賽事心得／長堤曙光元旦馬拉松 跟車破PB新體驗

今天去台北馬場町公園參加了第七屆長堤曙光元旦馬拉松，聽說之前都是在宜蘭舉辦，這次首度移師台北，因為剛好有放假所以就報名了。

比賽日前兩天，感覺身體有點不舒服，鼻水流不停，由於症狀還算輕微，所以就自己去藥局買感冒藥來吃，希望能夠得到緩解不至於影響今天的賽事，還好，感冒造成的不適總算是壓下來了。

因為全馬起跑時間是七點，所以我凌晨四點左右才騎機車從桃園家裡出發，約莫一個小時左右到達會場附近，停好車後先吃點東西填飽肚子，然後到會場四處繞繞，此時也聽到這場賽事是由知名的RUN希望跑團擔任配速任務。

(起跑前大會先舉行升旗典禮)

七點全馬組起跑後，我先依照自己的體感配速，在第一個補給站時遇到4小時的配速列車，原本沒有想要跟車的，因為就算跟了應該也跟不遠，正要離開時聽到後方列車長喊我，轉頭一看，原來是鼎鼎大名人帥又能跑的俊哥阿部俊，所以我改變念頭了，以前從來沒跟過列車，今天就跟著4小時配速列車跑一段好了。

(4小時配速列車)

一開始還能跟著嘻嘻哈哈聊幾句，但是隨著里程的增加，疲勞感也悄悄的累積，一到補給站我總會停下來補給，或者是吃個水果什麼的，但是每當我喝一杯水，轉頭就只見配速列車已經離我50公尺遠，我想再多吃一片西瓜可能連配速員的氣球都會看不見，感覺配速員跟神一樣只要吃香灰就飽了，好像都不用補給的一樣，為了跟上列車，我只能含淚放棄眼前的水果跟餅乾趕緊追上去，之後某次進補給站嘴饞多吃了兩片西瓜，列車竟然越開越遠，努力追趕好一陣子還是搭不上，所以大約是在18K左右下車的，謝謝俊哥還有另外兩位配速員，您們辛苦了！

(祝福今日搭車的每位乘客最後都能如願破4)

跳車後剩下的里程就自己獨跑了，折返後大概在23K左右，遇到430的配速列車長淑如姊迎面而來，我們互相擊掌加油，她驚訝的問我今天為什麼跑這麼快？也是啦，我一向都是後段班龜速歡樂吃到飽的，通常補給站最容易捕捉到我的蹤跡，吃的喝的我樣樣都不放過，但是今天因為想早點回家休息，為了節省時間我補給選擇性進站，這次也沒有樣樣都吃喝，甚至平常喜歡拍風景的我，今天也鮮少拍照...

(大稻埕碼頭)

(全馬折返點，此時已經被4小時列車甩飛1公里遠)

(很棒的綠色隧道)

分享 facebook

(今天賽道上唯一有合照到的只有帥氣的林主任。)

里程30K時，時間用了還不到3小時，以前都沒有這麼節省過，看樣子這次應該可以穩穩破PB，心裡踏實了之後，就以不抽筋為原則慢慢推進，因為從25K之後，右大腿前面就開始變得緊繃，抽筋的感覺一直介於有跟沒有之間，為了避免抽筋我只能降速來自我保護。

好不容易終於撐到最後5K，此時大逆風吹得我好亂啊！一方面覺得好涼好爽，但是另一方面風太大跑起來很費力，一路頂著風來到最後1K，想加速卻又提不起勁，拖著沉重的步伐跑到最後一個彎道，工作人員說終點剩不到1百公尺了，聽到之後我再累也想跑起來，加速時旁邊的跑者也跟著一起衝，兩個人似乎有默契的都想要在最後的一段拼盡全力，就在我們廝殺到距離終點拱門不到10公尺時，我聽到主持人在大喊，要牽手要牽手...

對厚！我差點忘了，這場賽事有個有趣的牽手活動，就是只要跑者兩個人牽手一起進終點，大會就會加贈限量的牽手小禮物，聽到我立刻回頭看我後面，啊！是個阿伯(直接略過)，看另外一邊，是剛剛最後這段一起競速的跑友，我二話不說伸出我友誼的手，確認過眼神後對方也很大方的握住我的手，我們倆從此就這樣過著幸福快樂的日子...喂，不是啦！是我們倆牽手跑進終點後，拿到牽手獎的兌換券，互相握手道謝之後才各自離開。

(很好奇牽手獎是什麼)

(牽手獎是心有所鼠水晶雷雕鑰匙圈)

今天為了節省時間，犧牲了進補給站吃補給的樂趣，雖然新年迎來了新的PB，但是我覺得我還是比較喜歡跑吃飽喝足哈拉看風景的歡樂馬，畢竟那才是我跑馬拉松的初衷嘛。

#謝謝RUN希望跑團俊哥還有諸位配速員，這次很榮幸的搭上列車跑一段讓我破PB。