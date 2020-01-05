賽事心得／2020元旦馬 47跑者與好友相聚

回憶2019年，對我來說是個壓抑、思念、有方向卻帶點無力的一年，生活中盡可能充實、工作盡量學習趕快上手、積極珍惜每一次與好友家人的聚會，當然，跑步仍是我挑戰自己與平日紓壓的重要管道。回顧19年參與的賽事：03月03日 臺南古都國際馬拉松—全馬 5:16:0004月14日 台北女子馬—半馬 2:0105月05日 Wings for Life World Run—16.8公里12月15日 台北馬拉松—全馬 3:58:30想想究竟能如何開啟2020年的第一天呢？2018年與大學及國中好友一起跑宜蘭元旦馬的畫面依舊歷歷在目，那種笑容是最單純、最自在，既然2020年初也在台灣那就再推坑一次吧！這次地點改在台北舉辦，讓我跟朋友們都有點猶豫，一來台北跨年夜將湧進大量人潮，住宿較難找外租金也跟著上漲，二來相較都市更喜歡鄉間的愜意感，三來路線全程是河濱較少變化，可在這麼有意義的一天還是想跟好友一起用活力迎接，也就一同選擇參賽。12月31日，台北夜晚頗冷，處處是人潮，在西門町晃了一陣才決定要吃什麼，簡單吃完就躲回房間梳洗、與好友聊天等看電視跨年，一倒數完也差不多準備入睡，以備好體能迎戰2020年第一跑。

（12月31日與好友躲回房間看電視倒數跨年，因為晚上吃炸物隔天獲得兩顆痘痘）

（2020年我們要來啦～）

清晨四點半在好友Jacinta溫柔的語氣中緩緩清醒，第一件事是先跑廁所再恍神恍神地吃早餐，陸續兩名女孩也起床整理，換完裝、別上號碼布（這次不用用鞋帶的電子感應覺得很棒），再一起貼報名時附贈的國旗紋身貼紙，每個女孩臉上多了一個心型國旗格外可愛，六點準時與男生們會合，一同搭接駁車前往會場。在龍山寺站等接駁車，看到長長的排隊人潮，排著排著總覺得早餐還沒吃飽的我再去全家買巧克力跟果凍飲，吃完仍在排隊，約6:45左右才上車，前往目的地的車程約10-15分鐘，在車上看著手錶心想我應該要遲到了，等車停好陸續下車，一下車馬上脫掉外套、包包請朋友寄物就趕緊奔向會場，隨後匆匆找跑者詢問起跑拱門位置，向工作人員確認後趕緊起跑，晚了約4分鐘起跑，外加還來不及拉筋暖身。

（女孩一起貼台灣圖樣的紋身貼紙，We come from Taiwan. Somos taiwanesas.）

（跑步的好友們，謝謝你們願意一起跑起來～）

（我們的小愛心）

在有點匆忙的狀態下踏上2020年第一個起跑線，前一小段路幾乎沒什麼人，只能獨自慢慢追趕上前方跑者，第一個遇到的大集團是某個人挑戰百馬，好多人陪同他參賽，想想這場才我的第七場全馬，要累積到百馬真的還有大段時日啊！如若真有那天是真該好招各方好友陪跑，只是可能在第90場就要開始預告，方能使身邊的男孩、女孩跑起來鍛鍊鍛鍊，不然被拒絕的可能性會很大吧。

（一步一步跨出去就會前進了～感謝尋寶網_金牌福_迪化觀景平台拍攝）

老實說，這場賽事我很沒自信，可能是剛跑完臺北馬覺得腿才恢復不久，這兩週基本上只有4或6公里的緩跑量，深知自己肌力還不足以一個月內參加兩場全馬，補給品也沒台北馬準備來得充足，心中各種還沒準備好就要參賽，可既然時間到了也只能選擇站上起跑線，看看自己究竟能跑出怎樣的成績。前24公里速度都挺穩定的介於5’21”~5’52’’，除了第六公里真的必須去廁所蹲一下才來到7分多速，在這七場跑全馬的經驗中，我是屬於一想上廁所就會趕快去的類型，因為瞥著不上一方面身體不能太自在地跑，另一方面心理狀態也會分心，所以在情況允許下我都會速速地去解放，之後再用輕盈、輕鬆的狀態奔跑，當然如果能起跑前先解決完是最好，臺北馬全程路段補給沒少吃也都沒跑廁所，但這場元旦馬就跑了2、3次。

