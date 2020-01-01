96回箱根驛傳／東海、青學、東洋、駒澤 4強賽前分析

96回箱根驛傳四強賽前分析：

(一) 東海大：黃金世代最終戰，克服重壓成關鍵

2020令和首戰箱根驛傳，從出雲、全日本、預選賽的各隊表現已經預告了決賽只能用「激戰」兩字形容。青學、東洋、駒澤 三代平成最強隊伍，以及平成最後王者東海，誰能開啟令和箱根驛傳序幕，即將揭曉。台灣箱根驛傳同好會將根據12月10日公布的登錄16名選手名單、10000m PB、出場經驗，跟大家分享我們的觀察。

東海大：黃金世代最終戰，克服重壓成關鍵

以4年級黃金世代佔半數的登錄名單當中，除了羽田智哉沒有箱根出賽經驗外，其餘都是箱根經驗者，館澤、鬼塚過去三年全勤，阪口連續兩年出賽、松尾歸復，奪冠關鍵的小松陽平，今年全日本6區區間賞郡司陽大，及三大驛傳連續五場出賽的副隊長西川雄一朗構成的高經驗值主力戰線，黃金世代過去的磨練與累積成了最安定的基盤。

而在黃金世代光環下，未受注目的3年級生在本屆出雲、全日本已展現主力實力，上回箱根擔任5區一舉拿下區間2的西田壯志，今年在出雲區間2、全日本區間賞的好表現，展現了挺起黃金世代畢業後擔任主力的實力，塩澤稀夕、名取燎太在全日本區間排名都跑進前三，打造了東海大10區超強陣容。

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(照片來源：http://www.ekiden.u-tokai.ac.jp/)

加上已在全日本出賽的市村朋樹(2年)，以及鈴木雄太、米田智哉(3年)、竹村拓真、松崎咲人(1年)等箱根未經驗者在上尾半馬都跑出了1h3m台實力，讓連續三年擔任6區中島怜利、中長距離帥哥跑者關颯人都未能擠上登錄名單，超深厚的選手陣容，羨煞了各隊監督。

雖然被各方看好，但東海大的衛冕之路，除了面對三強挑戰、戰術干擾外，最大的隱憂恐怕來自於自己。今年夏天之前，因受傷或心理狀況東海大黃金世代們表現低潮，直至11月世田谷、上尾半馬成績，黃金世代們都沒跑出令人滿意的成績，表現遠不如無箱根經驗的學弟們，看來媒體注目與衛冕壓力已經影響表現。

目前兩角監督已經由3年級生扛起往路的關鍵區間。確定2區王牌區將由急成長的名取燎太擔任，5區由西田壯志再次擔登山的重責大任。善於在往路啟用新人，復路交給老將的監督，是否會讓鬼塚再戰一區、仍在調整的館澤上場，更重要的是，是要由誰來負責中島怜利的六區下山戰缺口，都將影響東海大的整體表現！

2020年1月2、3日究竟是黃金世代大四的最終戰克服壓力、展現黃金純度，還是新人接班上場，擔任串起平成、令和的東海大時代的重責大任，兩角監督恐怕到賽前仍還要盤算。

東海大96回箱根驛傳選手記者會2019.12.18(照片：東海大學驛傳應援HP)

96回箱根驛傳東海大登錄選手名單基本資料

◎本文由臺灣驛傳促進同好會黑輪小編完稿，特此感謝。

(二)青學大：帶著機關槍的挑戰者，果然最強?!

96回箱根驛傳賽前分析(二)：四強戰力—青學大

2020令和首戰箱根驛傳，從出雲、全日本、預選賽的各隊表現已經預告了決賽只能用「激戰」兩字形容。青學、東洋、駒澤 三代平成最強隊伍，以及平成最後王者東海，誰能開啟令和箱根驛傳序幕，即將揭曉。台灣驛傳促進同好會將根據12月10日公布的登錄16名選手名單、10000m PB、出場經驗，跟大家分享我們的觀察。

青學大：帶著機關槍的挑戰者，果然最強?!

