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暈眩、耳鳴 吃什麼？調整生活作息？

2020-01-01 11:03運動筆記 Pan Liu

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暈眩的原因：

1.感冒後耳悶暈眩 急性中耳炎作怪：最常見的原因

該患者其實是罹患了急性中耳炎暈眩症候群，起因於感冒時，鼻咽部位發炎腫脹，耳咽管開口阻塞，中耳腔黏液無法排出，細菌孳生，續發急性中耳炎。如果中耳發炎不嚴重時，耳朵不見得會痛，人也不見得會發燒，但或多或少會有傳導性聽力障礙，聽不清楚。一旦突然吹到冷風，或環境溫差驟變，發炎的中耳腔內有黏液阻隔，內耳對於冰冷的感受比健側耳微弱，雙耳對於溫度的感應出現差異，會直接影響到兩側內耳半規管內淋巴液的流動速度，故此病比較常見於急性單側中耳炎患者，鮮少發生在兩側急性中耳炎患者。標準治療使用抗生素及副腎皮質素，消除中耳腔黏膜的腫脹發炎，也清除細菌感染，治療期間會建議患者多喝水，降低黏液的黏滯度，加速它順著耳咽管排出或是被黏膜所吸收。治療發炎 清除細菌感染再不行，就只能施行耳膜切開術，或放置中耳通氣管，直接把黏液引流出來，並改善中耳通氣。倘若一感冒就會暈眩發作，先別盲服止暈藥物，宜先正確就醫。

2.反覆頭暈發作 原來是腦袋裡有「洞」：這種「窗型小孔」其實一種先天胚胎發育所遺留下來的痕跡，最常見於基底動脈，戲謔地說是腦袋裡有「洞」真的是一點也不為過。

3.東西會旋轉 幼童耳石脫位搞鬼：會造成幼兒內耳不平衡的疾病並不多，最常見的首推良性復發性暈眩症，會呈現週期性的發作，在幼兒過度疲憊或是改變作息時誘發，合併噁心、嘔吐、食慾不振或是凡事提不起勁的現象，會持續數小時到數日，影響日常活動與課業學習，患者往往會有偏頭痛的家族遺傳，在長大後會轉變成偏頭痛。

4.70歲嬤如廁暈眩 耳石脫落作祟：半夜起床如廁時所發生的暈眩症，大多跟基底動脈（位於顱底，負責供血給腦幹的動脈）缺血有關，起因於突然起身時的姿態性低血壓；如果缺血擴及內耳，不僅會引起耳鳴及聽障，還會使內耳橢圓囊內掌管平衡的耳石鬆脫，隨著內耳淋巴液的迴流，沉積在某一條半規管內；爾後，只要一改變頭部姿勢，易位的耳石就會因重力因素及慣性作用，帶動該條半規管內的內淋巴液，造成眩暈，很像是梅尼爾氏症。

5.梅尼爾氏病發作 天旋地轉：「梅尼爾氏病後管耳石沉積症」，這是一種「複雜暈眩」，起因於梅尼爾氏病發作時，內耳的耳蝸、前庭（橢圓囊及球囊）及半規管同時發生了水腫，當水腫太過嚴重時，影響到橢圓囊內的耳石器，造成耳石鬆脫，接著鬆脫的耳石就會順著內耳淋巴液的迴流，沉積於某一條半規管內，造成患者在持續性的暈眩及耳鳴發作過後，只要一改變頭部姿勢時，就會感到短暫的天旋地轉，時間大約數秒到數分鐘不等。6.雙側全耳石脫位症 躺平轉頭就暈眩：雙側全耳石脫位症導因於頭部外傷、內耳缺血或其他電生理原因（例如癲癇），使耳石顆粒從橢圓囊脫落，掉到半規管內。在頭部轉動或姿態變換時，耳石顆粒隨著半規管內的內淋巴液移動；當姿勢改變停止時，耳石顆粒因慣性作用，持續帶動內淋巴液，刺激半規管壺腹的頂帽（平衡覺感知器），誘發眼震。7.遊樂園的夢靨-雲霄飛車後眩暈眩：

醫師問診後發現，只要請患者平躺時轉頭，或是頭快速向兩側後仰時，均會誘發出眼振和暈眩，顯然是兩側內耳的半規管內均充滿了脫位的耳石，這樣的症狀正是最嚴重的耳石脫位症型態。經過反覆多次進行不同方向的耳石復位術後，病症最終緩解消失了。

預防、緩解 暈眩 的方式

當病症在平日發作時，往往會伴隨著工作持續一整天，直到下班後才會緩解，但隔天回到工作崗位後，一樣的病症又開始，輕者反覆兩、三日，重者會達數週或數月，嚴重影響工作效率、家庭生活或人際關係。由於腦幹中風或出血在發作初期與此病很類似，患者千萬不要亂服止暈或止痛藥而不就醫。建議患者平日適度運動，最簡便的方法莫過於步行或騎腳踏車上下班，不僅可以預防病症發作，也可紓解壓力與維持健康，否則就得在發作前，口服預防性藥物，例如乙型腎上腺素源性受器，或丙型胺基丁酸受器調節劑。患者最好能有規則的作息，即便是假日，也要按平日習慣在固定時間入睡和起床，千萬別前一天熬夜玩樂、隔日睡懶覺，這樣做，可以避免病症在假日時發作。不僅如此，患者也不能過量飲用咖啡或茶，以免誘使病症發作。

暈眩 ：伴隨耳鳴 吃什麼？調整生活作息？

頭暈（dizziness）一詞的定義較含糊不清，因為頭暈可能是眩暈、暈厥前期 、重心平衡障礙或一種不明確的「感覺」，比如說「就覺得東西要旋轉了」或「六神無主、靈魂出竅、魂不守舍、腦筋遲鈍、或傻氣的感覺」。 所以本條目的目的在於深入頗析「頭暈」並附上英文註解協助讀者釐清。 每個人都會有頭暈的時候，例如：圓圈活動——原地自轉、在圓形場地玩捉迷藏等等。 眩暈是一種旋轉的感覺；或是一種周遭的一切都在繞著自身旋轉的感覺。 很多人都覺得眩暈是非常擾人的。眩暈常伴隨著噁心與嘔吐。大約25%的頭暈屬於眩暈。 重心不穩是一種失去平衡的感覺，常常被形容為「往某個方向傾倒」。這種類型的頭暈較少伴隨著噁心或嘔吐。 不明的頭暈常常是起因於精神/心理因素。有時則是起因於過度換氣。中風大概佔所有單純因為頭暈而送到急診室的患者中的0.7%。 [很多疾病都會使一個人頭暈。事實上，頭暈可能是很多嚴重問題的前兆，例如：腦震盪或腦出血、癲癇和癲癇發作、身體抽蓄、中風、腦膜炎、腦炎（又名大腦腫脹）。 然而這些成因大概可歸納為四大類（%百分比）：外周前庭功能障礙 = 10% 中樞神經損傷 = 5 % 精神/心理疾患 = 5 % 昏昏欲墜、重心不穩 = 5% 不明原因(病因未定)的頭暈 = 5 % 宿醉 Hangover = 70%

（Ref: 維基百科、暈眩相關新聞）

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