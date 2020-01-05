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賽事心得／我的初馬旅程 化不可能為可能

2020-01-05 09:35運動筆記 黃志聖

1081228-2229嘉義二天一夜跑旅

我的初馬旅程，也是我第一次參加跑旅 

第一天12月28日先在嘉義梅山賞風景、太平天梯、碧湖山驛站、太平老街這些地方都是我第一次去。

晚上在嘉義市區離住宿地方很近的地方吃個簡單的日本料理，自己好友的選手之夜。

第二天才是重頭戲，其實嘉義管樂節馬拉松我是報半馬的，因為有團友臨時因故無法參加，結果我就被推坑上場了。

首先先感謝林文琳文琳哥揪團二天一夜跑旅，也要感謝文琳哥的推坑，其實我猶豫了很久，全馬至少在近一年不是我的選項啊！文琳哥說：你可以的啦！一直覺得自己還沒準備好，沒那個勇氣報全馬，雖然有在練跑，但是都已半馬為目標，目前半馬最好成績1小時56分（2019年臺北馬半馬），想說這場能否再破PB，以1小時50分為目標，一直到睡前才別上全馬號碼布，想說好吧！就跑吧！反正是別別人的號碼布，沒跑完也不是我的全馬，我自己估計看能否五個小時左右回來。

接下來要感謝我的專屬Pacer,170馬美女安緹娜如果沒有她我可能真的五個小時多才能回來，也許30公里就放棄了...

也要感謝Michelle製作的初馬布條..

108年12月29日其實整晚沒睡很好，早上四點多起床看到外面大雨...天啊...真的很想躲回被窩繼續睡...想說幹嘛淋雨跑步啊啊..瘋了嘛，淋雨跑到快中午....各種內心掙扎又開始....但看到大家都起來了，沒有人不跑，還是換上跑衣 開始吃早餐..

6點20分起跑大雨沒停過....

因為是初馬，一開始保守跑10公里，沒問題，通過半馬時間2小時17分，感覺還行 覺得大腿一點點酸 ，吃了一條果膠，接下來就是正式未知領域了，每跑一公里都是突破自己。

我謹記，真正的挑戰是半馬之後才開始...

從這是我開始不看錶了，pacer說只要順順的跑就好，不要管時間，不要給自己壓力，還有不要聊天。

30公里，吃了第二條果膠，這時大腿小腿酸的感覺開始了，我自己心裡告訴自己：絕對不能漏氣阿!這時沒有感到明顯的撞牆，pacer說把它當成比較長的LSD 跑加油！

35公里，吃了一顆鹽錠，這時腰痠更有感了...

39公里吃了咖啡因包，這時感覺腳步開始

沈重，但速度還可以穩住pacer跟我說在撐一下就到了，最後一個補給站過了開始慢慢加速，轉進終點前300公尺五分速進終點。

完賽時間4小時28分

前半馬2小時17分

後半馬2小時11分（外加停了3個紅燈）

在大雨沒停過的嘉義，我完成了我的初馬，想想還是覺得很不可思議，我到底怎麼完賽的，SUB430達成，除了一點鐵腿，無傷完賽。

補給站策略：前15公里補給站都不停，過了15公里就一站停一站不停，停下來就找食物吃一點，喝點可樂，對了！還有喝啤酒 哈！另外把原本半馬準備的補給品分在全馬食用：

21公里-果膠

31公里-果膠

36公里-鹽錠

39公里-咖啡因

我終於知道什麼是42.195了

也對自己有了信心...

初馬總是讓人難忘...

我的跑量從來沒破200公里，因為之前有參加嘎屌第一屆春季訓練班，讓我知道了科學化的訓練方式，感謝吳志銘老師，以及教練們，要不然我之前都是想到什麼跑什麼....

目前就是之前嘎屌跑班老師教的課表，另外參照JAY的跑步筆記全馬400課表，設定自己的（半馬）課表，但訓練量明顯不足，結果反映在之後三天(鐵腿3天)可能之後要改全馬的了 哈！

一個星期一次長間歇，一次LSD(之後逐漸增加長度)，一次8-10公里變速跑，休二天，二天輕鬆跑穿插。

跑了11場半馬賽事，5場10公里賽事...

我完成了初馬..

初半馬五年前2小時49分至今初馬4小時28分，真的不可思議。那麼接下來破...真的不敢想...就好好的先把課表吃好吃滿吧

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#如果你覺得不可能那就真的不可能了

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