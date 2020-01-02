賽事心得／大阪馬拉松 怎麼能不向固力果致敬

兩個月前剛用生命跑完了一場全馬（柏林馬）

突如其來的破了PB，不知道該高興還是擔心 (明明就是自己不聽教練的話)

高興的點不用說，就是破了全馬的PB，擔心的點是打亂了原先預計好的課表和節奏（原定目標是這次的大阪馬）

減量兼休息前前後後差不多一個月

你一定想說「那為什麼柏林不輕鬆跑就好了呢」

欸斗．．．我本來也是這樣想的

哪知道一站到起跑線上就較真了啊

再加上預設好輕鬆跑（或稱順順跑？）的大阪馬又把ｐｂ往前推進了５分鐘

#所以我現在說的話沒人要信

回到正題，從ＥＸＰＯ開始

關西機場－expo會場地點（大阪國際展覽會場OSAKA INTEX）大約1小時車程

一進門就是很華麗的七道彩虹地板，大概有１０多位穿著黃色外套的志工等著協助，

我是expo第二天去，呈現一個志工比選手還多的情況ＸＤＤＤ

志工會幫你扣好識別手環***(一直到完賽前都不能拆下)***

然後你會收到物資袋，裡面有手冊、號碼布、寄物袋等等

接著按照當初填寫的衣服尺寸領取紀念衣以及加購的衣服外套

轉一個彎就是贊助商mizuno的攤位，還好身為勾勾粉兼愛迪達控（沒錯就是這麼貪心）

看著身陷衣服堆和鞋堆的友人，我遠遠的冷眼旁觀這一切（推眼鏡）

再轉一個彎，就是大阪馬七種彩虹代表色的攤位，可以在所屬的顏色找到自己的名字

也有ＳＥＩＫＯ計時板、電鐵可以拍紀念照等等

(不小心透露賽前心裡的秘密）

接下來就是各種補給品、運動太陽眼鏡、各種品牌跑鞋、各場馬拉松的各種攤位

當然也有tabio攤位的大阪馬紀念襪

其中讓我印象深刻的大概就是非常好吃的羊羹能量棒和超好吃的橘子XDDD

最後人手一袋橘子離場（笑）

離開會場後會有大約十攤左右的「園遊會」

很像小丸子裡面會出現的場景

不外乎章魚燒、大阪燒、麵食等等

EXPO 結語：好像跟東京馬的差不多～沒有特別驚喜之處？如果跟我一樣有品牌偏好的可能就會跟我一樣冷靜

賽前一天

有點冒走太多路的風險去了嵐山ＸＤ看了傳說中的楓葉～真的很美

但也因為是周末，電車上幾乎沒有位子

而市區出發去嵐山的路程大約快兩個鐘頭，很擔心隔天軟腿

所以後來漫步竹林的行程我自動放棄

滿足的吃了京都湯豆腐料理（沒忘了要肝醣超補，立刻跟店員說飯要加大！！！）

回到市區後又再嗑了一嵐拉麵

趕緊回家洗澡確認最後的裝備然後躺平

大阪馬拉松當日

參加５場國外馬有４場都在下大雨

幸好這第６場天氣乾冷，跟氣象預報的一樣，是個大好晴（熱）天

不過也因為如此，只要在沒有陰影的地方，其實都是有點曬（久了也會中暑）的那種～

（出發前大家不約而同都穿上戰鞋NIKE）

(起跑前真的是會冷死，一件外套一件雨衣一件拋棄式長袖、手套、背心）

起跑前5Ｋ就是各種擠

有些路段也比較窄，不少推擠的狀況ＱＱ

10公里左右開始有折返點

一個轉角過去以後發現還要跑２公里左右才會碰到折返點

久到有點讓人焦慮

剛好這一段也都沒有遮蔽物或風景

有一點點熱

折返點前２００公尺的內側會開始塞車

所以如果剛好跑在內側的（就是我本人）會開始跟隔壁的跑者有［頻繁的身體接觸］然後很怕一個不留神就跌倒

一直到終點前都在痛恨折返點這件事

偏偏日本馬拉松的折返點好像都偏多？

印象中，後半段開始比較有看到一些表演

例如學生妹穿著小短裙跳啦啦？結果我發現觀眾一半都在看啦啦～誰在看賽道啦（笑）

還有遇到一間好大間的神社，大概有五百公尺的路程都是拜拜線香的味道

接著３０公里左右就是可怕的上坡下坡

本來思忖著體力還足夠想要衝一波來個NEGATIVE SPLIT

恩~衝個一公里看到眼前的上坡真的是軟掉(抱歉我是說腳)(好吧應該不會有人誤會)

而且旁邊有好吃的章魚燒、香蕉蛋糕（？）之類的東喜

整個好想「靠櫃」大吃

但內心又糾結想要趕快跑完

吞了果膠 繼續認命地跑

３７公里左右吞下咖啡因

也是象徵著這場全（老）馬（娘）就（快）快（要）要（解）結（脫）束的意味

開心跑了一段遠遠看到大阪城矗立著

內心狂喜

（runner's high?!)

但是發現不太對勁～

我怎麼還在爬坡～而且越過了這個彎道竟然還有下一個（有完沒完？）

我人都在大阪城裡１０分鐘了還沒到終點（然後還在持續跑坡）（我悲）

不過還好有一大片銀杏樹（對我本人很新鮮ＸＤＤ）稍微分散了一點注意力後

就速速來到終點

神奇的是竟然沒有汗水狼狽的掛在臉上或是髮梢

只有粗粗的鹽

跑完的樣子竟然跟沒跑一樣～日本真的是跑馬的好地方（蓋章認證）

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（ending pose也要很大阪～向固力果致敬）

2019下半年開始吃另一個階段的週期化課表，

能感受到每一次賽事跑完身體都比前一次的感受好一些

不管是疲憊程度、恢復、或是賽事過程中吃補給的順手程度和身體狀況的應對

即使因為（不小心）報名了太多的賽事有點打亂教練的課表安排

但每一次都能感受到身體和內心漸漸適應和進步

很感謝沒有放棄願意相信我的教練和一起努力奔馳有共同目標也願意互相傷害的跑友

沒有你們，也不會有持續進步的我

僅把我的小小PB跟你們分享：））

前半馬：1:47:35

後半馬：1:48:18

3:35:53

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