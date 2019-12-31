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訓練心得／NRC FAST 42 ── 我們在結束時開始

2019-12-31 09:43運動筆記 匡匡

隨著跑齡逐漸增長，跑過的賽事一場又一場，從 3K、5K 到半馬；磨壞的跑鞋一雙又一雙，從運動鞋、跑鞋到競速鞋。看著牆上掛滿的獎牌叮噹作響，不禁納悶，你是否還記得，最初是為何而跑？全馬是否始終是個夢想？

第三屆 NRC FAST 42 全體成員（圖片來源：Kelly）

NRC FAST 42 首次召募無全馬經驗的跑者， 成員中有編輯、有工頭、有律師...各行各業的跑者，每個人都有屬於自己的故事，唯一的共同點是他們熱愛跑步，跑步是個人故事的精彩片段。多數人已經完成許多的半馬，全馬對他們而言是伸手可觸又遲遲不敢踏出那步的夢想。NRC FAST 42 這次決定不對自己太客氣，透過 16 週的專業訓練課程帶領他們完成初馬。

天光漸亮，跑者雲集（圖片來源：Kelly）

衝破舒適圈 跨越猶豫那條界線

12 月 15 日清晨天微亮，FAST 42 跑者們穿上跑鞋與裝備，站上人生的第一場全程馬拉松起跑線。

準備多時，NRC FAST 42 為了就是此刻！（圖片來源：Kelly）

這是屬於臺灣跑者們口中盛傳的期末考，在經過一整年的訓練與比賽後，做為年底最大的一場城市馬拉松，這場賽事的成績，也將會成為驗收他們努力練跑的成果。

在痛苦中找到自己的節奏 不要放棄—陳志豪

賽前暖身中的陳志豪，面對人生初馬，顯得有些忐忑（圖片來源：Kelly）

跑齡兩年的陳志豪，本身是一位軟體工程師，回顧他跑步的初衷，他說，是看到電視上的 Eliud Kipchoge 試圖挑戰人類的馬拉松記錄 Breaking 2 紀錄片而開始練跑的。

加入NRC FAST 42 之後，透過系統化的訓練菜單，一步一步幫助大家建立良好的體能基礎，而他們也不斷的進步，一直到比賽這天來臨。

砰！鳴槍響起 跑者如海，衝向目標

跑者如海，襲捲整個臺北，NRC FAST 42 的成員們也隨著這股浪潮，各自踏上屬於自己的初馬時刻。

準備多時，陳志豪為了就是這一刻！（圖片來源：Kelly）

「最痛苦的時候是 35K。」陳志豪回憶著：「我覺得我雙腳都要抽筋了，接著我就想起教練說過，快抽筋時，越要保持節奏，不能放掉。」

最終，陳志豪初全馬成績 3：24：45，比預期快了 5 分多鐘。

陳志豪預估完賽時間為 3：30：00，實際完賽時間 3：24：45（圖片來源：Kelly）

我跟學長有個約定 初馬就要跑進 BQ—林以翔

完賽後，達成約定的林以翔，滿臉笑容（圖片來源：Kelly）

NRC FAST 42 開訓後就因為腦膜炎住院三週的林以翔，看著夥伴一直在練跑，吃課表，一度非常的著急、挫折，他的情緒從懊悔到釋然，心情如同雲霄飛車般的起伏。當他出院後，在教練的指導下，慢慢練習，循序漸進的找回自己的節奏，一步一步吃完每一次的課表和訓練。

因為工作是輪班制的關係，所以練跑時間不太固定，不是利用清晨，就是趁著傍晚上班前趕緊練習，也正因如此，更是珍惜每次練跑的時刻。

看！勵志標語 自我對話

手上的標語，是大家在訓練過程中給自己激勵的話語（圖片來源：Kelly）

在丁煌霖學長的帶領下進入跑界的林以翔，剛認識學長時，學長就以「初馬 BQ 達標」的姿態現身，隨即便飛去跑者的夢幻殿堂，參加波士頓馬拉松。這讓林以翔非常震驚，於是便跟學長做了約定，他也想跟學長一樣，初馬就 BQ 達標。

