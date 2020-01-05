賽事心得／我的初馬旅程 化不可能為可能
1081228-2229嘉義二天一夜跑旅
我的初馬旅程，也是我第一次參加跑旅
第一天12月28日先在嘉義梅山賞風景、太平天梯、碧湖山驛站、
晚上在嘉義市區離住宿地方很近的地方吃個簡單的日本料理，自己好友的選手之夜。
第二天才是重頭戲，其實嘉義管樂節馬拉松我是報半馬的，
首先先感謝林文琳文琳哥揪團二天一夜跑旅，
接下來要感謝我的專屬Pacer,170馬美女安緹娜，
也要感謝Michelle製作的初馬布條..
108年12月29日其實整晚沒睡很好，早上四點多起床看到外面大雨...天啊...真的很想躲回被窩繼續睡...想說幹嘛淋雨跑步啊啊..瘋了嘛，
6點20分起跑大雨沒停過....
因為是初馬，一開始保守跑10公里，沒問題，通過半馬時間2小時
我謹記，真正的挑戰是半馬之後才開始...
從這是我開始不看錶了，pacer說只要順順的跑就好，
30公里，吃了第二條果膠，這時大腿小腿酸的感覺開始了，我自己心裡告訴自己：絕對不能漏氣阿!這時
35公里，吃了一顆鹽錠，這時腰痠更有感了...
39公里吃了咖啡因包，這時感覺腳步開始
沈重，但速度還可以穩住pacer跟我說在撐一下就到了，
完賽時間4小時28分
前半馬2小時17分
後半馬2小時11分（外加停了3個紅燈）
在大雨沒停過的嘉義，我完成了我的初馬，
補給站策略：前15公里補給站都不停，過了15公里就一站停一站
21公里-果膠
31公里-果膠
36公里-鹽錠
39公里-咖啡因
我終於知道什麼是42.195了
也對自己有了信心...
初馬總是讓人難忘...
我的跑量從來沒破200公里，
目前就是之前嘎屌跑班老師教的課表，另外參照JAY的跑步筆記全
一個星期一次長間歇，一次LSD(之後逐漸增加長度)，一次8-10公里變速跑，
跑了11場半馬賽事，5場10公里賽事...
我完成了初馬..
初半馬五年前2小時49分至今初馬4小時28分，真的不可思議。
#在終點遇見更好的自己
#戰勝昨日的自己
#如果你覺得不可能那就真的不可能了
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