不用再背負衛冕壓力的青學大，2020年將是離總合優勝最接近、對東海大威脅最強的挑戰者。在賽前訪問時，原晉監督就宣告要以「機關槍」戰法，跑贏令和第一場箱根驛傳賽事，告訴大家「(青學)果然最強」。

上回賽事在青學四次連霸、包辦兩屆三大賽事通殺的主力選手陸續畢業壓力下，仍靠著森田、小野田、林等4年生，以及現役隊長鈴木壘人(3年)、吉田圭太(2年)等現役主力，跑出了復路優勝，若非竹石在5區意外失常，本屆可能是尋求六連霸的衛冕者。或許，正因再以挑戰者之姿，本屆登錄的選手陣容構成，明顯的看出青學再次打造連霸企圖，也可以感受到強隊在世代傳承接班、自我突破的速度。

4、5、3、4的各年級登錄選手數，可以說是四強當中最為平均的隊伍。隊長鈴木壘人是4年生中，唯一具備箱根經驗的，也是現役大學生半馬中的佼佼者，在最後一年的賽事中，可望擔任10區最後一棒，而在全日本擔任5、6區的吉田祐也、中村友哉分別拿下區間3、2，而3年生吉田圭太、岩見秀哉具備箱根經驗，神林勇太則在出雲、全日本都被安排出賽，是本次挑戰東海大的主力，而2年生的飯田貴之去年擔任8區跑出了區間2，另外湯原慶吾也有半碼1h3m實力，1年級生的岸本大紀在出雲、全日本就被委以重任，具備半馬實力的近藤幸太郎，應是主力接班人選。

相較於東海大的黃金世代的低潮，青學大則是氣勢高漲。根據11月23日關東學連紀錄會成績，七成以上選手都在10000m公尺跑出了PB，選手狀況調整得相當不錯。以現行選手構成，雖然未必能夠一路領先，但平均的實力、機關槍連打，拿下總合優勝的機會相當高。

(三)東洋大：終結生涯無冕王?!往路爆走成關鍵

2020令和首戰箱根驛傳，從出雲、全日本、預選賽的各隊表現已經預告了決賽只能用「激戰」兩字形容。青學、東洋、駒澤 三代平成最強隊伍，以及平成最後王者東海，誰能開啟令和箱根驛傳序幕，即將揭曉。台灣驛傳促進同好會將根據12月10日公布的登錄16名選手名單、10000m PB、出場經驗，跟大家分享我們的觀察。

東洋大：終結生涯無冕王?!往路爆走成關鍵

日本奧運馬拉松選手搖籃的東洋大，四次的總合優勝，在平成年間僅次於駒澤大，與四連霸的青學並列第二。但自2016年服部勇馬畢業後，已經連續十六場大學生驛傳賽事與優勝無緣。擁有長距離現役最強大學生稱號的相澤晃，本屆箱根賽事將是拿下優勝的最後一次機會。

自從第二代三神柏原竜二、設樂兄弟開啟箱根驛傳話題，引爆媒體效果，帶動東洋大入學報考潮後，不少關東大學開始積極投入資源，提升長距離陸上部的實力，在青學、東海等重點各校大搶人、圍攻下，東洋大一直面臨選手群戰力補強不足的窘況。

過去兩年，靠著西山、山本、相澤、吉川及田中的組合，連續拿下94、95回往路優勝的東洋大，隊長相澤晃持續進化，讓區間新不只是削減不只一秒，但誰能夠頂上學長山本修二缺口，是東洋大的第一個挑戰。

以本次登錄的選手名單，4年級生隊長相澤晃應會挑戰2或4區，其餘則會是復路主力，今西駿介負責6區，7區由有經驗的渡邊奏太擔任，最後一年才獲得出場機會、在出雲、全日本表現穩定的定方駿，則可能跑10區。而3年級主力西川、田中應會續跑1、5區，吉川則視相澤出賽區間調整。

相當重視往路、選手成長機會的酒井監督，1年生登錄6人，2年生宮下隼人、蝦夷森章太2人在5月的關東大學運動會半馬分別獲得2、4，出雲、全日本都讓宮下均有出賽累積經驗，蝦夷森在11月派遣參加荷蘭舉行Seven Hills 15 km路跑賽，是未來主力人選。而1年生的清野太雅半馬有1h3m台水準，前田義弘在全日本也有出賽經驗；若在加上箱根10區、出雲、全日本連續出賽的3年生大澤駿，東洋大隊內最終出賽選手權的競爭也是相當激烈。

8、9、10區後繼無力成為近年東洋大爭冠的最大黑洞，因此相澤晃、西山、吉川等主力能夠在往路究竟能夠為隊伍賺多少時間、累積多少領先距離，是東洋大能否逃出本屆箱根驛傳大纏鬥的最大關鍵。

曾在大二跑過2區的相澤當時的紀錄為1h07m18s，在歷屆中排名18，距離山梨大莫庫司的1h06m04區間紀錄差距1分多鐘，但在上回賽事相澤在4區(20.9km)跑出接近日本半馬前10強的配速、將區間紀錄一口氣推進到1h00m54s的驚人成績。加上，日前全日本3區(11.9km)跑出33m01s的成績，領先區間2約50秒的表現，顯見以現在的相澤，創2區區間新是在射程範圍之內，若跑2區可望為隊伍累積更多時間。

