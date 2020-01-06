帶小比旅跑台灣／曙光馬拉松 迎接新年日出

又到了賽事心得分享的時間了，大家有沒有很期待（期待個鬼啦）

話說，去年10月陳小齡去龍崎文衡殿拿完武林祕密武器戰斧增加功力之後，因戰斧的效力有限，如果想要再保持效力就必須在元旦新的一年那天，再帶著它到二寮觀日亭吸取日月精華，才能讓自己的內功增強。

當天，陳小齡駕著她的銀狐帶著比比少主，前往當天比劃的文衡殿，參加這場眾所矚目的曙光日出馬拉松。

結果，陳小齡發神經，沒注意到高速公路的燕巢交流道全線封閉，還開到那裡去，整整花了快四十分鐘，才離開高速公路迷魂陣中由旗山前往目的地。

到了會場之後，眾多高手已在那裡聚集，而武林大會也很貼心，為大家準備好早餐，讓大家待會有體力去爬山射日（誤）

因陳小齡整夜沒睡，又加上困在迷魂陣中，然後胃又忽然爆痛，整個人已經快要趴地了。

幸好，醫護跑者嚴玉庭女俠在開賽時，說要幫忙推比比少主一段路，讓陳小齡內心不勝感激。

鳴笛聲一響起，全部的武林高手往前衝，就是為了搶先在日出時，到達觀日亭，吸取日月精華。

玉庭女俠在出發沒多久，就把比比少主搶走了，然後陳小齡只能默默地目送她用飛快的速度推比比少主離開。

因陳小齡身體不適，加上山路很暗所以走的很慢，幸好遇見盟友蔡志榮大蝦，他也跑很慢，所以二個人便一路說話，直到第二個補給站之後，他看玉庭女俠早在那等候許久，見我有人陪伴他才離開，在這裡很謝謝志榮大蝦一路貼心的陪跑。

這時候天已微亮，上山的車子忽然變得好多，在第三個補給站時，因遇到其他下山的高手告知，山上早已擠滿人潮，車子擋到水洩不通，連人都寸步難行。而玉庭女俠提議她先前往觀日亭拿信物，我再慢慢的推比比少主上去。

當她咻一聲離開之後，陳小齡像蝸牛一樣，一步一步推著比比少主爬山，當下山的人潮愈來愈多，車子也從旁邊咻咻咻的經過，在最需要氧氣的時候，身旁出現好多車，陳小齡吸廢氣吸到快中毒了。

許多高手也一一到觀日亭取完信物下山，每個人幾乎都叫陳小齡回頭，不要再上去了。但陳小齡不想放棄，直到快到折返點前遇到露露女俠，她在武林界是德高望重的正義女俠。

她苦心規勸陳小齡回頭是岸，因為上面擠滿了人，比比少主根本無法過去，陳小齡只好聽勸，帶著比比少主下山，途中經過上坡的時候，就有好心的高手幫忙推比比少主，在這裡真的很謝謝她們。

在第二補給站時，又遇到了陳一郎大俠，他帶著二個年輕力壯的小伙子，林志蒼及另一個不知道名字的少俠說要加入比比少主接力賽（大誤），一行人說說笑笑的往終點前進，過沒多久方南大俠及Eric Chung大俠也加入了行列，雖然前方的路很陡上上下下的，但也因為有他們的幫忙才順利到達第一個補給站，在這裡也很謝謝他們。

在到達第一補給站前，遇到了二個躲在上坡的攝相師，我絕對不會說他們是陳俊瑋和陳俊得大哥，什麼跑起來，根本是直接想趴在地上裝死，但因為當時太累，已經忘了要這樣子做，下次記得提醒我，揪咪😘

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在第一補給站，跟大俠們互道珍重之後，陳小齡便獨自一人推比比少主前往重點，過沒多久玉庭女俠終於趕上了陳小齡，把信物交給陳小齡，三人便直奔終點，完成了這次的磨練。

到達會場時，早起鳥的美魔女Bao Bao還特地幫陳小齡領了物資和退晶片，在這裡真的很謝謝她，為這次的比試大會盡心盡力。

這次大會送了一個曙光的獎章，眾人的內力又增強了許多。

結束後，大會準備了滷肉飯，炒麵，滷蛋及一些小菜，讓眾人吃到飽，真的是太貼心了。

而陳小齡也帶著今天辛苦得到的獎章，踏上回家的路。

（以上言論，純屬胡扯，若有雷同，真的是事實）

再一次謝謝好友志榮，玉庭，陳一郎大哥，林志蒼及方南大哥，一路的陪跑及幫推。

謝謝早起鳥協會辦了這場曙光馬拉松，雖然都是雲層看不到日出，但上山也給我們一個好天氣，可以順利完賽。

謝謝辛苦的志工陳雪還特地幫我私補，謝謝陽光男孩鄭宏洋及眾多不知名的志工及交管熱心的為大家服務。

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好啦，感謝大家認真看完這篇。

#2020二寮曙光馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