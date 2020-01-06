親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
龍象大戰相對論
綜合
路跑

憾恨黑鷹失事：參謀總長沈一鳴留下軍人典範

運動筆記回顧我的2019我的初馬旅程，化不可能為可能
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA焦點球員- Damian Lillard (1月6日)焦點球員- Goran Dragic (1月6日)

帶小比旅跑台灣／曙光馬拉松 迎接新年日出

2020-01-06 09:36運動筆記 陳嘉齡

又到了賽事心得分享的時間了，大家有沒有很期待（期待個鬼啦）

話說，去年10月陳小齡去龍崎文衡殿拿完武林祕密武器戰斧增加功力之後，因戰斧的效力有限，如果想要再保持效力就必須在元旦新的一年那天，再帶著它到二寮觀日亭吸取日月精華，才能讓自己的內功增強。

當天，陳小齡駕著她的銀狐帶著比比少主，前往當天比劃的文衡殿，參加這場眾所矚目的曙光日出馬拉松。

結果，陳小齡發神經，沒注意到高速公路的燕巢交流道全線封閉，還開到那裡去，整整花了快四十分鐘，才離開高速公路迷魂陣中由旗山前往目的地。

到了會場之後，眾多高手已在那裡聚集，而武林大會也很貼心，為大家準備好早餐，讓大家待會有體力去爬山射日（誤）

因陳小齡整夜沒睡，又加上困在迷魂陣中，然後胃又忽然爆痛，整個人已經快要趴地了。

幸好，醫護跑者嚴玉庭女俠在開賽時，說要幫忙推比比少主一段路，讓陳小齡內心不勝感激。

鳴笛聲一響起，全部的武林高手往前衝，就是為了搶先在日出時，到達觀日亭，吸取日月精華。

玉庭女俠在出發沒多久，就把比比少主搶走了，然後陳小齡只能默默地目送她用飛快的速度推比比少主離開。

因陳小齡身體不適，加上山路很暗所以走的很慢，幸好遇見盟友蔡志榮大蝦，他也跑很慢，所以二個人便一路說話，直到第二個補給站之後，他看玉庭女俠早在那等候許久，見我有人陪伴他才離開，在這裡很謝謝志榮大蝦一路貼心的陪跑。

這時候天已微亮，上山的車子忽然變得好多，在第三個補給站時，因遇到其他下山的高手告知，山上早已擠滿人潮，車子擋到水洩不通，連人都寸步難行。而玉庭女俠提議她先前往觀日亭拿信物，我再慢慢的推比比少主上去。

當她咻一聲離開之後，陳小齡像蝸牛一樣，一步一步推著比比少主爬山，當下山的人潮愈來愈多，車子也從旁邊咻咻咻的經過，在最需要氧氣的時候，身旁出現好多車，陳小齡吸廢氣吸到快中毒了。

許多高手也一一到觀日亭取完信物下山，每個人幾乎都叫陳小齡回頭，不要再上去了。但陳小齡不想放棄，直到快到折返點前遇到露露女俠，她在武林界是德高望重的正義女俠。

她苦心規勸陳小齡回頭是岸，因為上面擠滿了人，比比少主根本無法過去，陳小齡只好聽勸，帶著比比少主下山，途中經過上坡的時候，就有好心的高手幫忙推比比少主，在這裡真的很謝謝她們。

在第二補給站時，又遇到了陳一郎大俠，他帶著二個年輕力壯的小伙子，林志蒼及另一個不知道名字的少俠說要加入比比少主接力賽（大誤），一行人說說笑笑的往終點前進，過沒多久方南大俠及Eric Chung大俠也加入了行列，雖然前方的路很陡上上下下的，但也因為有他們的幫忙才順利到達第一個補給站，在這裡也很謝謝他們。

