住宅區，請跑友們保持安靜，路途中會經過清代採石場、竹月寺、金面山大岩壁，之後抵達論劍亭，續接剪刀石山，金面山，看到泰安亭後右轉環山路二段68巷，直直下就可以抵達港華區民活動中心，再徒步至捷運西湖站或港墘站，周遭的美食有排隊美食 - 雞吉君拉麵(雞白湯)!!!

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四獸山看101

交通便利，缺點是階梯較多，可從捷運象山站出發，途經象山公園、代天殿靈雲宮，即可抵達登山口，一開始就有陡上的階梯，途經象山攝手平台、六巨石(為拍照人潮最多的地方)，之後可選擇繼續往上走，途經超然亭，直直下山可到永春崗公園，有公車20與299可撤退，或是選擇往拇指山、妙高台，途中會經過南港山、九五峰，最後我終點選擇在中華科技大學撤退，可搭乘公車離開，相當便利。周遭的美食推薦南港北大荒水餃，如果是在象山撤退的話，推薦吳興街的南村小吃店(小凱悅)，或是吳興街涼麵，都是很棒的在地美食。

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總結

真心覺得在臺北野跑真的很方便，除了上述的路線外，另外像陽明山有台北東西大縱走路線，或是新北也有許多美麗的野跑路線，希望大家有空都可以上山流汗看美景，當當假日的野孩子，也可參與越野賽事，像是TNF100、跑山獸、Xterra、AAE動感亞洲50、龍飛鳳舞等... 都是很棒的選擇，但是拜託請把垃圾帶回家，實踐無痕山林的宗旨喔!!! 2020繼續野下去吧。

愛牌推薦：Salomon Sense Ride / Compressport R2V2 / SHAPER MAN

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