（展開愛你愛妳的一年～比個愛心是必須。感謝尋寶網_Sean Lin_華江橋拍攝）

25公里後配速變得比較不穩，掉到5’32’’~6’46’’，接下來除最後一個41.9公里處的補給站沒進，其他都有進站吃1/3香蕉跟喝運動飲料，也在27公里處的補給站吃了唯一一包能量膠，補給站：24.5K(6’15’’)、27K(6’03’’)、30K(6’05’’)、32.8K(6’30’’)、36K(6’46’’)、38.7K(6’30’’)、41.9K(沒進)，大致上調到六分速都是有進站休息，這次就沒像在台北馬一樣邊跑邊喝，而是定點吃完再出發。

（身為47跑者，就要來張比7照。感謝攝影師汪汪_36K處拍攝）

（拍完照來看個時間，還有五公里要堅持啊。感謝攝影師汪汪_36K處拍攝）

事後跟朋友聊及看別人分享，都說天氣冷，但自己體感可能偏高或者因為開始就晚快4分鐘出發，所以身體完全不感覺冷，起跑後也就熱了起來，這場賽事是適合破PB的天氣，天空都陰陰的不熱，後面路段偶爾飄點小雨，因為跑河濱也沒什麼坡度，跑者不算多所以也不擁擠，不太需要鑽來鑽去閃人潮，至於沒破PB的我真的就是還練不夠、還準備不夠了，但自己確實也盡力往前跑、努力完賽，尤其到30公里過後真的好想停下來走路，也看到前方陸續有跑者停下，但想想此次同行的夥伴跑5公里跟11公里，老早就結束回終點，不想讓他們等太久也就不敢停下來。

（這張好帥，默默的47也成為馬尾女孩了呢～感謝攝影雞拍攝）

剩下的3、4公里真的是最煎熬，身體跟雙腳已經相當疲憊，加上側風不斷襲來，增加前進的困難度，所幸有個大哥幫我破風、領跑，不時閒聊幾句轉移身體的疲憊感，閒聊過程中得知大哥已是參加過180場全馬加超馬的資深跑者，且維持幾年每天都跑步的習慣，即使有喝酒也都會去跑個一公里，據大哥所說喝醉的一公里比超馬跑得還累呢！

（真的有累，看得出來吧～感謝攝影雞拍攝）

最後一公里，大哥持續帶著我跑，以體能來說大哥其實可以以更快的速度抵達終點，我也跟大哥說：「你可以先跑，我慢慢跑就好。」此時我的喘息聲已經變得明顯，大哥應該有感受到我真的無法再加快速度甚至還有變慢的趨勢，但大哥還是不時回頭看看我跟跑的狀況，也放慢自己的速度讓我跟上他的腳步，路程中，也撿了一個很高的男生，大哥鼓勵他跟我們一起跑，最終我們三人一起牽手進終點並獲得大會的牽手獎，真的很感謝大哥的領跑，不然我可能就得孤零零地緩速進終點了。

（就快到終點了，跑起來啊～。感謝尋寶網_小簡_終點前拍攝）

（領我前進的大哥，大大感謝你的陪跑與破風。感謝尋寶網_小簡_終點前拍攝）

（元旦馬有個特色，就是牽手進終點能有牽手獎～2020年跟兩名跑者一起牽手進終點XD）

這次花4小時7分鐘完賽，全馬賽道多4百公尺，不過因為同組只有四人報名，意外獲得分組第一，對自己也是一種獎勵，也告訴自己要再加強平日訓練，多累積跑量，不然30公里後都還是跑得很吃力跟痛苦，期望2020年能更上層樓。

（獲得分一上凸台，我們這組只有四個人報名）

另外值得一提的是，這場賽事在寄物資時就發杯子夾，讓跑者跑步響應環保不造成過多的紙杯垃圾，起跑沒多久就有大會人員告知每個跑者記得領取紙杯，後續補給站不提供杯子，因為個人事前沒注意到這件事，導致全程路段都用手拿著同個紙杯奔跑，紙杯也很爭氣的沒被我捏爛，而是陪我一同進終點站，因為大會這樣的操作，是我難得在賽道上幾乎沒看到紙杯垃圾被亂丟的現象，真的蠻棒。

（整路手拿著紙杯跑＿感謝尋寶網_金牌福_迪化觀景平台旁拍攝）

（47的完賽證明與獎牌）

（跑步時沒別的第二號碼布） 分享 facebook

（與RUN希望跑團團長及2018年結識的Pacer俊傑合影）

（2018年認識RUN希望跑團，帶領我半馬破2的Pacer）

By 47跑者