賽事心得／嘉義半程馬拉松 雨中跑出第一名！

完賽時間01:31:03

阿薩2019年尾的兩天一夜跑馬之旅，文琳哥很早開始揪團規劃安排，大約在4月份我答應文琳哥的邀請，當做年終小旅行。參加人數眾多，來自四面八方的跑友，而相識的人不多，一切都充滿新鮮感。很開心能跟許久未見的 #安緹娜 女神 #林冠汝 女神 同團出遊旅行，拍了很多歡樂照片能回憶。謝謝 #文琳哥 熱心的規劃&小珠超嗨逍遙遊，讓阿薩不愁吃、住、交通…等問題，來場外地安心的跑馬之旅。

▲12/28（六）觀光團

太平雲梯

前往太平雲梯的山路狹窄，所以整臺遊覽車的人，將轉載小巴士分數輛臺上山。聽著領隊用廣播器，說著流暢的台語介紹當地風景與歷史，而我聽不懂台語，實在是太可惜了（>″

龍王金殿

參拜龍王和大佛、欣賞金色的佛寺聖殿。

(圖:同團跑友)

湖山驛站

遼望四周雲海觀景，觀賞遠方似乎結霜雪白的玉山，喝著高山茶聊天，讓人心曠神怡。

(圖:文琳哥)

太平老街

老街不長，但商家集中，東西不會太雜亂，以當地特色名產居多，大家沿路邊逛邊聊天，阿薩整條街沿路試吃下去，梅子、橘子、蒟蒻條、豆皮、花生、烤玉米、咖哩咖哩、茶葉蛋…等，下午茶已吃飽喝足了（XD）。

嘉義夜市

晚餐自理，一同和熟識的跑友逛夜市覓食，飯店距離夜市約2.8公里，平時有在運動的我們，散步聊天走過去剛剛好。印象中嘉義是遍遠的小鎮，以為人口不多，但快到夜市時，看見人潮出現漸湧入，感覺大部份是明天要來跑馬的旅客。夜市路口前我先認不住買潤餅來吃，吃下去已6分飽，再前往郭家雞肉飯，門口大排長龍，加上配合嘉義管樂節，街頭藝人演奏剛好在雞肉飯門口，所以滿滿的人在這觀賞表演，猶如跨年活動般寸步難行。排隊許久後終於輪到我們上桌點餐，點了雞肉飯+紫菜湯，味道清淡，雞肉口感不錯，全下肚8分飽，再去買杯阿薩姆奶茶，我晚餐差不多要禁食（XD），陪同他人再繼續買其它小吃，一路晃晃到飯店整理休息。

▲12/29（日）比賽日

清晨4點30分鬧鐘響起，隱約聽到窗外淅淅瀝瀝的雨聲，心理掙扎又不想面對100%要風雨無阻了。中南部賽事阿薩比較習慣報名半馬，因為覺得南部耐熱訓練的機率相當高，所以防曬用品準備居多，反而雨具沒準備，防潑水的薄外套、輕便雨衣、雨傘通通沒帶，唯一帶對的只有一頂遮陽遮雨的帽子。因為住的飯店離會場近，就忘掉早起的時間還要加吃早餐的時間，所以打理好自己，早餐快吞兩根香蕉、麵包咬兩口、熱咖啡來不及泡，沒吃飽的5點40分趕去飯店大廳與大家會合拍照。

身上沒攜帶任何遮雨的物品，只能淋著雨快走去民生國中比賽會場，還沒跑就全身濕冷，距離比賽時間約30分鐘，趕緊去校園後方找寄物，因為大雨人群都躲在騎樓，有點難前進，走到操場旁工作人員在發輕便雨衣，不管衣服有無濕，當下就先領取穿上保暖為主。然後走到前方某間教室，周圍滿滿的人拿著包包往那邊擠，原來寄物區到了，可是要寄物的人好多，工作人員太少忙不過來，地方又狹窄，現場一遍擁擠混亂，我身材矮小有點難呼吸，短短的5步距離可寄到物，但我順著人群慢移置寄物花掉20幾分，寄完物趕緊去起跑點附近等候原地熱身，慶幸我報名半馬6點40分還趕的到準時起跑，因為6點30分全馬已起跑，過了3-5分還有人才剛寄完物，再趕過起跑點。

每次賽前都會有人問阿薩今天的目標是？我一律回答，不是目標賽事就順順跑，看當下身體的感覺為主，雖然答案很籠統但是實話；台北馬賽事已達成心中目標，才過2星期沒練習質量課表，更何況之前都練全馬為主，半馬就更不用多想會大進步，且自己現階段只能應付半馬，全馬還是太吃力，來嘉義主要是旅行，賽事就順其自然就好啦！ 當我站在起跑線等候時，心中只想趕快完賽，不想一直淋雨，因為好冷好濕。321槍響，馬上跟前面幾位男跑者衝出去，500公尺瞄一下錶均速4：1X，呃…這應該是我10km配速，我這算爆衝嗎？！應該是天候寒冷不容易喘吧…，既然如此用差不多4：1X測一下自己能撐多久，果然跑了5km開始喘，心想還是乖一點降速4：2X，不然後面可能就完蛋惹（XD）。

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(圖:汪汪)

沿途好像有2-3位男跑者用差不多速度跑在我附近，賽後閱覽到跑在我附近文宏哥心得文，讓他誤會有人幫我配速，其實從頭到尾都憑個人感覺在跑（XD）；然而這次比賽中途有幾位大哥陪跑，感覺很驚喜，因為比賽時我常都孤軍奮戰（>'

終於脫離軌道路段，轉個彎聽到會場廣播的聲音，好開心的看見遠方拱門，咦…怎才20多公里，有點傻眼，不管了還是快速奔向終點進站。手錶距離20.53km里程不足，差500m才足半馬，但均速4：26比以往的半馬均速快一點，這是所謂雨中跑步破pb嗎？！似有若無的半馬進步。整體配速前快後慢（I→T）不太理想，反正不是目標賽事，來旅遊的就別太在意了（XD）。 完賽後雨還一直下，沒在跑動才漸漸覺得快冷死（抖），趁著女生的完賽證書還沒那麼快印出來，趕緊換去廁所衣服，但換到一半聽見大會在呼喊我的名字，我又匆匆忙忙去司令臺頒獎領獎勵。因為認識的跑友都跑全馬還在努力奮鬥中，不好意思請別人幫忙我拍照，所以沒什麼上臺照，而我太冷不斷在發抖，只好趕快把該領的獎品、物資領好，有點混亂的跑回飯店洗熱水澡。

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#謝謝同房室友互相關照

冠汝、韋如、浥淳妳們超可愛的！

完賽後韋如的熱奶茶，溫暖阿薩的心！

#謝謝文琳哥揪團

賽事超值，完賽禮德國豬腳+珍珠耳環，超划算超回本！

阿薩認識很多跑友，難忘美好回憶！

#2020新年快樂

好運非你莫鼠

財滾滾鼠不完

#完賽時間 01:31:03

#完賽名次 女子組第一名