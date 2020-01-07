帶小比旅跑台灣／山海河港市公益路跑 大家一起跑吧！

2020-01-01-2

一起！2.0 山海河港市公益路跑

在參加完二寮曙光馬拉松之後，我和比比回家稍作休息，原本想說整晚沒睡，早上跑完回家，下午不要再出門。

而在家想了好久又睡不著，所以我又載著比比出門參加下午的活動。

這次參加的是高雄市立委趙天麟舉辦的一起！2.0 山海河港市公益路跑，在2016~2017年間，用505天的時間，跑完高雄市38區的記錄後，他這次承續用雙腳「熱愛高雄土地」的精神，強調親子同樂、健康路跑的一起2.0公益路跑，總長11.1公里，號召同好，用雙腳、心跳，感受高雄山、海、河、港、市的美好。

趙天麟立委表示：「跑過高雄市的精華區，鼓山鹽埕前金新興苓雅，11.1公里讓我們用路跑的，公益的方式，展開一整年的第一天。」此次公益路跑是由鳳山慢跑的團長楊明道大哥協助籌辦，大哥在這次活動盡心盡力，實在讓人佩服。

一到會場，我又開始尋親了，看到楊大哥，先跟大哥拍照先，本想聊一下，但他很忙碌，我不好意思打擾他，便請他先忙，再去其他地方看看有沒有認識的朋友，結果在領號碼布附近發現姜慶祥和美慧，跟他們小聊一下就離開領取號碼布，回來他們就不見了。

因這次是跟我三個名義上的乾兒子，郭展志 阿寶Childe Liu牛牛及劉進忠一起報名參加，天啊！這些兒子那來的啊😆

他們早早就到會場，而阿寶的家人更是全家大小一起出動，參加這場活動。

阿寶的媽媽對我像女兒一樣對我很好，常常會請阿寶帶好吃的食物給我吃，看到阿姨當然要好好的感謝她並抱抱她。

而阿寶的爸爸很厲害，伯父一年365天每天都會去學校走路，而且風雨無阻，這樣子自律的精神真的值得讓大家學習。

然後我再去拱門附近，發現姜太太和美慧，跟他們說你們是要上凸台哦，不然是在那麼前面幹嘛😆

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跟大家拍完照後，聽到楊大哥介紹黃献文大哥，二話不說我馬上衝去舞台要跟他們合照，雖然我們有好多次同場，但都是因為天色昏暗看不到人而扼腕。

在舞台旁等候的時候，楊大哥看到我又把我抓上台介紹，真的很不好意思，我是路過看熱鬧的啊😆

好不容易跟大哥及雷夢和黑糖，饅頭拍完照後，賽事也即將開始。

在拱門前，我又看到陳粵棟大哥來幫忙拍照，他還特地從屏東騎車來幫大家義務拍照，隔天還要上班，在這裡真的很謝謝他。

跟粵棟大哥拍完照後，我趕上已經出發的牛及寶他們，因為他們怕我太累，所以一到會場就把比比搶走了，這是比比接力賽2.0嗎😂

寶和牛為了輪流推比比，二個人還起爭執，我快要笑死了😆😆😆

在跑到河西路的時候，因為我好想上廁所，好不容易看到一家廟，我趕緊進去，沒想到出來後，我就被他們海放了😭

這次的路線是從七賢國中龍美校區轉河西路跑到鼓山二路再到渡船頭，然後轉五福路，河邊路再接青年路然後再到林森路的終點苓雅國中。

因為他們跑太快了，我只能沿路的尋找他們，在渡船頭的時候，我撿到忠忠，原來他迷路走到中山大學了，哈哈哈哈哈。喂，怎麼可以這樣子笑他，而且他腳傷未癒，跑的時候會不舒服，所以我們便結伴一起跑，好不容易到達終點，完成了這項賽事。

而貼心的牛在補給站時，怕比比有幫比比灌水哦，真的是太感謝他了。而貼心的阿姨更是買了鍋貼讓大家一起吃，真的很謝謝阿姨這樣子疼愛大家。

去領衣服時，又遇到之前在勞工局工作的同事廖桂芬，她們也是全家人一起來參加活動，大家愉快地拍照聊天。

而上星期剛認識在六甲區公所服務的朋友陳品臻在衣服區當志工，她也帶了玫瑰水和潤膚乳，更有她自己做的襪娃來送給我，真的好貼心哦。她實在是一個值得交往的朋友。

跟她們聊完天之後，我便與她們告別，叫了計程車回到起點開車，結束了豐富的一天。

再一次謝謝牛牛，阿寶及忠忠的幫推及陪跑。

謝謝辛苦的粵棟大哥及其它平台攝影師為大家拍照。

謝謝辛苦的志工及警察為大家服務。

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#2020一起2.0 山海河港市公益路跑

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