2020廈門馬拉松賽5日鳴槍開賽，本屆賽事吸引41個國家和地區的35000多人參賽。 中新社 分享 facebook 2020廈門馬拉松賽5日鳴槍開賽，本屆賽事吸引41個國家和地區的35000多人參賽。 中新社 分享 facebook