賽事心得／芝加哥馬拉松 冷到鼻水都快結冰了

再不寫心得，2020年的芝加哥馬拉松又要開跑了呢（每回的開頭都要跳針這一句）！其實這一場我自己覺得算順利，這回謹記著去年肚子餓的經驗，身上揹了好多能量膠與糖果。所以不管是天氣或是當天體力狀況都算是在合理範圍內，當然最大的原因必須歸功於當天陪我一起跑的強哥，這是暨2016年的京都馬拉松之後，第二次我們一同踩終點線同燈同分了呢！

跟我相熟的朋友都知道，我只要跑馬前後必有狀況，也許是源自心因性的緊張，這回在出國前一週還得了一場來勢洶洶的腸胃炎，有一晚痛到躺在地板上打滾，醫生聽到我一週後要跑馬，笑了一下安慰我說「還好你是先發作，不是前一天才肚子痛……」，多麼正面的一段話啊！不過呢腸胃炎也不完全是負面的，至少一直到我跑馬的當下，我大概減了至少兩公斤以上，體重的減輕對賽事是有相當正面的加分吧（話可以這樣說嗎？！）！

不能免俗，來一張趕流行的開箱照！

賽事當日天氣不錯，當日溫度7度，雖然是頗冷，但已經比前兩日↓↓↓好多了。我們七點準時出發。

從我們抵達芝加哥那天起溫度跟溜滑梯一樣陡降到3度還颳風下雨，一直到賽事當天才回到7度。

我們這回住的地區是偏北方的Roscoe Village，不在起終點周邊，我們七點出發時這一帶路上都還沒什麼人呢！

從Paulina出發，直接搭棕線經13站到「Harold Washington Library-State/Van Buren」，下車後跟著人潮走即可（笑）。

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選手（喔對我常忘了我是去跑步的）與啦啦隊整裝待發往起跑點格蘭特公園出發。

由於我們是L區，所以是8:35分起跑，說不冷是騙人的，芝加哥與五大湖比鄰，馬拉松的起終點都在密西根湖畔，這兒的冷與凍真的不是開玩笑的，在等待起跑的時候一直慶幸前一日在路邊買了毛線手套，畢竟這個溫度堪稱是我跑過的全馬裡頭最冷的一次了。據說去年的冬天曾經來到零下40度（大驚）。

等待的時間又是一連串的自拍。

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賽事路線

起點格蘭特公園（Grant Park）→5K 拉賽爾街（LaSalle St.）→12K 百老匯街（Broadway St.）→19K 威爾斯街（Well St.）→23K 亞當斯街（Adams St.）→33K 唐人街（China Town）→40K 密西根大道（Michigan Ave.）每回看路線都還是會驚奇一個全馬這麼長這麼遠，怎麼會是人類的跑步長度呢（歪頭）！

一路上會經過許多芝加哥的知名建築或景點，這棟是玉米大樓（真的很像玉米哩）！

這是鼎鼎大名的芝加哥劇院，這個招牌常出現在電影裡頭。

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「啊是啦啦隊！！」我們很興奮的迎向我們第一個（可能也是唯一一個）專屬啦啦隊然後展開一連串的自拍。啦啦隊：「呃妳們就這樣停下來沒關係嗎？」「當然沒關係」「我們跑步就是為了要拍照啊！」

雖然本人的先省亦步亦趨的陪著我，但跑步時的痛苦讓我無暇顧及他在做什麼，我只知道他一直在吃東西（喂）！

還經過了芝加哥公牛隊的主場United Center，說到NBA籃球賽，我先省以及夥伴們還發生了一件很妙的糗事：在賽事兩天前，我們預定了公牛隊與溜馬隊的球賽，也就是說我們本來喜孜孜要去公牛隊主場看比賽，結果在前一晚才赫然發現，地點居然不是在本地的United Center（就是上圖位置），而是在另一個州（驚），到底為什麼主場賽事不在主場比呢？

↑↑↑↑完賽照獎牌照都是假的，這才是真（厭）實（世）的跑馬生活啊↑↑↑↑

其實有陽光的地方都不算太冷，到一到陰影處就冷得不得了，尤其是跑在湖邊的那幾段路的海風吹得人想哭。

這大概是官方照片裡頭，唯一一張我還能看的照片了，我必須說，台灣的運動攝影真的太會拍了啊！

33公里左右進入唐人街China Town，32公里起一直是我跑馬時的很難邁過去的檻，因為身體已經疲倦了，但是距離終點還有10公里。

仔細看，這位的後面貼的是台北101耶！但她其實是外國人（笑）

這應該是密西根大道的尾端，感謝天，真的是終於看到了終點就在不遠處。

凍到鼻水都快結冰了，我夥伴那組因為提早我一小時整跑完，在終點據說等我們等到快失溫XD

非常需要一提的，是完賽後可領取芝加哥知鵝島啤酒廠的「312 Urban Wheat Ale」，這瓶啤酒據說是歐巴馬送給英國首相Cameron的見面禮，而我們拿到的這瓶身是芝加哥馬拉松紀念包裝（上面寫的是26.2英里＝一個全馬的長度），非常有紀念價值。只是工作人員被規定在拿給你的時候必須打開拉環（猜測是為了避免爭議？！），就是要你馬上大口喝啤酒的意思啦！我還將這兩罐空瓶悉心包裝帶回台灣呢。

然後就又是頂著寒風一連串的自拍XD。

上面照片分別是：芝加哥馬拉松（左）、東京馬拉松（中）、柏林馬拉松（右）。是的，三張照片的共通點就是都有記得擦口紅！

是的，我真的跑得很慢（不長進），但是我有跑完喔！

是的，大家關心的（有嗎）心跳又來了，低心率人的跑馬生活就是這麼平靜無波瀾（疑）！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康