也因為這個約定，跑齡快五年的林以翔，在今年加入 NRC FAST 42 訓練營，希望透過教練以及團隊的協助，朝著初馬破三而努力練習。不過，每個人都會有撞牆期，尤其在賽事後半段，更是考驗人心，所以他會低頭看著手臂上賽前給自己的一句話，然後就會有動力繼續跑下去。

「完賽後我要感謝的人很多耶！首先當然是我的學長啊！」達成約定的林以翔大笑道：「還有陪我一起練跑的強尼、伯維、Peter、小宇以及 NRC 的教練、配速員、工作人員等等。」

當然，還有我的女友。

林以翔預估完賽時間為 2：55：00，實際完賽時間 2：55：25（圖片來源：Kelly）

跑步，從來不是一個人的事—張婉婷

身兼多職的張婉婷，無疑是個神力女超人（圖片來源：Kelly）

張婉婷職業是律師，是理律慢跑社的社長，同時，還是一位女兒的媽媽。每天都清晨四點起床，五點起跑，六點半前回到家，她僅有這一個半小時的時間可以練跑，而她這樣的作息，已經維持了半年。

其實在加入 NRC FAST 42 之前，張婉婷想了整整一個月，因為她真的沒有太多時間可以練習，但最後，看著社團成員們一個一個的達成自己的跑步夢想，她也決定跟大家一起熱血一回。

聽！每位夥伴 都在加油

一位同時要練跑又兼顧工作與家庭的媽媽有多偉大（圖片來源：Kelly）

當初會創立跑步社團，是因為老闆和客戶們想要練跑，所以才互相揪團練習，沒想到卻越來越多人加入。在新成員加入前，我還會先了解他們跑步的初衷，然後想辦法幫他們圓夢。

之後在因緣際會之下， NRC 的教練鼓勵他報名 FAST 42 訓練營，她想了很久，很擔心無法同時兼顧工作、家庭以及訓練，在家人及同事的鼓勵下決定跨出舒適圈，挑戰自我的極限。起初，張婉婷原先以為 NRC FAST 42 的練習強度會很高，成員們也是箇中好手。直到經過了一次次的團練，每個人都經歷了各自的低潮與挫折，連同她自己也一度覺得壓力太大，快要撐不下去。但每次團練時，大家又都準時出席，互相鼓舞，她頓時覺得無比感動。

「因為並不是只有妳壓力很大，也不是只有妳覺得難熬，其實，大家都一樣。」張婉婷眼眶泛淚，驕傲又開心的說：「更讓我感動的是，剛剛比賽時，每當我快要撐不下去時，NRC 教練和團隊驚喜現身中間路段幫我們加油，甚至連我家人以及因跑步認識的『大同清晨互相傷害群組』都來幫我加油！」

這比什麼能量膠都有用！

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張婉婷預估完賽時間為 3：40：00，實際完賽時間 3：45：42（圖片來源：Kelly）

馬拉松，絕對不是跑一次的事情—吳信和教練

你還記得自己跑步的初衷嗎？你還記得自己是為何而跑嗎？

挑戰人生初馬成功的 FAST 42 學員激動與教練相擁而泣（圖片來源：Kelly）

「或許你這次跑得可圈可點，又或許你跑得不盡理想。」吳信和教練微笑說道：「但馬拉松絕對不是只有跑一次的事情，未來，你還可以不斷的琢磨。」

提醒自己，審視自己，同時，也激勵自己（圖片來源：Kelly）

2019 臺北馬拉松在上周結束了，但是相信 FAST 42 的全馬人生才剛剛開始。不論是全馬跑者想追求更快的目標、尚未挑戰全程馬拉松的跑者，或者還沒邁出第一步開始跑步運動的你，在新的一年即將到來之際，不再猶豫、不再對自己客氣，跑下去就對了！

＜延伸閱讀＞

回顧 FAST 42 16 週訓練 

【焦點人物】NRC FAST 42 張睿森 – 衝破舒適圈，成為夢想的騎士

【焦點人物】不再對自己客氣！邱郁涵迎戰初全馬的進化歷程

【焦點故事】猶豫，是對自己太客氣！NRC FAST 42 踏上初馬這條路

以上文章由 NIKE 贊助刊出。

＊跑步活動 請看運動筆記＊

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