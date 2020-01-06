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廈門馬拉松開跑

2020-01-06 00:19聯合報 中新社

2020廈門馬拉松賽5日鳴槍開賽，本屆賽事吸引41個國家和地區的35000多人參...
2020廈門馬拉松賽5日鳴槍開賽，本屆賽事吸引41個國家和地區的35000多人參賽。 中新社
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2020廈門馬拉松賽5日鳴槍開賽，本屆賽事吸引41個國家和地區的35000多人參賽。
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馬拉松廈門

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