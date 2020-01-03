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賽事心得／長堤曙光元旦馬 以賽代訓意外跑出分組第一

2020-01-03 10:14運動筆記 林丹尼

因為去年北海道馬拉松意外跑出個人全馬pb 3hr21ms，於是算算，咦，好像有機會挑戰BQ了。查了一下，明年我BQ 3hr20ms，好像可以耶XD。

(北海道馬拉松，意外跑出自己滿意的成績，離BQ只差1分鐘。)

所以鎖定2020 1月渣打馬為目標賽事，在訓練準備上是吃一位日本作家，伊藤嗣朗著作，20週訓練課程，他的基礎期打底很札實，..好在因為我(玩沙盟首席)本身是運動筆記配速員列車長一員，因此有很多配速機會來渡過漫長的LSD，12月台北馬拉松NBRC 任務結束後無賽事一身「懶」...滑滑跑者廣場+馬拉松世界，找賽事~想安排一場測一下渣打馬配速跑，並習慣一下，賽事強度與氛圍找到了，1月1日，長堤曙光元旦馬拉松而且今年移到台北-馬場町，哈，這裡跟本就是我玩沙主場呀，哪裡有沙坑我都嘛知道。就選定了這場賽事~哩.----比賽前一天----12月31跨年，當然是要大吃大喝.. (完全是錯誤示範中午跟同事吃義大利麵，告別2019，(可)晚上跟太太去東區吃了Friday ~ (大誤了)

(去台北東區跨年)

---比賽當天早晨---為了賽前飲食調整做了不少功課，我很勇敢的拿來做測試.. 要吃好吃滿，分2階段吃。早上4點及起床後6點20分吃

(早餐飲食計劃，還要...大調整.. XD)

吃完後.慢步走去馬場町，邊走邊喝無糖咖啡，快到馬場町，肚子一陣.. 想拉的感覺，這下真的剉賽了，趕快去寄物，再去青年公園廁所，這裡畢竟是我主場，那有廁所，我太清楚了。走去溜冰場旁的廁所比較近，嘿~~~ 得意之際，什麼！捲桶衛生紙被抽光...連隔壁女廁外的也都被抽光。

糟，但又走回男廁想..怎麼辦.. 包包已經寄物了，..這時走進一位大哥走進男廁，我只好厚著臉皮說大哥您好，請問可以跟您借幾張衛生紙嗎？只差沒說一張也行.. (一張的用法.. XD )大哥看著我，從跑者包翻找，有耶~!但看來也不多，他說那我們一人一半。哈哈，雙手合十，感謝大哥~ 接過救命的衛生紙，感謝您。一陣慌忙之後調整鞋帶，快速走去出發線集合，離半馬組出發時間還有10分鐘，順利走到起跑線第一排.

(天氣好冷，腳一直抖... )

看到我們捷豹團、凸台常客，晏情，很開心的聊聊天。站在左手邊的是此賽事官方配速團隊，由Run希望跑團組成.Ryan也是此團成員之一，今天擔任配速員，這時首席回頭看一下，有沒有常見的高手...聽說高手都是在最後幾分鐘才出現，剩2分鐘時~! 哈哈. 高手來了.. 是陳囿任 & 曹純玉哈~ 直接總排降2名. XD

(晏情與阿中哥)

5~4~3~2~1~~~ 嗆槍出發，一出發很明顯陳囿任帶目標配速大概是3'30'/km這時前面有3位跑者，第4名與我併列。大概跟了一下下，很明白這不是我的配速，先行退下，退到4'15' +-5' 的配速，但是心裡想著，我今原本計劃是4'30'配速。正想降速之際，後面跑者趴趴趴的節奏聲...還真的影響我，讓我很難降低步頻，心裡更有種不想被追上來的感覺。大概跑至2公里過華中橋時，才堅定自己想法，讓這位跑者超過我。

