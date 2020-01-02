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跑步小品／回顧2019：認真跑步的一年

2020-01-02 09:41運動筆記 Man Ting Liu

2019年是開始認真在跑步下功夫的一年，套一句張叔叔的話「有跑就有，沒跑就無」。

過去傻傻地跑，3K、5K、10K只要持續往上加量到可以跑到21K。可惜在速度效果有限，今年度參加一些訓練營，短距離到長距離、核心肌力、間歇跑，讓身體有機會能承受不同速度、壓力的，更有機會遇見心理的自己，能不能克服這些痛苦。還記得人生第一堂團課我的菜單跑不完(800公尺間歇)，當時候被分配在D團(速度最慢的一團)我依然跟不上速度，中間有資深的前輩帶著我調整呼吸、整體節奏，目光放在哪裡比較不會感到痛苦，這一堂課落後到被倒追，橫膈膜好痛、換氣不順的缺氧，心裡有好多抱怨為甚麼要讓自己這麼辛苦。想跑的人會找到出口，硬著頭皮到了第四堂課訓練下來，身材變好變FIT，抓到上課節奏，成績也跟著進步，10公里配速穩定，忽快忽慢的情減少。

今年總共跑了三場半程馬拉松，越跑越灰心跑到想要棄賽，第一場2:40:00左右，第二場2:59:00，加上腳上的不適訓練公里數下降，教練建議跑完台北馬拉松就休息一陣子，還記得賽前教練問打算跑多少回來，我說:「不要座回收車就好」教練「你不可能啦!」，想說唉～ 我知道自己的狀況，就不要再安慰我了～

半程馬拉松屬於後段班學生也有2:26:49的一天，破自己記錄都會很感動（你沒跑你不懂啦）今年第三場半程，也今年最後一場賽事，依照前兩場的狀況來說破PB遙不可及，足底筋膜不見好，練習時不到5K處就差不多受不了，賽前止痛藥忘了帶又擔心臺北市區封路猜時間到就要上回收車，加上今天光起跑我等了11分鐘，除了祈求上天接下就是拼意志力和專注力。

賽前逛了EXPO嘗試貼肌內效貼布看看有多大力量幫助跑者，果然一直到16K處才開始隱隱做痛，到這也沒什麼牽掛照著平常的口訣拉起大腿、手擺動的跑，上下坡也按著賽前練的均速跑、不心急，一步一步跑，最終基隆路地下道真的折磨又悶又臭又長，看見香香學姐表示終點不遠，進終點前還要拐很多個彎，無力至極了～告訴自己沒有明年了!不會再來跑了～進終點看錶2:26:49，破人生PB了!不敢置信分享給大家 ～未來朝全馬前進

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