此外，西山和弥能否復活也是注目焦點，雖然西山以大一之姿出賽，連續2年跑出了1區區間賞，被視為大迫傑接班人、東洋大新王牌的他，但自從去年爆出東洋新生爆料霸凌事件後，表現一直陷入低潮至今仍未跳脫，1月2日起跑當日，若能找回當年初生之犢不畏虎的意氣風發，在1區集團混戰中及早拉出紅盤，對東洋大的優勝之路將是莫大強心針。

嘗過兩次往路優勝的喜樂、復路被逆轉的苦痛現實，擁有高經驗值區間布局的東洋大，在沒有媒體注目重壓下，能否在最後一場出賽的相澤領軍下，拿下第一座三大驛傳賽事優勝，事隔六年再度奪回總合優勝？！東洋粉、相澤粉大家一起來集氣！！

相澤晃 箱根駅伝壮行会 2019.12.13中日スポーツ

東洋大エントリ選手 箱根駅伝壮行会 2019.12.13 ディリースポーツ

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(四)駒澤大+刺客隊伍：狙擊三強靠毅力，後方刺客要小心

96回箱根驛傳賽前分析(四)：四強戰力—駒澤大+刺客隊伍

2020令 和首戰箱根驛傳，從出雲、全日本、預選賽的各隊表現已經預告了決賽只能用「激戰」兩字形容。青學、東洋、駒澤 三代平成最強隊伍，以及平成最後王者東海，誰能開啟令和箱根驛傳序幕，即將揭曉。台灣驛傳促進同好會將根據12月10日公布的登錄16名選手名單、10000m PB、出場經驗，跟大家分享我們最後一篇的四強觀察。

駒澤大：先擠進前三，再談優勝

2018年意外跌出種子席的平成最強駒澤大，立馬臥薪嘗膽，在95回賽事中從預賽一路殺進四強，成為媒體眼中本季大學驛傳的四強之一。在學長中村匠吾在MGC拿下優勝，獲得奧運代表權的激勵，展現出練習的成果及重回王者的企圖，在出雲、全日本分別拿下2、3名，但大八木監督卻在賽前記者訪問中表示不以「優勝」為目標。

以這次登錄的選手當中，在本屆世大運拿下半馬第二的中村大聖為首，1h02m台的半馬PB就有7名，1h03m台2名，具備上位圈的實力，但面對箱根驛傳來回217.1公里的距離與場地環境，大八木監督表示將以總合前三為目標，將優勝目標放在明年。

在區間配置上，雖然超級新人田澤廉展現出跑王牌2區的企圖心，但在考量距離與經7驗，很有可能2、3、5、6、7區應會交給山下一貴、中村大聖、中村大成、伊東颯汰、小島海斗等高年生續跑，其他各區則由大坪桂一郎、加藤淳、小林步及神戶駿介等具備驛傳經驗的高年級生，也可望被賦予重任。雖然很期待田澤與相澤的正面對決，但在考量全隊配置跑4區的可能性最高。

面對青山、東洋、國學院大的往路優勢，東海的整體實力，往路擠進前三，復路維持順位的目標設定，顯見現階段駒澤大的實力不僅離奪冠有一些具，還得擔心刺客隊伍的狙擊。

駒大登録選手（スポーズ報知）

駒澤大登録選手基本資料

小心刺客，準四強候補名單

在95回跑出了往路第3總合第7的隊史最佳成績的國學院大，今年出雲義傳在隊長土方英和的逆轉秀中，奪下了首次的三大驛傳優勝，由5區距離縮短後的新山神浦野雄平，加上青木佑人、茂原大悟以及藤木宏太構成的往路跑線，也順利拿下全日本第5的成績。從11月的1萬紀錄賽成績中，八成以上選手跑出了個人PB，在隊長土方、山神浦野的雙塔帶動下，隊伍兼具氣勢與潛力，是具備四強潛力的刺客隊伍之一。

95回排名第5的帝京大學，在出雲、全日本跑出了7、8成績，但預估所有出場選手全都是擁有半馬1h2-3m台的實力者，若能正常發揮，四強位子也在射程範圍內。

除此之外，全日本殺進第四東京國際大學，明治大學等登錄選手1萬公尺平均28ｍ46s與駒澤不相上下。在人人有機會各個沒把握的情況下，駒澤瞄準三強，背後也要小心刺客們的狙擊。

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