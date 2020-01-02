親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍象大戰相對論
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

搶救墜落黑鷹！軍方證實 參謀總長沈一鳴在機上

史上最怪打法！前有韓蓋牌 今有小英站路口…玩哪招

運動筆記暈眩、耳鳴 吃什麼？調整生活作息？96回箱根驛傳賽前分析(一) 東海大：黃金世代最終戰，克服重壓成關鍵
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA焦點球員- Bradley Beal (1月2日)焦點球員- D.J. Augustin (1月2日)

賽事心得／長堤曙光元旦馬拉松 跟車破PB新體驗

2020-01-02 09:54運動筆記 吳力感

今天去台北馬場町公園參加了第七屆長堤曙光元旦馬拉松，聽說之前都是在宜蘭舉辦，這次首度移師台北，因為剛好有放假所以就報名了。

比賽日前兩天，感覺身體有點不舒服，鼻水流不停，由於症狀還算輕微，所以就自己去藥局買感冒藥來吃，希望能夠得到緩解不至於影響今天的賽事，還好，感冒造成的不適總算是壓下來了。

因為全馬起跑時間是七點，所以我凌晨四點左右才騎機車從桃園家裡出發，約莫一個小時左右到達會場附近，停好車後先吃點東西填飽肚子，然後到會場四處繞繞，此時也聽到這場賽事是由知名的RUN希望跑團擔任配速任務。

(起跑前大會先舉行升旗典禮)

七點全馬組起跑後，我先依照自己的體感配速，在第一個補給站時遇到4小時的配速列車，原本沒有想要跟車的，因為就算跟了應該也跟不遠，正要離開時聽到後方列車長喊我，轉頭一看，原來是鼎鼎大名人帥又能跑的俊哥阿部俊，所以我改變念頭了，以前從來沒跟過列車，今天就跟著4小時配速列車跑一段好了。

(4小時配速列車)

一開始還能跟著嘻嘻哈哈聊幾句，但是隨著里程的增加，疲勞感也悄悄的累積，一到補給站我總會停下來補給，或者是吃個水果什麼的，但是每當我喝一杯水，轉頭就只見配速列車已經離我50公尺遠，我想再多吃一片西瓜可能連配速員的氣球都會看不見，感覺配速員跟神一樣只要吃香灰就飽了，好像都不用補給的一樣，為了跟上列車，我只能含淚放棄眼前的水果跟餅乾趕緊追上去，之後某次進補給站嘴饞多吃了兩片西瓜，列車竟然越開越遠，努力追趕好一陣子還是搭不上，所以大約是在18K左右下車的，謝謝俊哥還有另外兩位配速員，您們辛苦了！

(祝福今日搭車的每位乘客最後都能如願破4)

跳車後剩下的里程就自己獨跑了，折返後大概在23K左右，遇到430的配速列車長淑如姊迎面而來，我們互相擊掌加油，她驚訝的問我今天為什麼跑這麼快？也是啦，我一向都是後段班龜速歡樂吃到飽的，通常補給站最容易捕捉到我的蹤跡，吃的喝的我樣樣都不放過，但是今天因為想早點回家休息，為了節省時間我補給選擇性進站，這次也沒有樣樣都吃喝，甚至平常喜歡拍風景的我，今天也鮮少拍照...

(大稻埕碼頭)

(全馬折返點，此時已經被4小時列車甩飛1公里遠)

(很棒的綠色隧道)

分享

(今天賽道上唯一有合照到的只有帥氣的林主任。)

里程30K時，時間用了還不到3小時，以前都沒有這麼節省過，看樣子這次應該可以穩穩破PB，心裡踏實了之後，就以不抽筋為原則慢慢推進，因為從25K之後，右大腿前面就開始變得緊繃，抽筋的感覺一直介於有跟沒有之間，為了避免抽筋我只能降速來自我保護。

好不容易終於撐到最後5K，此時大逆風吹得我好亂啊！一方面覺得好涼好爽，但是另一方面風太大跑起來很費力，一路頂著風來到最後1K，想加速卻又提不起勁，拖著沉重的步伐跑到最後一個彎道，工作人員說終點剩不到1百公尺了，聽到之後我再累也想跑起來，加速時旁邊的跑者也跟著一起衝，兩個人似乎有默契的都想要在最後的一段拼盡全力，就在我們廝殺到距離終點拱門不到10公尺時，我聽到主持人在大喊，要牽手要牽手...