在到達第一補給站前，遇到了二個躲在上坡的攝相師，我絕對不會說他們是陳俊瑋和陳俊得大哥，什麼跑起來，根本是直接想趴在地上裝死，但因為當時太累，已經忘了要這樣子做，下次記得提醒我，揪咪😘

分享

在第一補給站，跟大俠們互道珍重之後，陳小齡便獨自一人推比比少主前往重點，過沒多久玉庭女俠終於趕上了陳小齡，把信物交給陳小齡，三人便直奔終點，完成了這次的磨練。

到達會場時，早起鳥的美魔女Bao Bao還特地幫陳小齡領了物資和退晶片，在這裡真的很謝謝她，為這次的比試大會盡心盡力。

這次大會送了一個曙光的獎章，眾人的內力又增強了許多。

結束後，大會準備了滷肉飯，炒麵，滷蛋及一些小菜，讓眾人吃到飽，真的是太貼心了。

而陳小齡也帶著今天辛苦得到的獎章，踏上回家的路。

（以上言論，純屬胡扯，若有雷同，真的是事實）

再一次謝謝好友志榮，玉庭，陳一郎大哥，林志蒼及方南大哥，一路的陪跑及幫推。

謝謝早起鳥協會辦了這場曙光馬拉松，雖然都是雲層看不到日出，但上山也給我們一個好天氣，可以順利完賽。

謝謝辛苦的志工陳雪還特地幫我私補，謝謝陽光男孩鄭宏洋及眾多不知名的志工及交管熱心的為大家服務。

喜歡請按讚分享加訂閱（訂閱什麼鬼

記得開啟右下角的小鈴鐺唷（哪裡來的鈴鐺？

好啦，感謝大家認真看完這篇。

#2020二寮曙光馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

賽事心得／嘉義半程馬拉松 雨中跑出第一名！

2020-01-06 09:45

跑步小品／回顧2019 完成人生第10馬

2020-01-06 09:30

跑步小品／回顧2019 因失戀開始跑馬

2020-01-06 09:25

廈門馬拉松開跑

2020-01-06 00:19

賽事心得／我的初馬旅程 化不可能為可能

2020-01-05 09:35

賽事心得／2020元旦馬 47跑者與好友相聚

2020-01-05 09:30

日本箱根驛傳 逾8成跑者穿同款鞋引關注

2020-01-04 16:45

賽事心得／長堤曙光元旦馬 以賽代訓意外跑出分組第一

2020-01-03 10:14

跑步知識／天冷越動越胖？ 不發胖跑步前中後補給菜單推薦

2020-01-03 09:55

賽事心得／芝加哥馬拉松 冷到鼻水都快結冰了

2020-01-03 09:43

賽事心得／北宜超級馬拉松 風景絕美

2020-01-03 09:32

賽事心得／長堤曙光元旦馬拉松 跟車破PB新體驗

2020-01-02 09:54

賽事心得／大阪馬拉松 怎麼能不向固力果致敬

2020-01-02 09:48

跑步小品／回顧2019：認真跑步的一年

2020-01-02 09:41

暈眩、耳鳴 吃什麼？調整生活作息？

2020-01-01 11:03

96回箱根驛傳／東海、青學、東洋、駒澤 4強賽前分析

2020-01-01 10:40

訓練心得／NRC FAST 42 ── 我們在結束時開始

2019-12-31 06:00

帶小比旅跑台灣／萬丹馬拉松 紅豆生南國

2019-12-31 06:00

賽事心得／東吳國際超級馬拉松 一覺醒來就上凸台了！

2019-12-31 06:00

賽事心得／嘉義馬拉松 破四失敗、但滿足地回到全馬場上

2019-12-31 06:00

賽事心得／嘉義馬拉松 人生第二馬意外破四+分二

2019-12-31 06:00

賽事心得／嘉義馬拉松 雨中跑馬破五創PB！

2019-12-31 06:00
看更多

熱門文章

NBA／打法難宰制當今聯盟？ 歐尼爾：我會是安戴托昆波

2020-01-05 14:03

NBA／破隊史大三元紀錄仍輸球 唐西奇：是我搞砸了

2020-01-05 16:13

NBA／卡特生涯橫跨4個十年 史上第一人

2020-01-05 10:29