曙光這場賽事只有第一個水站會提供'厚'紙杯之後的站就用這個紙杯裝水，但是我直接帶一個小瓶子裝。這時飲水策略就又能小小調整，因為運動時水份是緩慢流失，不會說15分鐘/30分鐘流失一次，所以自備水瓶時就能以7.5分鐘來切一次補水，那效果會來得更好，喝的時候以小口少量為主。

跑過華江橋後大約4公里，有位穿國旗裝穿丫拖~應該是同歲組的超過我~ 我排名應該落在總13位置，速度大至以4'23'為主，相對穩定。一直跟這位丫拖跑者，保持10公尺左右距離6公里時補一包SIS 能量膠，這款能量膠是不錯吃。確實不用配水，只是有2個缺點：1.不太好撕，我是先在家裡把開口剪到更貼近些會比較好撕。2.挺大包的。過了.7公里後，這位丫拖跑者漸漸提速，這時配速大至維持在.4'12'~17'間。

到了折返點前最後一個補給站，在中山高橋下。停下來裝水。在往前約１公里折返.哩程數來到11公里，還挺準的。這場賽事，是22公里.原路折返最開心的莫過於可以跟跑友們打招呼。這時也遇到捷豹、及大叔團的跑友們，有他們的加油，給足了很大動力。在跑到1小時前補了一包，Bcaa 能量膠。目前對這個能量膠有莫名的心裡作用有效..前2個5KM 分別跑21'23' 、21'28'折返後，第一個5公里速度拉升到21'15'過中興橋後又抓一位黑衣掉速的跑者，總排名來到12，這時回頭看，其他跑者離我們有段距離。

(這位丫拖跑者很強，跑姿超狂)

到了華江橋我做最後一次補水。這段河濱自行車道相對較窄剩最後3公里. 檢視自己狀態左大腿後側有點小抖動，還不至於會抽筋，預防像上次星光台北半馬一樣，在最後關頭gg。稍稍降步幅，提升步頻第4個5km 也跑出21'18'，跑到華中橋剩下最後1.1km這樣算來. 半馬可以破90分耶~~! 也刷新個人半馬pb。

(這季節，過華中橋逆風超大的)

由於這裡地型，包含風勢我太清楚明白這時又抓到一位半馬跑者，他跑姿很穩定，而我一直在算何時發動攻擊600m嗎？在等等. 500m.. 等等.. 400m..等.300m 開出去~ 這時漸漸超越這位跑者，他並沒追上來的意思，也拉開10公尺左右距離。這時剩下150m ~ 那位一直在我前方不遠的丫拖跑姿超狂的跑者，忽然減速了..!!

大驚，我輕輕推了一下他的腰，要他上去. ~ (因為快到了，我覺得他名次要在我前面才對.但他說他雙腳都抽了.. ! 要我先走..好吧，~~ 只覺得可惜。最後過了馬場町S彎道，跑進拱門.耶~~~！

完賽了，停錶~!耶. 還不錯. 1hr33'32''

在排隊等候領證書時，Amigo哥，來跟我合照，還有跑步學堂的朋友跟我打招呼。隊伍排的有點長，排我前面的一位小妹妹，看起來像高中生，她忽然回頭看著我，然後又看我的號碼步，她說你好厲害哦..首席：還好啦.. 只差沒有隨口習慣的說~我玩沙首席吶..之後閒聊了幾句後，彼此恭喜完賽。

輪到我拿證書時，又稍等了一下下，印出來後~~~~! 嚇到我了.. 分組第1名.! 總排第10男9！My God~! 真的是新年快樂啦。哈，之後等候頒獎時，先換好乾的衣服外套穿一穿，今天真的好冷。

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(耶~!運氣好，撿到分1 ^^)

而頒獎人正好是Amigo哥，太開心了，也謝謝人魚公主拍照，她也拿下分6佳績，上台頒獎也主動跟第2名那位丫拖跑者握手致意。

最後也感謝大家的加油，與賽道上互相打氣的朋友們，也很開心半馬破了90分這個坎1:29:53 耶~!為什麼是不及格的以賽代訓呢~？因為我覺得把強度跑高了...

#期待渣打馬能跑出.BQ的好成績#玩沙者聯盟首席

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