對厚！我差點忘了，這場賽事有個有趣的牽手活動，就是只要跑者兩個人牽手一起進終點，大會就會加贈限量的牽手小禮物，聽到我立刻回頭看我後面，啊！是個阿伯(直接略過)，看另外一邊，是剛剛最後這段一起競速的跑友，我二話不說伸出我友誼的手，確認過眼神後對方也很大方的握住我的手，我們倆從此就這樣過著幸福快樂的日子...喂，不是啦！是我們倆牽手跑進終點後，拿到牽手獎的兌換券，互相握手道謝之後才各自離開。

(很好奇牽手獎是什麼)

(牽手獎是心有所鼠水晶雷雕鑰匙圈)

今天為了節省時間，犧牲了進補給站吃補給的樂趣，雖然新年迎來了新的PB，但是我覺得我還是比較喜歡跑吃飽喝足哈拉看風景的歡樂馬，畢竟那才是我跑馬拉松的初衷嘛。

#謝謝RUN希望跑團俊哥還有諸位配速員，這次很榮幸的搭上列車跑一段讓我破PB。

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

賽事心得／大阪馬拉松 怎麼能不向固力果致敬

2020-01-02 09:48

跑步小品／回顧2019：認真跑步的一年

2020-01-02 09:41

暈眩、耳鳴 吃什麼？調整生活作息？

2020-01-01 11:03

96回箱根驛傳／東海、青學、東洋、駒澤 4強賽前分析

2020-01-01 10:40

訓練心得／NRC FAST 42 ── 我們在結束時開始

2019-12-31 06:00

帶小比旅跑台灣／萬丹馬拉松 紅豆生南國

2019-12-31 06:00

賽事心得／東吳國際超級馬拉松 一覺醒來就上凸台了！

2019-12-31 06:00

賽事心得／嘉義馬拉松 破四失敗、但滿足地回到全馬場上

2019-12-31 06:00

賽事心得／嘉義馬拉松 人生第二馬意外破四+分二

2019-12-31 06:00

賽事心得／嘉義馬拉松 雨中跑馬破五創PB！

2019-12-31 06:00

賽事心得／zeprorun高雄場 高CP值賽事

2019-12-30 09:53

賽事心得／北港馬拉松 不管跑得快或慢、從來都沒有放棄

2019-12-30 09:48

旅跑記趣／漢江跑跑跑 麻浦大橋走一遭

2019-12-30 09:41

賽事心得／台北馬拉松 像賽車掌握體能底限、大破PB20分

2019-12-30 09:38

3歲就參加第一場路跑 如何帶小朋友進行訓練

2019-12-29 09:54

東吳超馬／邁入20周年 與超馬的相遇

2019-12-29 09:30

賽事心得／300CC催下去 你也可以速速叫

2019-12-28 10:19

跑者天氣報報／周日水氣增多 出門預防下雨

2019-12-28 09:57

賽事心得／京都馬拉松 不適合破PB、要慢慢跑

2019-12-27 10:33

賽事心得／台北馬拉松 得來不易的Sub4

2019-12-27 10:27

賽事心得／台北馬拉松 重新踏上全馬之路

2019-12-27 10:19

賽事心得／西濱公路半馬 一生一次之阿嬤跑路去

2019-12-27 10:10

旅跑記趣／流浪到淡水 八里、淡水老街成就解鎖

2019-12-27 09:55

跑步小品／每一哩路 都代表著勇敢、自由、豁達

2019-12-27 09:49
看更多

熱門文章

NBA／保羅隻手遮天逆轉秀 唐西奇全能表現無用

2020-01-01 13:01

丘昌榮眼中的葉君璋 「他是我的恩人」

2020-01-01 11:53

中職／兄弟林王啟瑋等3人戰力外 4隊共16人遭釋出

2020-01-01 16:59

NBA／佛蓋爾評湖人最佳陣容 點名庫茲瑪擔綱大前鋒