NBA／替補出賽寫生涯里程碑 卡特：感激這一切

2020-01-05 15:50

NBA／情緒失控飆隊友與總管 勒夫貼小丑劇照表心情

2020-01-05 10:59

NBA／浪子想留勇士 羅素盼創個人紀錄

2020-01-05 11:12

NBA／主場輸26分被噓 快艇：我們不是好球隊

2020-01-05 12:06

中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

2020-01-06 07:00

NBA／吞兩年最長連敗 76人想拿雷霆開刀

2020-01-05 14:40

NBA／2019年eBay最貴拍賣 布雷迪、喬丹都輸給巴菲特

2020-01-05 12:30

NBA／威廉斯小兒子誕生 最佳第6人成命名靈感

2020-01-05 11:33

MLB／轉隊不想感謝 「口是心非」祝福供參考

2020-01-05 10:42

中職／王勝偉想拚300盜 比林智勝拚300轟難

2020-01-05 17:54

NBA／爆冷遭巫師擊落 金塊主帥：令人尷尬的比賽

2020-01-05 16:47

NBA／傳湖人著眼補強替補控衛 鎖定柯里森、奧古斯丁

2020-01-05 10:10

中職／周董、大師兄都38歲了 新球季拚一堆紀錄

2020-01-05 15:58

NBA／唐西奇39分大三元淪空響 獨行俠延長加時不敵黃蜂

2020-01-05 13:57

中職／再披樂天球衣 「雙冠王」洋投李茲續留

2020-01-05 13:48

NBA／雙衛10記三分破籃網 暴龍寫16分逆轉勝

2020-01-05 10:38

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

NBA／右髕骨應力性骨折 卡明斯基無限期缺賽

2020-01-05 17:35

NBA／安戴托昆波第三節轟垮馬刺 公鹿迎5連勝

2020-01-05 13:40

中職／桃園開幕戰賺票房 猿對戰兄弟卻吃虧

2020-01-05 16:48

NBA／瑞迪克致勝上籃 鵜鶘客場氣走國王

2020-01-05 16:06

MLB／入札期限倒數 金宰煥乏人問津

2020-01-05 13:01

NBA／3星各轟30+ 快艇創新猷宰尼克

2020-01-06 08:27

日職／央聯補強大挫敗 距離洋聯車尾燈更遠了

2020-01-06 07:00

MLB／普荷斯晉升最老 與希爾成唯二40歲老將

2020-01-05 11:29

NBA／輸球贏數據 唐西奇：我搞砸了

2020-01-06 00:07

NBA／史密斯引領板凳群飆分 巫師爆冷敲碎金塊

2020-01-05 13:15

中職／最穩洋投 羅力還再等約

2020-01-06 00:12

中職／本土投手先發場次破百 難度竟是如此高

2020-01-05 18:41

NBA／雷霆氣勢如虹輕取騎士 近10戰奪9勝

2020-01-05 12:01

NBA／楊恩飆41分寫紀錄 老鷹逆襲擊退溜馬

2020-01-05 12:20

NBA／唐西奇防守被針對 獨行俠教頭喊母湯

2020-01-06 09:07

日職／坂本勇人兩千安倒數 可望史上最年輕入列

2020-01-05 21:50

網球／澳洲野火燒不停 約克維奇：澳網該考慮延期

2020-01-05 13:34

NBA／紀念史坦卓越貢獻 詹皇向聯盟提建議獻策

2020-01-05 10:34

NBA／米契爾高效轟32分 爵士近13戰奪11勝

2020-01-05 11:38

西甲／大陸第一人 武磊替補進球逼和巴塞隆納

2020-01-05 12:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top