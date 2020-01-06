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跑步小品／回顧2019 完成人生第10馬

2020-01-06 09:30運動筆記 王富春

寫在2019之前，我，一個中年職業婦女，兩個女兒的媽，2018三月完成人生初馬，而且是許多女孩的夢想-名古屋女子馬拉松，從此種下旅跑的種子。而2018年底抽中台北馬拉松，努力在五小時內完賽，完成國內初馬，再來呢？開啟馬拉松之路後就停不下來了…

回顧我的2019，我努力了多少？我完成了多少？旅跑的種子開始萌芽，許多著名的海外馬不是抽不到就是時間上無法成行，有一天在運動筆記發現了2019/1/27有一場在石垣島的馬拉松，從google map先看看石垣島在哪裡？怎麼去？由於1月27日是我先生的生日，所以無論如何也要想盡辦法成行，我們要一起跑一場全馬來慶祝一下(我先生的海外初馬)，於是我們家的沖繩旅跑就這樣成行，而我成為唯一來自台灣跑全馬的女生，印象中補給就是除了黑糖還是黑糖，但能在日本的外島的小島跑馬拉松兼慶生真的是留下無限的回憶。

到了四月中，我和許多閨密跑友一起參加了台新女子馬，非常喜歡紫色系的各種裝飾，享受跑在河濱的左右岸時沒有車子的廢氣的舒服，可以認真跑出屬於自己的PB！

來到炎熱的夏天，該去哪裡跑馬拉松呢？有人選擇去跑南半球的黃金海岸，而我們家則選擇去北海道跑函館馬拉松(2019/7/7)，關門時間是五個半小時，我想我應該可以完成吧？！但這趟旅跑安排先是去札幌巨蛋看棒球賽，又去二世谷爬羊蹄山登頂(7/4)，低估了登山的難度，以至於到賽前一天大腿還在痠，本來就跑不快的我當天一直被回收車追，一路上一直告訴自己以後要先跑完馬拉松再排其他行程，我只記得我一直在函館市區上上下下，永無止境，我不想被回收，我想要帶著國旗進終點，女兒們還在終點等我，在吃完北海道著名的哈密瓜之後，剩下最後幾K，我想我可以來得及，前一天還認真練習怎麼拿國旗帥帥進終點的，我女兒在差點望眼成穿之際看見我回來了(5:14)，我做到了，我的海外第三馬達陣，隔天，天氣放晴，讓我們可以上函館山賞百萬夜景犒賞自己！

那2019下半年呢？該有什麼不一樣的挑戰了吧？於是我們開始跑山，遠離城市，先完成杉林溪馬拉松，學會如何好好下坡，當我把十二生肖來回看兩遍之後，內心除了感動還是感動！然後是太魯閣馬拉松，當我從東西橫貫公路牌樓跑到天祥再跑回到終點太魯閣遊客中心，穿過無數隧道，一路的無敵峽谷風景，真的是奢華級別的享受！在台灣跑山是一種幸福！

2019/12/29嘉義，我在大雨中淋了5個多小時，趕在2019結束前完成我人生的第十場馬拉松，抵達終點時已分不清楚是汗水、雨水還是淚水，回想四年前，我沒有想過我可以跑步，更不用說跑馬拉松！人生，沒有什麼不可能，試了才知道自己有無限可能！展望2020年呢？來場超馬、離島馬，還是海外馬？我們夫妻將用雙腳繼續探索台灣、亞洲甚至世界各地…，我不求快，我只期望自己能健健康康站上起跑線，順順無傷完(玩)賽，執子之手，一起慢慢跑到老！

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