2020-01-01 13:05

MLB／田中合約年 美媒籲洋基續約「穩定先生」

2020-01-01 10:15

中職／富邦掰掰 中信宣布王建民任二軍客座投教

2020-01-01 13:17

NBA／預見自己挑戰賈霸紀錄 詹皇：說沒有就是在說謊

2020-01-01 12:54

NBA／哈登過半場就遭包夾 對手主帥：對他最大敬意

2020-01-01 15:00

NBA／前總裁史坦過世 球星放選秀會合影悼念

2020-01-02 08:39

NBA／快艇全隊輪番挺身 雷納德：這就是冠軍隊

2020-01-01 16:36

專訪／龍象大戰重出江湖 葉總丘總同學領軍對決

2020-01-01 13:40

NBA／鮑爾小弟未來受矚 球評爆獲1億美元代言報價

2020-01-01 12:29

NBA／尼克訓練場館偏遠 達德利：這是為何籃網得到杜蘭特

2020-01-01 12:54

NBA／墨瑞延長賽關鍵得分 馬刺主場險勝勇士

2020-01-01 11:11

NBA／雷霆三衛飆56分退獨行俠 保羅稱信任是關鍵

2020-01-01 15:56

葉君璋vs.丘昌榮 志同道合的麻吉同學

2020-01-01 11:52

NBA／勇士苦吞26敗 創柯爾執教最多敗場紀錄

2020-01-01 15:51

投資工具不同 龍象教頭各有理財專長

2020-01-01 11:54

MLB／鬼才教頭麥登離開小熊 名下餐館跟著結束營業

2020-01-01 11:29

中職／沒能留住王建民 悍將：一起為台灣努力

2020-01-01 13:48

中職／12強受震撼 王建民：有責任幫助年輕投手

2020-01-01 14:12

NBA／狀元歸期不遠 威廉森瞄準1月復出

2020-01-01 14:14

NBA／哈登35分領軍 火箭擊碎金塊

2020-01-01 10:47

NBA／求變增加三分出手 艾德里奇：離開舒適圈確實難

2020-01-01 11:10

NBA／繳生涯新高6阻攻 康特：新的一年新的我

2020-01-01 14:23

2019三大意外衝擊 2020冠軍變數更多

2020-01-02 07:00

大手筆簽下柳賢振 藍鳥不得不買的希望

2020-01-02 07:00

MLB／普萊斯抱怨季後一直藥檢 達比修：我也有

2020-01-01 12:05

葉君璋眼中的丘昌榮 「最了解我的人」

2020-01-01 11:53

找到適合球風 龍象教頭要打造棒球教科書

2020-01-01 11:53

UBA／張寧執教鞭重返一級賽場 盼聖約翰習得不放棄

2020-01-01 19:24

中職／3隊搶人 建仔任兄弟二軍客座投教

2020-01-01 23:32

日職／今年受期待的歐力士年輕好手 張奕被點名

2020-01-01 18:07

過去10年 改變中職五大事件

2020-01-02 07:00

NBA／過半場就被包夾 哈登：代表我夠傑出

2020-01-01 23:39

UBA／跨年許願擊敗聖約翰 交大開胡迎新年

2020-01-01 15:25

96回箱根驛傳／東海、青學、東洋、駒澤 4強賽前分析

2020-01-01 10:40

棒球／4月六搶一資格賽 中華隊拚奧最後一搏

2020-01-02 00:01

NBA／羅瑞、伊巴卡領銜 暴龍主場大破騎士

2020-01-01 12:50

中職／38歲林智勝拚300轟 目標超越張泰山289轟

2020-01-02 08:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top